Sara Carbonero recibe el alta 11 días después de ser operada de urgencia en un hospital de Lanzarote

Sara Carbonero (42 años) ha recibido el alta 11 días después de ser operada de urgencia en un hospital de Lanzarote a causa de un fuerte dolor abdominal.

La noticia ha sido confirmada en la tarde de este martes, 13 de enero, por la revista ¡HOLA! La cabecera rosa asegura que la periodista ya puede continuar la recuperación en su casa.

Además, apuntan que los médicos consideran que ya se encuentra completamente restablecida. Así, se prevé que Sara regrese a Madrid en las próximas horas.

Sara Carbonero en una imagen de archivo. Gtres

La exmujer de Iker Casillas (44) acudió el pasado día 2 a un centro sanitario de la isla al sentir un fuerte dolor abdominal y fue sometida a una operación.

Tras la intervención, cabe recordar, fue trasladada directamente a Unidad de Cuidados Intensivos.

Su evolución, eso sí, ha sido en todo momento favorable. De hecho, a la semana de ingresar en el hospital de Lanzarote puso fin a su estancia en la UCI.

Ahora, 11 días después de ser operada de urgencia, Carbonero ha recibido la mejor de las noticias al conocer que puede abandonar el centro sanitario.

Sara Carbonero, en unos premios celebrados en Madrid el pasado octubre. Gtres

Por el momento, Sara no se ha pronunciado públicamente sobre este bache de salud. Su entorno, de hecho, ha sido muy prudente y apenas ha hablado acerca de este último ingreso de la periodista.

Eso sí, en todo momento se ha asegurado que la operación nada tiene que ver con el cáncer de ovario que le fue diagnosticado en el año 2019.

La periodista, como era de esperar, no ha estado sola en este complicado trance.

Junto a ella se ha encontrado su pareja, José Luis Cabrera, y su selecto grupo de amigas. Todos ellos, de hecho, estaban celebrando las navidades en Lanzarote cuando Sara comenzó a sentir unas molestias.

También estaba en la isla canaria Isabel Jiménez (43), íntima amiga de Carbonero y uno de sus apoyos fundamentales en cada etapa de su vida.

La periodista de Informativos Telecinco, sin embargo, se ha mantenido discreta estos días acerca de la salud de Sara.

Isabel Jiménez en Madrid tras el ingreso de su amiga Sara Carbonero. Europa Press

"No voy a hablar", confesó ante los micrófonos de Europa Press este pasado miércoles, 7 de enero.

Este ha sido, sin lugar a dudas, un inesperado revés, pues Sara se encontraba disfrutando de sus vacaciones de Navidad en Lanzarote con total normalidad.

De hecho, antes de ingresar en urgencias, la manchega compartía en su perfil de Instagram diversas fotografías de su escapada en la isla canaria.

"Desde hace unos años, mi deseo es siempre el mismo. Mucha salud y mucho amor para todos", expresaba la comunicadora, sin imaginar que días más tarde sería ingresada en el hospital.