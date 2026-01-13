Leiva, ilusionado de nuevo: las imágenes paseando por el centro de Madrid junto a su nueva pareja
El cantante mantiene una discreta relación desde hace meses. Ambos han sido fotografiados en las inmediaciones de la calle Hortaleza.
Más información: Macarena García: "De Leiva tengo recuerdo y presente, porque es una persona que forma parte de mi vida"
Más de tres años después de haber puesto fin a su historia de amor con Macarena García (37 años), Leiva (45) está de nuevo ilusionado.
El reconocido cantante ha sido captado paseando por las calles de Madrid junto a una mujer este pasado viernes, 9 de enero.
Las fotografías, difundidas por Gtres, muestran a Leiva y su nueva pareja en el céntrico barrio de Justicia. Según la agencia de prensa, se dirigían al domicilio que el artista posee en la capital española.
La nueva ilusión del artista, de hecho, ha sido inmortalizada con una abultada maleta roja, dejando entrever que ha permanecido varios días fuera de casa. Leiva, por su parte, porta un gran cuadro.
Para la ocasión, la dupla ha escogido abrigados estilismos. La mujer, en un primer instante, se muestra ataviada con un largo abrigo acolchado y unos jeans.
Más tarde, tras dejar su equipaje en la vivienda ubicada cerca de la calle Hortaleza de Madrid, se ha decantado por un abrigo de paño en tonos marrones y una bufanda blanca con cuadros azules.
Leiva ha seguido la misma línea estilística que su pareja y ha lucido un abrigo de corte masculino y una maxi bufanda gris antracita.
Además, ha añadido a su look una gorra roja, presumiblemente para intentar no ser captado por los paparazzi en pleno centro de la capital.
El cantante de La llamada ha encontrado de nuevo el amor. Eso sí, premiando una vez más su discreción, no ha protagonizado ninguna muestra de amor pública a su pareja.
Cierto es que los dos se han mostrado sonrientes y visiblemente relajados caminando por las calles de Madrid, aunque ninguno ha dado paso un gesto de cariño o mirada de complicidad.
La difusión de estas imágenes, como no podía ser de otra forma, ha hecho que muchos se pregunten quién es la mujer que ha devuelto la ilusión a Leiva.
Según ha confirmado Chic, la acompañante del artista indie es la empresaria y estilista Almudena Cañedo.
La joven atesora cerca de 20.000 seguidores en Instagram, entre los que se encuentra el propio cantante.
De hecho, es su red social lo que permite conocer a la joven un poco más en profundidad.
En la descripción de su Instagram se encuentra enlazado el perfil de su empresa, When at Home, una pequeña marca de ropa pintada a mano que siguen, entre otras, Tamara Falcó (44) o María Pombo (33).
Almudena Cañedo ha sido ahora relacionada con Leiva. Sin embargo, su vínculo no es, ni mucho menos, reciente. Y es que la artista participó en el videoclip de la canción Con el pañuelo en los ojos, que vio la luz más de cinco años atrás.
Tal y como informa Vanitatis, mantienen una relación discreta desde hace meses. Él se ha integrado con naturalidad en el entorno de ella y viceversa.
Ahora, Leiva ha vuelto a dar el salto a la crónica social a raíz de estas fotografías con su nueva pareja. Una realidad que el cantante ya vivió años atrás con motivo de su relación con Macarena García.
El artista y la hermana de Javier Ambrossi (41) pusieron fin a su historia de amor en octubre de 2022 tras ocho años de relación.
A pesar de que su romance se extendió cerca de una década, escasas fueron las apariciones públicas de la pareja. Ambos, eso sí, mantienen una estupenda relación a día de hoy, tal y como confesó Macarena a EL ESPAÑOL el pasado mes de octubre.
"De Leiva tengo recuerdo y presente, porque es una persona que forma parte de mi vida", confesó la actriz a este periódico varios meses atrás.