Javier Santos, presunto hijo de Julio Iglesias, y su madre, María Edite, tras las denuncias de agresión: "El karma existe"

Javier Santos, presunto hijo de Julio Iglesias, y su madre, María Edite, en una imagen de archivo. Europa Press

La presunta agresión sexual de Julio Iglesias (82 años) a dos extrabajadoras domésticas de sus mansiones en el Caribe se ha convertido en el tema indiscutible de la semana.

El impacto de la noticia ha sido tal que varios son los rostros conocidos que han hablado públicamente del tema. "Me parece aberrante y estremecedor", confesó este pasado martes, 13 de enero, Makoke (56), quien vivió un romance con Julio años atrás, ante los micrófonos de Europa Press.

Unas horas más tarde, era María Edite, la bailarina que mantuvo una breve historia de amor con el artista en 1975, quien rompía su silencio tras las acusaciones de agresión sexual por parte de Iglesias.

Javier Santos y Julio Iglesias en un montaje de JALEOS.

"A todo el mundo le llega su karma. El karma existe. Me sorprende entre comillas. Siempre pensé que el karma, tarde o temprano, llega. Por algún lado tenía que salir", sentenció Edite en conversación con el programa Vamos a ver este pasado día 13.

María, pese a que admitió no haber presenciado ninguna de las desagradables escenas que se relatan, aseguró en el programa de Telecinco que "siempre estaré con las víctimas y las creo totalmente".

Javier Santos (49), el presunto hijo que María Edite tuvo con Julio Iglesias, también ha hablado públicamente sobre las denuncias por agresión sexual contra el intérprete de Me va, me va.

María Edite y Julio Iglesias, en una imagen de archivo.

El supuesto hermano de Enrique Iglesias (50) se sentaba este pasado martes en el plató de El tiempo justo y, apenado, optó por la prudencia en estos momentos tan complicados.

"No sé, yo creo que es muy pronto para tener ningún tipo de opinión... me pone muy triste la verdad, pienso mucho en mis hermanos, pero también pienso mucho en esas mujeres que deben haber sufrido mucho, en caso de que esto sea verdad", confesó Javier en el programa de Joaquín Prat (50).

Y añadió: "Una investigación de tantos años, de periodistas que podemos considerar bastante serios, no hay que tomárselo tan a la ligera. Creo a las víctimas".

El supuesto hijo de Julio Iglesias, eso sí, aseguró que, a pesar de las denuncias "hay que respetar la presunción de inocencia mientras la justicia no diga lo contrario".

Cabe puntualizar que Javier Santos no está reconocido como hijo legítimo y biológico de Julio Iglesias. De hecho, en abril de 2021, el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por el abogado de Santos, al considerar que el asunto era "cosa juzgada".

Julio Iglesias, en una fotografía de archivo.

María Edite, eso sí, no cesa en su lucha y sigue batallando para que la Justicia les consagre y obtengan el reconocimiento de paternidad por parte del marido de Miranda Rijnsburger (60).

Este pasado martes, 13 de enero, elDiario.es, en colaboración con Univision Noticias, publicó una investigación en la que recogía dos testimonios correspondientes a una empleada del servicio doméstico y a una fisioterapeuta personal de Iglesias.

Los hechos se remontan a 2021, cuando ambas trabajaban para el artista en régimen interno. La más joven de ellas tenía tan solo 22 años cuando sucedieron las presuntas agresiones.

Julio Iglesias, en una fotografía de archivo. Gtres

Las dos extrabajadoras, una de origen dominicano y una venezolana, señalan un entorno laboral de control estricto, humillaciones, intimidación y tocamientos no consentidos.