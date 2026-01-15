Marina Castaño defiende a Julio Iglesias: "Es un hombre íntegro. Puede que sea mujeriego, pero jamás se ha sobrepasado"

Marina Castaño (68 años) vuelve al foco mediático tras varios años alejada de los medios. Será concursante de Top Chef: Dulces y famosos, el nuevo talent show culinario de TVE que reúne a un grupo heterogéneo de rostros conocidos dispuestos a competir en el terreno de la repostería.

La cadena pública ha presentado este pasado miércoles, día 14 de enero, el casting completo junto a la presentadora del formato, Paula Vázquez (51), en un acto que anticipa uno de los estrenos más comentados de la temporada.

El programa, que busca coronar al famoso con mayor destreza pastelera, contará con participantes tan mediáticos como Belén Esteban (52), Luis Merlo (59) e Ivana Rodríguez, hermana de Georgina Rodríguez (31).

En ese grupo aparece también Marina Castaño (68). La viuda de Camilo José Cela ha salido al paso de la actualidad informativa y no ha dudado en defender a su amigo, así lo define ella, Julio Iglesias (82), tras las graves acusaciones de agresión sexual.

La viuda de Camilo José Cela en la presentación de 'Top Chef: Dulces y famosos'. Gtres

"Yo tengo el halago de ser amiga de Julio Iglesias. Me ha recibido muchas veces en su casa, él y Miranda, en Miami, en Punta Cana, en Marbella, en todos los sitios, y me parece una vergüenza esto que está ocurriendo", ha afirmado con firmeza.

Dice Marina que conoce a Julio y que no es ese que se intenta dibujar: "Julio Iglesias no es ese hombre que quieren intentar pintar. No, es un hombre extraordinario, es un ser íntegro".

"Puede que sea un mujeriego, pero de eso a que intenten destruir su persona acusándole de cosas infames me parece espantoso. Defiendo al 100 por 100 a Julio Iglesias", asevera.

Castaño insiste en que su experiencia personal con el artista contradice las acusaciones. "Yo lo que me pregunto es si una persona se siente agredida en algún sentido, ¿por qué no lo denuncia en el momento?", plantea.

Según relata Castaño, en todas las ocasiones en las que ha coincidido con él, Iglesias ha sido "dulcísimo con toda la gente, empleados o no empleados".

Castaño, en una fotografía actual. Gtres

Añade Marina, además, indignada, que "siempre es una persona que hace sentir bien a la gente. Ni es déspota, ni es atrevido, ni se sobrepasa. ¡Jamás! ¡Jamás!".

La periodista extiende su reflexión a otros casos mediáticos, mencionando el de Plácido Domingo (84), a quien también se acusó de conducta inapropiada.

Para Castaño, ambos episodios responden a lo que considera una injusticia hacia figuras a las que define como "personas decentes".

También dedica Castaño palabras de admiración hacia Miranda Rijnsburger (60), pareja de Iglesias desde hace más de tres décadas.

"Es un ángel, un ángel que se le envió desde el cielo a Julio para que estuviera a su lado y para que lo cuidase, etc. Miranda es una mujer adorable, ya no entra en el terreno de la belleza, que es bellísima, pero como persona es angelical", asegura.

Castaño celebra además la decisión de Rijnsburger de no pronunciarse públicamente sobre la denuncia: "A ese trapo no se puede entrar. Es una infamia espantosa".