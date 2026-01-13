La otra cara de Álvaro Arbeloa: padre entregado de una familia numerosa junto a su amor de la adolescencia, Carlota Ruiz

Álvaro Arbeloa, junto a su mujer, Carlota Ruiz, en un evento celebrado en Madrid en diciembre de 2025. Gtres

Xabi Alonso (44 años) ha sido destituido como entrenador del Real Madrid. La formación blanca así lo ha anunciado a través de un comunicado difundido este pasado lunes, 12 de enero.

"El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo", reza el inicio del escrito.

El equipo de fútbol, eso sí, ha compartido inmediatamente un segundo comunicado confirmando la identidad del nuevo líder de la formación blanca.

El elegido no ha sido otro que Álvaro Arbeloa (42), quien defendió la camiseta blanca entre 2009 y 2016.

Arbeloa da el salto al primer equipo pocos meses después de hacerse con el banquillo del filial, dejando al Castilla cuarto, en puestos de playoff de ascenso a Segunda División.

El futbolista, ahora, se sumerge en un nuevo proyecto profesional. Una etapa en la que estará arropado por Carlota Ruiz, su amor de la adolescencia y con quien ha forjado una sólida historia de amor.

Arbeloa y Carlota Ruiz comenzaron su relación cuando apenas tenían 17 años. Varias décadas más tarde, numerosos son los acontecimientos de renombre que la pareja ha protagonizado.

Ella ha sido su gran apoyo en cada uno de los pasos de su carrera, desde sus primeros años en el Real Zaragoza y el Deportivo, hasta su consagración en el Real Madrid y su etapa en el Liverpool.

Una situación que, presumiblemente, se repetirá ahora que Álvaro Arbeloa ha sido nombrado entrenador del equipo blanco.

La historia de Arbeloa y Carlota es una de esas que parecen sacadas de una película. Así lo demostraron cuando contrajeron matrimonio más de una década atrás.

La pareja, cabe recordar, se dio el 'sí, quiero' en el año 2009 en el marco de una ceremonia íntima en la iglesia de Santiago el Mayor en Zaragoza, la ciudad en la que crecieron ambos.

A lo largo de estos años, la pareja ha formado una familia unida, centrada en el cuidado de sus cuatro hijos, Alba, Raúl, Vega e Inés.

Una familia numerosa de la que presumen en ciertas ocasiones a través de redes sociales.

"!Bienvenido 2026! Deseando ver todo lo que nos tienes preparado", escribió Carlota Ruiz en su perfil de Instagram el pasado 1 de enero. Unas palabras que acompañó entonces de una tierna fotografía en la que aparecía junto a Arbeloa y los cuatro vástagos que tienen en común.

Álvaro Arbeloa y Carlota Ruiz, junto a sus cuatro hijos, en una fotografía de redes sociales.

A pesar de llevar toda la vida junto a uno de los futbolistas más aclamados a nivel nacional, lo cierto es que la mujer del nuevo entrenador del Real Madrid siempre ha llevado la discreción por bandera.

Es hija de Juan Carlos Ruiz y Carmen Saques. Matrimonio que se afincó en la ciudad de Zaragoza, donde nació y creció Carlota.

Sobre tu trayectoria profesional, se conoce que obtuvo la licenciatura en dos grados universitarios. Uno de Logopedia y otro en Magisterio de Educación Primaria.

En su perfil de Instagram, eso sí, cuenta con más de 100.000 seguidores y la mayor parte del contenido que comparte está relacionado con su faceta como esposa y madre. Además, es posible vislumbrar viajes de ensueño en familia.

A pesar de su fuerte hermetismo, varias han sido las ocasiones que Carlota Ruiz ha posado en photocalls junto a su marido.

El pasado mes de diciembre, de hecho, la pareja acudió a la première de la última entrega de Avatar. Un acto celebrado en Madrid en el que Ruiz y Arbeloa derrocharon complicidad y mutuo apoyo.