Los exitosos negocios y el rico patrimonio de Samantha Vallejo-Nágera: un catering, dos fincas y un hotel en Segovia

Nueva etapa en la vida profesional de Samantha Vallejo-Nágera (56 años). La madrileña ha dejado MasterChef después de 13 años como miembro del jurado.

"Tendrá nuevas iniciativas en el audiovisual y proyectos relacionados con gastronomía y lifestyle, además de seguir con sus negocios de hostelería", ha explicado RTVE en un comunicado.

Y es que ser jurado de MasterChef, cabe recordar, solo ocupaba una parte de la rutina laboral de Vallejo-Nágera. Desde hace 30 años, Samantha gestiona su propio catering.

Samantha Vallejo-Nágera junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, sus compañeros de 'MasterChef'. Gtres

Una exitosa empresa que lleva su nombre, en la que figura como administradora única, donde da empleo a alrededor de 40 personas y con ventas, según las cuentas de 2024, de poco más de tres millones de euros.

Su objeto social es "la comercialización, distribución y venta al menor, importación y exportación de toda clase de productos elaborados y semielaborados para el consumo humano y productos 'gourmet', artículos de papelería y escritorio, así como libros y revistas, artículos del hogar, de decoración, porcelana y cristalería".

Samantha Vallejo-Nágera presta sus servicios en bodas, celebraciones pequeñas y eventos corporativos. Con su empresa ofrece diferentes propuestas de menú -basado en la cocina tradicional e internacional-, decoración, planificación y espacios.

"Ya sea con el menaje, la propuesta gastronómica o el uniforme del personal. ¡Desde un desayuno a una cena de gala! Cualquier tipo de evento hecho a medida con un resultado cien por cien de éxito", explican desde su página web.

Ella misma, como ha podido comprobar EL ESPAÑOL, asiste a algunos de los eventos que organiza. Su catering es uno de los referentes de España y lo han contratado conocidas figuras como Richard Gere (76) y Alejandra Silva (42) o Tamara Falcó (44).

Bajo el paraguas de Samantha Catering, Vallejo-Nágera también comercializa accesorios, menaje de cocina y hasta un kit de regalo para mujeres que acaban de dar a luz.

Consolidada como referente del sector nupcial, la que fuera jurado de MasterChef también cuenta con dos fincas, próximas a Madrid: De Natura Pedraza, en Segovia, con capacidad para grupos de 120 a 300 invitados y con un alquiler desde 3.500 euros; y Dehesa de Valbueno, en Guadalajara, cuyo espacio alberga hasta 400 personas.

"¡Soy la reina de las bodas! Así que si tienes que casarte, ¡cásate conmigo!", comenta en su página web, a modo promoción.

En dicha plataforma, Samantha Vallejo-Nágera, consciente de su popularidad en el talent culinario, también habla de su hotel rural Casa Taberna, en Segovia.

"Muchos de vosotros me conoceréis por ser jurado en el programa MasterChef, pero también soy propietaria de Samantha de España Catering y de Casa Taberna.

Situada en la Plaza Mayor del pueblo de Pedraza, esta casona del siglo XVII funciona como un restaurante de cocina a la brasa y una casa de huéspedes.

"Es un sueño hecho realidad. Mi amor a Pedraza, mi respeto por la cocina clásica y mi pasión por recibir, se unen en esta casa", asegura la chef en la página web de este negocio. Uno de sus proyectos más especiales, pues es allí donde están sus raíces familiares.

Samantha Vallejo-Nágera gestiona esta sociedad desde una empresa distinta, La Taberna de Roscón, con ventas de poco más de un millón de euros, según el ejercicio presentado en 2024. Al igual que en el catering, la exjurado de MasterChef tiene el cargo de administradora única.

La hermana de Colate (53), no obstante, no solo obtiene ingresos de sus negocios. Ha escrito seis libros y como figura pública, se ha convertido en embajadora y creadora de contenido, consiguiendo colaboraciones con firmas gastronómicas, de turismo y hasta de moda.

Samantha Vallejo-Nágera junto a su hermano, Colate, en la promoción de 'DecoMasters'. Gtres

Las redes sociales, donde cuenta con más de un millón de seguidores, y la televisión han sido su mejor escaparate.

Actualmente, sigue vinculada a la Corporación pública. Aunque ha dejado de ser jurado de MasterChef, es una de las participantes del formato DecoMasters, también producido por Shine Iberia, que estrenará La 1 próximamente en su prime time.

Vida personal

Samantha Vallejo-Nágera compagina todos sus negocios y proyectos con su vida familiar. Está casada con Pedro Aznar, conocido en la intimidad como Peru, quien se ha convertido en su pilar, sostén y mejor apoyo.

"Es una persona que nada tiene que ver con este mundo, optó por la discreción y nunca se ha salido de ese carril", confirmó en su día a este periódico una fuente de su entorno.

Samantha Vallejo-Nágera y su marido en una imagen de redes sociales. Instagram

Samantha y Peru se casaron en 2002 en Pedraza, Segovia. Una boda íntima y familiar de apenas 80 invitados.

Fruto de su matrimonio tienen cuatro hijos: Cloe, Pedro, Roscón y Diego. Aznar, además, tiene una hija mayor, Sara, de su anterior relación.

Trayectoria profesional

"Descubrí mi vocación por la cocina mientras estudiaba paisajismo", confiesa Samantha Vallejo-Nágera en la web de su catering.

"Mi experiencia en gastronomía y restauración comenzó en la cocina del Restaurante Horcher de Madrid, donde entré a trabajar por una apuesta tonta y al final me quedé casi dos años", añade sobre su formación.

"Después de un tiempo, y haber permanecido una temporada en Londres, estudié en la Escuela de cocina de Paul Bocuse, donde aprendí más sobre cocina y el trabajo en equipo", comparte la chef.

Tras aquella experiencia, Vallejo-Nágera se trasladó a Nueva York, donde se especializó con Antony Todd en organización y decoración de eventos.

"En 1995, regresé a España y fundé Samantha de España Catering, basado en una cocina tradicional, internacional y con un toque de creatividad", añade. El resto es historia.