Rosario Flores será abuela por primera vez: Lola Orellana, su primogénita, está embarazada

Rosario Flores (62 años) está a punto de vivir un momento muy especial: será abuela por primera vez. Lola Orellana (29), hija de la cantante, está embarazada.

La noticia, que ha sorprendido a propios y extraños, se ha dado a conocer en el programa ¡De viernes! de la mano de Lydia Lozano (65). La colaboradora no pudo contener su emoción al anunciarlo.

"Lolita, no te enfades. Rosario, no te enfades”, ha advertido Lydia a sus compañeras antes de dar la gran noticia. La primogénita de la artista, Lola, está embarazada de cinco meses y, según ha confirmado la periodista, se encuentra en perfecto estado de salud.

Sin duda, es un momento de alegría que pone de relieve a la familia Flores en los titulares de nuevo, después de pasar un año muy emotivo tras el estreno del documental de Flores para Antonio.

Rosario Flores en una imagen de archivo. Gtres

Lola mantiene desde hace años una relación sólida con el cantautor Cosme Daniel Juan. La pareja ahora consolida su historia con este embarazo que llenará de ilusión a Rosario y al resto de la familia. La buena nueva llega en un momento muy especial y personal para todos ellos.

Lydia Lozano no pudo resistirse a bromear sobre la repercusión de su exclusiva. “Es la segunda noticia que doy de esta familia y ella se enfadó muchísimo conmigo. Ahora se va a enfadar otra persona, la hermana”, ha comentado entre risas, haciendo alusión a la inevitable reacción familiar ante la primicia.

La hija de Rosario es conocida por mantener un perfil bajo frente a los medios. “Es una chica que le gusta estar detrás de las cámaras, muy poco en prensa. Ha sido ayudante de casting, por ejemplo, de Juegos de Tronos y trabaja junto a su madre en diversos proyectos”, ha explicado Lydia.

Orellana ha demostrado ser una profesional versátil: se dedica a la fotografía y a la ilustración, combinando su talento artístico con la discreción que siempre ha caracterizado a la familia. Su esfuerzo y dedicación le han permitido forjarse un camino propio, lejos del foco mediático constante.

Rosario Flores con Lola Orellana. Gtres

La alegría por la futura llegada del bebé no solo llenará de ilusión a Rosario, sino que también promete ser un tema recurrente entre sus seguidores y en los medios. La cantante, conocida por sus éxitos musicales y su carácter cercano, se prepara para disfrutar de un nuevo capítulo familiar lleno de emociones.

Con esta exclusiva, la familia Flores vuelve a ocupar la atención pública, aunque esta vez por motivos llenos de felicidad y no de polémica.

Rosario pronto sumará un nuevo papel a su vida: el de abuela. Un título que, sin duda, recibirá con el mismo entusiasmo que ha mostrado siempre en su carrera y en su vida personal.

El embarazo de Lola, discreto pero lleno de relevancia, es la prueba de que incluso las familias famosas pueden mantener su vida privada protegida.

Y mientras la espera continúa, los fans de Rosario celebran con ella este momento único e irrepetible que promete traer mucha alegría a los próximos meses.