Más Madrid exige a Isabel Díaz Ayuso y a Almeida que le retiren a Julio Iglesias la Medalla de Oro y la condición de Hijo Predilecto

Más Madrid ha pedido este martes, 13 de enero, la retirada de todos los honores concedidos a Julio Iglesias (82 años) en la Comunidad de Madrid y en la capital tras salir a la luz su presunta agresión sexual a dos extrabajadoras domésticas.

La formación ha reclamado tanto a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso (47), como al alcalde, José Luis Martínez Almeida (50), que el cantante deje de ostentar la Medalla de Oro de la Comunidad y la condición de Hijo Predilecto de la ciudad.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot (49), ha anunciado la petición en su cuenta de X, donde ha afirmado que Madrid "no puede premiar la impunidad" tras los testimonios conocidos.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz municipal, Rita Maestre (37), que ha asegurado que ahora "conocemos los maltratos sexuales, físicos y psicológicos de Julio Iglesias a sus trabajadoras" y ha defendido que "nadie, por famoso o admirado que sea, debe quedar impune".

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, no ha tardado en reaccionar ante la proposición de la formación.

"Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda", ha escrito en su perfil de X, anteriormente Twitter.

Y ha añadido: "La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al cierre de este artículo, no ha ofrecido declaración alguna al respecto.

Más Madrid ha registrado en la Cámara de Vallecas una Proposición No de Ley (PNL) con el objetivo de que el Pleno demande al Gobierno autonómico el inicio del procedimiento para revocar la concesión de la Medalla de Oro.

Se sostiene en la misma que, sin "prejuzgar los hechos ni sustituir a los tribunales", corresponde a las instituciones públicas "preservar la ejemplaridad de los reconocimientos que conceden".

La Comunidad de Madrid entregó en abril de 2012 la Medalla de Oro a Julio Iglesias, así como a la organización Cáritas Madrid.

Por otro lado, el cantante de Me va, Me va es Hijo Predilecto de Madrid desde febrero del año 2015, cuando el Ejecutivo municipal, con Ana Botella (72) al frente, decidió dedicarle el título por "su brillante y meritoria carrera artística reconocida internacionalmente, así como por su condición de madrileño y español universal".

La propuesta, cabe recordar, fue decisión de la propia alcaldesa de la capital, a solo tres meses de las elecciones locales de aquel año.

Los testimonios corresponden a una empleada del servicio doméstico y a una fisioterapeuta personal de Iglesias, según una investigación publicada este martes, 13 de enero, por elDiario.es en colaboración con Univision Noticias.

Los hechos, eso sí, se remontan a 2021, cuando ambas trabajaban para Iglesias en régimen interno. La más joven de ellas tenía en aquel entonces apenas 22 años.

Las dos extrabajadoras, una de origen dominicano y una venezolana, señalan un entorno laboral de control estricto, humillaciones, intimidación y tocamientos no consentidos.