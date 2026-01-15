Julio Iglesias rompe su silencio tras las acusaciones de agresión sexual de dos exempleadas y anuncia medidas legales

Julio Iglesias (82 años) ha hablado. Un día después de salir a la luz la denuncia que dos exempleadas del hogar han presentado en la Audiencia Nacional, acusándolo de agresiones sexuales, humillaciones, vejaciones, y episodios de maltrato físico y verbal, se ha pronunciado sobre este escándalo sin precedentes en sus más de 50 años de carrera musical.

Ante el aluvión de informaciones que están surgiendo en los últimos días y, dada la gravedad del asunto, el artista ha movido ficha. Y ha hecho sus primeras declaraciones.

No piensa quedarse callado. Tampoco de brazos cruzados. Es más: ya está preparando su defensa con su equipo de asesores legales.

Hablará "muy pronto"

Tal y como ha adelantado ¡HOLA!, Julio Iglesias dará su versión de los hechos próximamente. Pero no ahora. Prefiere hacerlo más adelante, una vez que se sienta plenamente dispuesto a contar su verdad.

"No es para él el momento de hablar, pero nos dice con total rotundidad que ese momento va a llegar muy pronto", apunta la citada revista.

Dicho medio ha adelantado que el exmarido de Isabel Preysler (74), Julio Iglesias cuenta con el apoyo y colaboración de un equipo de abogados para gestar su defensa. Está convencido de que "todo se va a aclarar" antes de lo que se podría imaginar.

Cabe recordar cuál es el origen de la severa tormenta mediática y judicial en la que se ha visto envuelto. El pasado 5 de enero, dos mujeres que formaban parte del servicio doméstico del cantante en sus mansiones del Caribe presentaron una denuncia contra él.

Entre otros hechos, lo acusan de supuestas actitudes de control personal y profesional y de agredirlas sexualmente.

Todo ello habría sucedido a lo largo de varios meses del año 2021, cuando ambas eran empleadas del staff de servicio en sus casas de República Dominicana y Bahamas.

Está "tranquilo"

A pesar del delicado momento que atraviesa, Julio Iglesias prefiere ser prudente y esperar al momento adecuado para pronunciar palabra.

"Quiere llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido", revela la publicación.

Por supuesto, tanto él como su entorno son plenamente conscientes de la gravedad de las acusaciones. Pese a ello, él se mantiene "tranquilo".

Es algo que ya había adelantado su íntimo amigo, Ramón Arcusa (89), mitad del Dúo Dinámico. El pasado miércoles, 14 de enero, narraba en televisión que Iglesias está afectado y preocupado por la repercusión internacional que están teniendo estas acusaciones, destapadas en elDiario.es y Univisión Noticias.

Su círculo lo defiende

"He hablado con Julio, está tranquilo, preocupado más que nada, molesto por la repercusión que ha tenido. Pero está tranquilo porque tiene datos, WhatsApps, cosas que él va a sacar", contaba en El programa de Ana Rosa.

"Tiene toda la pinta de ser un montaje. Julio siempre ha tenido un trato exquisito, de amigo, con todas las que un día fueron sus novias. Siempre ha sido respetuoso con las damas", añadía.

Arcusa ha cuestionado el testimonio de las exempleadas: "Se están diciendo muchísimas cosas y se está sacando constantemente un vídeo que no tiene relación, se están sacando cosas de contexto. Julio es besucón de nacimiento, de siempre, parece una cosa que no es. Yo creo que esto es un montaje del año 21".

"En cuatro años podrían haber ido a un juez a poner la denuncia, no puedes esperar tanto a decirlo", sentenciaba.

Además de Arcusa, otras personas del entorno de Julio Iglesias han salido en su defensa. Una de ellas es Ana Obregón (70). Esta no duda de que su comportamiento ha sido siempre la de un perfecto caballero.

"Trataba a todas las mujeres de maravilla", ha declarado la presentadora y bióloga. "Ese Julio que retratan no es. Yo he vivido cómo era con las mujeres y con la gente que trabajaba con él".

Según la citada revista, Julio Iglesias ha pedido a su entorno cercano y a los miembros de su familia que no hablen de él públicamente, ni siquiera para defenderlo.

Tanto su mujer, Miranda Rynsburger (60), como sus ocho hijos guardan silencio, pero en el ámbito privado niegan de manera rotunda los hechos.

Las exempleadas, testigos protegidas

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha citado a declarar a las dos mujeres que han denunciado al cantante por los supuestos delitos de agresión sexual, acoso sexual, lesiones, trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores.

Así lo ha dado a conocer en una rueda de prensa el pasado miércoles, 14 de enero, Jovana Ríos Cisneros, directora ejecutiva de Women's Link Legal, la ONG feminista que asiste legalmente a las dos extrabajadoras de las mansiones caribeñas del intérprete.

Ríos Cisneros ha anunciado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha otorgado a ambas denunciantes el estatus de testigos protegidas.

Tras abrir una investigación reservada, dicha sección del Ministerio Fiscal recabará el testimonio de ambas mujeres, a las que la entidad se refiere con los nombres ficticios de Rebeca y Laura.