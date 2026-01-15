El férreo silencio de Miranda, la discreta mujer de Julio Iglesias: su vida separada del cantante a caballo entre Miami y España

Miranda Rijnsburger, mujer de Julio Iglesias, junto al cantante en una fotografía en 2002 en Madrid. Gtres

Nunca pudo llegar a imaginar Julio Iglesias que su imagen pública -y su vida-, en su atalaya de los 82 años, iba a dar un vuelco de 180 grados este pasado martes, 13 de enero, cuando dos mujeres, extrabajadoras suyas, lo han denunciado por presunta agresión sexual.

Desde que se publicó este escándalo mayúsculo, que ha sacudido los cimientos de los medios de comunicación nacionales e internacionales, y ha puesto en entredicho el tratamiento que el artista le ha dispensado -y dispensa- a las mujeres, las informaciones suman y siguen.

Mientras se suceden los testimonios, y se explica que Iglesias les exigía a sus empleadas diversas pruebas médicas para presuntamente mantener relaciones sexuales con ellas, sólo dos amigos íntimos del madrileño han salido en su defensa y se han mostrado escépticos con la información.

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger. Gtres

Estos dos buenos amigos son Miguel Ángel Pastó, jefe de prensa del artista durante años, y Ramón Arcusa. También la actriz Ana García Obregón (70) ha sentido la necesidad de defender al cantante, con el que ha mantenido una relación de amistad durante décadas.

Tanto Julio como su entorno familiar están en absoluto silencio. Sólo se ha deslizado que Isabel Preysler (74) está "en shock" tras conocer la noticia. Resulta inevitable preguntar cómo y dónde está Miranda Rijnsburger (60), la actual mujer del cantante. Todos buscan su reacción.

¿Reconoce Miranda a ese hombre que dibujan estas mujeres que lo han denunciado? ¿Qué opina de todo este escándalo? EL ESPAÑOL tan sólo ha podido conocer, a través de una buena amiga de Rijnsburger, que ésta está "tranquila". Conoce a su marido.

No va a hablar. No lo ha hecho antes, tampoco ahora. Miranda lleva 36 años en un férreo y coherente silencio, y así pretende seguir. Cuenta quien está al tanto de su vida que la esposa de Iglesias ha estado en España unos días recientemente, y ahora se encuentra en Miami.

No es verdad, como se ha publicado, que esté junto al cantante físicamente. Al menos, así es al cierre de este artículo. Miranda no está en Bahamas; la verdadera ubicación de Julio, y no Punta Cana.

Lo cierto es que Rijnsburger vive a caballo entre España, Punta Cana y Bahamas. Tal y como bien informa Paloma Barrientos, Julio y Miranda forman un matrimonio tan sólido como dispar y "mantienen vidas separadas" gran parte del año.

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, en una boda en Marbella. Año 2008. Gtres

El informante explica a EL ESPAÑOL que la vida de Julio Iglesias cambió notablemente cuando Alfredo Fraile dejó de estar en su vida. "Fraile tenía un control de su vida muy importante", se explica. El entorno de Iglesias describe la situación como una "grave crisis".

En otro renglón, se explica que, en la línea del tiempo en que supuestamente acontecieron los hechos denunciados, el año 2021, Julio estaba "obsesionado" con el contagio de Covid-19. Y puso todas las precauciones. "Se fue a Bahamas porque le daba miedo contagiarse", se explica.

"A Miranda le cogió aquí -en España- con los chicos", se aclara. La historia de amor de Julio y Miranda bien merece ser contada. Corría el año 1990. Julio había sentido algo especial, como confesaría muchos años después: "En cuanto la vi, supe que sería mi mujer. La definitiva".

Por aquel entonces Julio tenía 47 años y ella, 25. Julio se acercó a aquella joven. Se presentaron. "Encantada, soy Miranda", dijo ella. El flechazo fue instantáneo entre ambos.

Tal y como expresó el intérprete de Soy un truhán, soy un señor en su primera entrevista conjunta en 1997 en ¡HOLA!, revista de cabecera desde sus tiempos con Isabel Preysler, "es la mujer que me ha hecho más feliz del mundo. (...) La mujer a la que más quiero".

