Los Javis se reencuentran en público dos meses después de su sonada ruptura: las claves de su primer acto conjunto

Faltan solo unas horas para que el reencuentro entre Javier Calvo (34 años) y Javier Ambrossi (34) se haga realidad. La expareja de guionistas, productores y directores volverán a coincidir. Al menos públicamente.

La ruptura entre ellos salió a la luz el pasado 11 de noviembre de 2025. Ese día se confirmó lo que hasta entonces había sido un rumor a voces. Ambos habían decidido poner punto y final a su historia de amor después de 14 años de relación sentimental.

Pero, tal y como anunciaron hace ya dos meses, el final de su affaire no implica la extinción de su vínculo laboral. Aunque en lo amoroso han optado por tomar caminos distintos, en lo profesional no han cortado lazos. Siguen trabajando juntos en Suma Content, la productora independiente que fundaron en 2021.

Esto explica por qué volverán a coincidir en un acto público próximamente. Será el próximo sábado, 17 de enero, en la ceremonia de los 38º Premios de Cine Europeo, que tendrán lugar en Berlín.

Copresentadores de los premios

La gala, que se celebrará en la Casa de las Culturas del Mundo de la capital de Alemania, será el escenario en el que Calvo y Ambrossi reaparezcan ante la atenta mirada de miles de espectadores.

"Algunas caras familiares aún están por venir, y algunas seguirán siendo una sorpresa hasta que comience la ceremonia", han adelantado desde la cuenta oficial de Instagram de la Academia del Cine Europeo, encargada de organizar esta cita con el séptimo arte.

En ella, los Javis ejercerán de maestros de ceremonias. Un rol que también desempeñarán otros rostros conocidos: la actriz francesa Juliette Binoche (61), la intérprete y fotógrafa turca Ebru Ceylan (49), el actor español Carlos Cuevas (30), el director de cine Alexander Nanau (46), la actriz y directora de teatro griega Angeliki Papoulia (51) y el cineasta noruego Halfdan Ullmann Tøndel (36).

El evento será el primer acto conjunto de los Javis ante el foco mediático. Tanto Calvo como Ambrossi saben perfectamente que en esta esperada puesta en escena todas las miradas estarán puestas en ellos.

Es algo que, más tarde o temprano, tendría que ocurrir. Y todo apunta a que sucederá de manera armónica. Sin disrupciones. Y es que, si algo ha sido prioritario para ellos desde que finalizaron su romance es que desean seguir teniendo una relación cordial.

Siguen siendo "amigos"

"Todo está perfecto, todo está genial", decía Ambrossi en sus primeras declaraciones tras la ruptura, el pasado 18 de noviembre. Entonces dejaba claro que "la vida es así y ya está. No hay que tenerle miedo a los cambios. Estoy contento y él también".

Apenas seis días más tarde, el 24 del citado mes, Calvo se pronunciaba sobre esto. "Hombre, somos mejores amigos, lo éramos antes de estar juntos y lo seguimos siendo. Es la persona más importante de mi vida todavía", recalcaba.

"Somos amigos, somos un grupo de amigos y lo vamos a seguir siendo. Estoy bien, estoy bien. Ya todo lleva su tiempo, su proceso", añadía.

En estos dos meses haciendo cada uno su vida se han dejado ver en distintas citas. Tras quedarse nuevamente soltero, Ambrossi reapareció por primera vez ante los focos en la alfombra roja de los GQ Men of the Year 2025.

Calvo, por su parte, viajó hasta México para asistir al concierto de su amigo Guitarricadelafuente (28), enmarcado en su gira en el continente americano. Desde allí lanzaba, a través de las redes sociales, su admiración por el cantante y actor.

"Mi vida entera", publicó en su cuenta de Instagram junto a un emoticono de corazón y una fotografía del artista. Unos días antes se les había visto juntos, en compañía de otros amigos en común, en un local del madrileño barrio de Malasaña.

La amistad entre el realizador y el artista se consolidó durante el rodaje de La bola negra, una cinta dirigida por los Javis que supone su debut como actor.

En el largometraje, inspirado en la obra de Federico García Lorca, trabaja junto a Penélope Cruz (51). Se prevé que se estrene en los cines españoles el próximo 2 de octubre. Una fecha en la que, muy probablemente, los Javis volverán a posar juntos ante los flashes de la prensa.

Una relación cordial

Antes de que llegue esa première, ambos harán acto de presencia, de manera conjunta, en territorio alemán. Su compromiso con el cine hará que vuelvan a mostrar la mejor de sus sonrisas ante colegas de profesión y los medios especializados en la capital germana.

Como dato curioso, recordar que hace apenas unos días, Javier Calvo rememoraba sus días felices con Ambrossi en 2016. Siguiendo el trend que se está haciendo viral en Instagram, publicó un momento muy especial vivido junto a su expareja.

"Hemos terminado el primer día de rodaje. Paquita Salas no solo es ya una realidad, sino que es una maravilla. He llorado de risa y de emoción. Qué felicidad", escribía, haciendo alusión al mayor proyecto en el que han trabajado juntos: Paquita Salas.

El post demuestra que, pese a su ruptura, Los Javis siguen unidos en lo profesional y aún mantienen una conexión personal afable y cercana.