Nagore Aranburu, la mujer que arropa a Xabi Alonso tras ser destituido como entrenador del Real Madrid: su historia

Xabi Alonso (43 años) ha sido destituido como entrenador del Real Madrid. Así lo ha anunciado el propio club a través de un comunicado emitido este lunes, 12 de enrero.

"El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo", reza el inicio del escrito.

Alonso, así, deja atrás una etapa profesional que no ha llegado al año. De hecho, apenas ha alcanzado el ecuador de la temporada.

Xabi Alonso y Nagore Aranburu en la llegada de a la presentación del Real Madrid. Europa Press

En medio de este duro trance, Xabi encuentra refugio en su mujer, Nagore Aranburu (46), quien siempre ha estado a su lado. La pareja es una de las más discretas del panorama nacional, pues Nagore prefiere mantenerse alejada de los focos y los medios de comunicación.

Nagore es originaria de Urnieta, un municipio de Guipúzcoa, y nació en 1979. Vivió toda su infancia en San Sebastián, ciudad donde se instaló con su familia a los 10 años. Este lugar no solo marcó su crecimiento personal, sino también sentimental: fue allí donde conoció al hombre de su vida, en 2003, cuando ambos eran adolescentes y compartían grupo de amigos.

La vida de los futbolistas suele estar bajo el foco mediático y su faceta personal a menudo protagoniza titulares. Pero este no ha sido el caso de Nagore, quien ha sabido mantener su vida privada lejos del escaparate público y de las portadas del corazón.

Estudió en la Universidad de Deusto, donde se licenció en Gestión de Empresas y Actividades Turísticas. Aunque desde pequeña mostró un gran interés por la moda y el diseño, llegando incluso a trabajar como modelo en pasarelas del País Vasco.

Años más tarde, emprendió su camino en el mundo empresarial. Fue directora de una tienda de ropa infantil en San Sebastián, que, lamentablemente, tuvo que cerrar durante la pandemia, como tantos otros pequeños negocios afectados por el coronavirus.

Tras aquel cierre, Nagore lo intentó de nuevo con el mismo modelo de negocio. Abrió una nueva tienda de ropa, Usoa, especializada en moda infantil y artículos de regalo ecológicos. Este proyecto continúa activo y es gestionado por ella misma. Aunque no comparten negocios, la pareja sí cuenta con inversiones inmobiliarias en común.

Nagore Aranburu en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Xabi y Nagore siempre han estado rodeados del mismo círculo de amistades. Su relación comenzó en 2003, cuando él jugaba en la Real Sociedad. En ese momento, ella trabajaba como dependienta en una tienda y tenía otros planes, pero la vida le tenía preparado un destino diferente: compartir una historia de amor con Alonso y recorrer el mundo junto a él.

Nagore ha acompañado a Xabi en cada etapa de su carrera, tanto a nivel nacional como internacional. Han vivido en Madrid, Liverpool y Alemania, ciudades que marcaron su trayectoria como jugador. Ahora, el destino los lleva de nuevo a Madrid, donde él asumirá el liderazgo del primer equipo de la capital.

La pareja se casó el 11 de julio de 2009 en la iglesia de Zorroaga, en San Sebastián. Fue una boda íntima y elegante, como su estilo de vida, con más de 200 invitados, entre ellos Mikel Arteta (43) y Lorena Bernal (44).

Nagore Aranburu y Xabi Alonso en un acto público. Gtres

Como curiosidad, el hermano de Nagore fue el padrino de la ceremonia.Ella lució un vestido con cola y velo mantilla de la diseñadora vasca Isabel Zapardiez, mientras que Xabi sorprendió con una corbata blanca, poco habitual en bodas católicas.

Juntos han formado una familia muy unida. Son padres de tres hijos: Jon, Ane y Emma, de 17, 14 y 11 años respectivamente. Todos han acompañado a su padre en sus distintas etapas profesionales, adaptándose a cada cambio con naturalidad y discreción. Los tres se encuentran en plena adolescencia o muy cerca de ella, una de las etapas más decisivas en la vida de cualquier persona.

Nagore se ha convertido en el gran pilar de Xabi Alonso tras más de 20 años juntos. Discreta, elegante y con un perfil mediático bajo, así es la mujer que conquistó el corazón de uno de los hombres más admirados del fútbol español, dentro y fuera del terreno de juego.