Ella contestó: "Yo creo que he traído a la vida de Julio paz y serenidad".

Aquella entrevista la realizaron por uno de los motivos más felices de sus vidas. En 1997 nació su primer hijo, Miguel Alejandro (28), a quien siguieron Rodrigo (26), las gemelas Victoria y Cristina y Guillermo (18). Fue gracias al benjamín que Julio y Miranda decidieron casarse.

Con más de 350 millones de discos vendidos, explicaba que cada vez que se hacían una foto de familia el pequeño juntaba las manos de sus padres. Aquel gesto fue suficiente para que el cantante decidiera dar el gran paso de su vida.

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, en unas vacaciones en 1996. Gtres

Desde el primer momento, Miranda ha sido el principal apoyo de su esposo y, sobre todo, una persona tremendamente discreta que ha concedido contadas entrevistas. Para ella, la privacidad también es sagrada.

El matrimonio se siente orgulloso de cómo han ido creciendo sus hijos hasta convertirse en unos adultos buenos, generosos y con gran personalidad.

Aunque aún queda tiempo, a Julio le encantaría ser abuelo y disfrutar de los nietos ya que no tuvo oportunidad de hacerlo con los hijos de Chábeli (54) o Enrique (50).

Uno de los pasos más esperados en la vida de Julio Iglesias es su primera visita a su nueva propiedad en Ourense, en la que Miranda ya ha estado para supervisar que todo estuviera a punto. Los rumores aseguran que el estado de salud del cantante le impide viajar, pero su esposa los niega taxativamente.

Es cuestión de tiempo para que el artista latino que más discos ha vendido en la historia pise la tierra de su progenitor, el celebérrimo Papuchi, quien en diciembre se cumplirán 20 años de su fallecimiento.

Las (únicas) palabras de Miranda

Miguel Alejandro Iglesias junto a su madre y su expareja. Gtres

Con motivo del 80 aniversario de Julio Iglesias, Miranda quiso reflejar lo que sentía por su esposo a través de una carta que publicó la cabecera rosa ya citada: "Querido Julio, en este día tan especial, en tu 80 cumpleaños quiero decirte cuánto te amo y cuánto agradezco tener a mi lado a un hombre tan increíble como tú durante estos 33 maravillosos años".

Y añadió: "Hemos compartido risas, lágrimas, aventuras y hemos creado una hermosa familia con nuestros cinco queridos hijos. Eres la razón de mi felicidad y el pilar de nuestra vida juntos. Que este nuevo capítulo en tu vida esté lleno de salud, alegría y momentos inolvidables. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Con todo mi cariño, Miranda".

El objetivo de las denunciantes

Una de las trabajadoras denunciantes afirma, según recoge AI en su nota: "Hago esto por tres razones de justicia. La primera, por mí misma: por todo lo difícil que ha sido este proceso y por todo lo que he tenido que enfrentar para poder superarlo".

"La segunda, por las mujeres que trabajan en las casas de él: quiero decirles que sean fuertes, que alcen la voz, que recuerden que él no es invencible. Y la tercera, por mi país [República Dominicana]: para que algo así no vuelva a ocurrir".

El propósito de la otra denunciante "es que ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos por parte de él. Quiero llevar el mensaje de que las mujeres somos víctimas y sobrevivientes, no victimarias ni culpables”.

De acuerdo con los testimonios, añade AI en su comunicado, "sus experiencias podrían presentar similitudes con las de otras mujeres de América del Sur y del Caribe que habrían trabajado para el denunciado".

Tras conocer los hechos, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional España ha decidido apoyar a las denunciantes y solicita que se investigue.

"La violencia ejercida por empleadores contra trabajadoras remuneradas del hogar es una grave violación de derechos humanos. La falta de protección efectiva coloca a estas mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad que los Estados no pueden seguir ignorando", señala Ana Rebollar, directora adjunta de Amnistía Internacional España.

La apertura de las diligencias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se conocen el mismo día en que se ha hecho público que dos mujeres han denunciado casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante.