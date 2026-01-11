Kiko Jiménez reacciona tras la detención de su padre por un presunto apuñalamiento: su llamativa publicación en redes

El pasado sábado, 11 de enero, una noticia relacionada con el entorno de Kiko Jiménez (33) ha provocado un enorme revuelo mediático. El padre del conocido colaborador de televisión, ex de Gloria Camila Ortega (29) y pareja de Sofía Suescun (29) era detenido en Linares (Jaén), por su presunta implicación en un apuñalamiento ocurrido tras una discusión en pleno centro de la localidad.⁠⁠

Los hechos ocurrieron el jueves 8 de enero. Fernando Martínez, el progenitor del que fuera concursante de Supervivientes protagonizó un altercado en una armería de la citada localidad. En ella presuntamente atacó a otro hombre con un arma blanca.

Tras el suceso, el padre de Kiko Jiménez se dirigió a su domicilio. Allí permaneció hasta que, al día siguiente, día 9 de enero, la policía procediera a su detención. El arresto tuvo lugar en torno a las 15:30 horas, después de que los agentes consiguieran una orden judicial.

Apenas unas horas después del incidente, el andaluz ha compartido algunos contenidos en las redes sociales. Sus publicaciones resultan llamativas: no tienen nada que ver con los sucesos en los que se ha visto relacionado su padre.

Kiko Jiménez, en una imagen de sus redes sociales. @kikojimenez

En sus redes sociales, en las últimas 24 horas, Kiko Jiménez ha mostrado algunas instantáneas de su día a día. Imágenes de sus sesiones de entrenamiento con Sofía Suescun, una fotografía suya en el sofá de su casa junto a sus mascotas... y otra de uno de sus perros en la terraza.

"La luna sí que sabe", ha escrito a través de Stores, haciendo referencia a la pose de su perro Luna, que yace bajo el sol en una tumbona de su terraza.

No deja de sorprender que los contenidos que ha hecho públicos no tienen nada que ver con el turbio episodio que ha vivido su padre.

Cabe recordar que el joven, quien hasta hace unos días se encontraba de vacaciones en Maldivas junto a su novia, aún no se ha pronunciado sobre lo que le ha sucedido a su progenitor.

Sus padres se separaron al año de nacer

Lo cierto es que el influencer no mantiene una relación muy cercana con su padre. Sus padres se divorciaron cuando él tenía apenas un añ. Según él mismo ha relatado, fueron sus abuelos quienes lo criaron.

"Para Kiko su abuelo era realmente su padre. Es verdad que nunca ha tenido una relación real con este señor pese a que lo ha intentado en varias ocasiones”, ha comentado la hija de Ortega Cano (72) y la desaparecida Rocío Jurado ante las cámaras de televisión.

Han sido muy pocas las ocasiones en las que el colaborador de televisión ha hablado públicamente sobre su padre. Una de esas veces fue en el año 2019, durante participación en GH VIP.

En la famosa 'curva de la vida del programa, Kiko Jiménez dio a conocer el drama familiar que marcó su infancia: su padre estuvo en la cárcel. Incluso confesó que este ha entrado y salido de prisión en varias ocasiones a lo largo de su vida.

Conoció a su progenitor con 5 años

Kiko Jiménez conoció a su padre cuando tenía 5 años. "Recuerdo verlo a través de un cristal y saber que esa persona que estaba al otro lado era mi padre. Mi madre me llevó porque consideró que él tenía derecho a conocerme", relataba en el reality de Mediaset.

Aquel primer encuentro fue una de las escasas ocasiones en las que padre e hijo han estado juntos. El colaborador, sin apenas vínculo emocional con su padre, adoptó el apellido de su madre, con la que mantiene una estrecha relación.

"Lo único que hizo fue separarse de un hombre que le hacía daño. Es una jabata que ha luchado por sacar adelante a su hijo", ha confesado al hablar de ella.

Tal y como ha recordado Camila Ortega este fin de semana, el jienense ha crecido sin la figura paterna: "Kiko nunca quiso saber nada de él. Hizo su vida sin su padre y acertó".

El suceso en el que se ha visto implicado Fernando Martínez sucedió en la armería Bustos, en Linares, donde varios testigos presenciaron una fuerte discusión. Esta terminó con una presunta agresión.

Hasta el momento se desconoce el estado de la presunta víctima, que se encuentra ingresado en el hospital.⁠