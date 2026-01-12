Los 70 espléndidos años de Ana Rosa Quintana: presentadora y empresaria de éxito, 21 años con Juan Muñoz y 3 discretos hijos

De pequeña era tan pizpireta, que Ana Rosa (70 años) tenía la imaginación suficiente para pensar en su propio programa de televisión inspirado en su heroína de la ficción Mary Noticias. Quién le iba a decir que “a los 26 años empecé a presentar el Telediario y perdí 4 kilos en solo 7 días”, como confesó a EL ESPAÑOL antes de que terminase el 2025. Este 12 de enero la presentadora cumple 70 años.

En el madrileño barrio de Usera, donde también creció Mar Flores (56), tuvo una infancia muy feliz. Sus padres, José, representante y viajante, y Carmen, ama de casa, así como su hermano Enrique, -dos años y medio mayor que ella-, fueron su mejor refugio e inspiración.

Como ella misma relató hace unos meses en Telecinco, "mi infancia fue muy feliz y creo que eso te da mucha seguridad en la vida".

Matrimonio con Alfonso Rojo

Sobre sus progenitores confesó que “eran maravillosos” y, sobre todo, enfatizó que "era una familia muy democrática donde se hablaba y todo se consensuaba". También dejó muy claro que desde pequeña tenía opinión propia (casi) irrebatible.

Tras licenciarse en 1980 en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense no tardó en encontrar trabajo.

El primer medio que dominó fue la radio donde empezó en Radio Nacional de España y, posteriormente, en Radio Intercontinental, donde ejerció como pinchadiscos y leía gratuitamente los teletipos de la agencia EFE, hasta que en 1982 la contrató TVE para presentar junto a Alberto Delgado el telediario nocturno.

En lo personal, su corazón no tardaría también en brillar ya que se casó en 1983 con Alfonso Rojo (74), con quien se mudaría a Nueva York ese mismo año, sin saber inglés, y donde él sería corresponsal de la revista Tiempo y la Cadena Cope.

En julio de 1986 se convirtieron en papás de Álvaro (39), que en pocos meses llega a los 40 y que aún no le ha hecho abuela. Al año siguiente se separó de Alfonso.

Presentadora de éxito

Tras pasar por varias emisoras, Telecinco la fichó en 1994 para el programa de juicios Veredicto. Pero su primer gran éxito catódico lo encontró tres años más tarde en la competencia, en Antena 3, donde representó junto a Rosa Villacastín (78) el programa de corazón Extra Rosa (1997-1998).

Aquel espacio sería la puerta de entrada para que en poco tiempo se convirtiera en uno de los rostros más conocidos de nuestro país y una de las presentadoras más influyentes.

Sobre su éxito, comentó a Diez Minutos que "no hay más secreto que el trabajo bien hecho, tomarte el trabajo todos los días como si fuera el primero, pero, sobre todo, no tener miedo a estar rodeada de los mejores”.

Su primer pelotazo fue en las tardes de Antena 3 con Sabor a ti (1998-2004), donde además ejercía como productora con su empresa Cuarzo Producciones, encargada de realizar algunos de los programas más exitosos como ¿Dónde estás corazón? (2003-2011), Cuarto milenio (2011-2018) o Viva la vida (2017-2022).

Su historia de amor con Juan Muñoz

Paralelamente al éxito del programa también se fraguaba exitosamente su historia de amor con el arquitecto Juan Muñoz, a quien había conocido en la Feria de Abril de 1997 gracias a Carlos Herrera (68).

Si bien es cierto que ella era muy amiga del hermano de Juan, su historia no empezó hasta que se hicieron las presentaciones formales. "Fue amor a primera vista en el sitio más insospechado", confesó la presentadora a OKDiario.

Los principios fueron duros porque por trabajo ella residía en Madrid y él, en Sevilla, pero se veían continuamente gracias al tren de alta velocidad.

Aunque parezca mentira, consiguieron llevar durante bastante tiempo el noviazgo en secreto, a pesar de que gran parte de su círculo más cercano eran conscientes de lo que se cocía tras las galerías.

Lista como el hambre, Ana Rosa supo cómo despistar a sus compañeros con motivo de su enlace tras siete años de noviazgo. Como todo el mundo estaba enfrascado en el enlace del príncipe Felipe con Letizia, la presentadora y Juan aprovecharon la coyuntura para casarse en secreto en el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (Sevilla) el 29 de mayo de 2004.

Madre de mellizos a los 45 años

De los pocos detalles que trascendió fue que se casó embarazada y que Jesús del Pozo le había diseñado el vestido. Los mellizos Juan y Jaime nacieron el 6 de noviembre de ese mismo año. Ana Rosa tenía 45 años.

Su embarazo tardío, al igual que ocurrió con Ursula Andress (89) varias décadas antes, fue caldo de cultivo para un sinfín de medios. “¡Madre mía! Me acuerdo cuando me quedé embarazada. La cantidad de comentarios que hubo en la prensa porque una mujer de 45 años, como yo, fuera a ser madre”, aseveró en ¡HOLA!, donde también recordó que tuvo un buen embarazo porque "no tuve ni un mareo ni nada".

Casualidades o causalidades, esta nueva etapa en su vida personal coincidió con otra en lo laboral ya que, tras siete temporadas en Antena 3 con Sabor a ti, volvió a fichar por Telecinco para el matutino El programa de Ana Rosa (2005-2023), que volvió a darle grandes satisfacciones de audiencia a costa de restarle tiempo a sus seres queridos.

'Reina' de las mañanas y empresaria

El hecho de convertirse en reina de las mañanas tuvo su precio, pero tal y como a Forbes España "soy consciente del poder que tiene estar cada mañana cinco horas en directo, pero creo que nuestro éxito es precisamente no tratar de influir ni de generar opinión en beneficio de terceros o particulares, sino solamente informar con veracidad y credibilidad".

Sus elevados índices de audiencia le han convertido durante varias temporadas en la presentadora mejor pagada del canal con entre 3 y 4 millones de euros anuales, según Business Insider.

A esto hay que añadir la millonada que ha ido facturando con los programas a través de sus diferentes productoras como Cuarzo -le pagaron 21 millones de euros por la empresa y su juicio contra Banijay- y Unicorn Content.

Con esta última ha creado espacios como El programa de Ana Rosa (2018-2023; 2025-actualidad), Fiesta desde 2022 o Cuatro al día (2019-2024).

La gran fortuna amasada en la tele le ha permitido crear una decena de empresas, siendo Slow Suites y Turismo Progreso S.L., las más relevantes ya que gestionan una inmensa cantidad de pisos turísticos ubicados en diferentes ciudades españolas.

Asimismo tiene buenas propiedades para disfrute personal como su mansión madrileña, el chalé en Sotogrande, una finca con olivos, huerto y gallinero en Cáceres y otro inmueble en su querida Sevilla.

Es tal el amor que siente por esta ciudad que cuando le proclamaron Hija Adoptiva de la ciudad pronunció en el discurso que "me casé en Bollullos de la Mitación, mis hijos están bautizados en Santa Ana, en Triana, somos hermanos del Cachorro y de la Esperanza. Y he cumplido mi sueño. Siempre he mirado al sur, y ahora ya pertenezco al sur".

Anunció su cáncer de mama en 2021

Uno de los momentos más duros fue cuando el 2 de noviembre de 2021 anunció en su programa que tenía cáncer de mama, una enfermedad que ya había superado once años antes.

Con este nuevo diagnóstico se ausentó de los directos para recibir el tratamiento adecuado y recuperar fuerzas. El mensaje que transmitió ayudó a muchas mujeres.

"Es muy importante detectarlo a tiempo porque no es lo mismo superarlo cuando está en una fase inicial como me pasó a mí que cuando ya está más avanzado", comentó. El 10 de octubre de 2022 volvió a la tele.

La discreta vida de sus hijos

A pesar de su popularidad, poco ha trascendido de la vida de sus hijos. Se sabe que el primogénito, Álvaro, abogado, se casó el 3 de mayo de 2016 en la finca familiar de Jarandilla de la Vera en Extremadura con la psicóloga Ana Villarrubia.

Al enlace, oficiado por Fernando Grande-Marlaska (63), asistieron Alessandro Lecquio (65), Joaquín Prat (50) o Rosa Villacastín. Después de unos años y sin hacer ruido mediático se separaron. En junio de 2025 Álvaro volvió a casarse en El Palmar (Cádiz).

Los otros dos vástagos de la presentadora, Juan y Jaime, también decidieron alejarse de cualquier carrera y profesión vinculada a la exposición pública, por lo que se decantaron por el mundo de la gestión de empresas.

A lo largo de su biografía vital, Ana Rosa ha tenido algunos puntos negros. Uno de los más polémicos fue la publicación del libro Sabor a hiel (2000) donde plagió extractos de varias novelistas como Danielle Steel y Ángeles Mastretta. Finalmente, la presentadora echó la culpa a su negro, que no fue otro que su excuñado, David Rojo.

En 2023 lidió la franja de tarde de Telecinco con TardeAR, pero en enero de 2025 comunicó que se pasaba a las mañanas para retomar El programa de Ana Rosa, que la ha vuelto a convertir en la reina de las mañanas junto a Susanna Griso (56) y su Espejo público.

Durante muchos años, la principal competidora de la Quintana fue María Teresa Campos, fallecida en 2023 a los 82 años.