Última hora sobre el estado de salud de Sara Carbonero: la periodista abandona la UCI y es trasladada a planta

Grata noticia la que ha trascendido en la tarde de este jueves, 8 de enero. Tras varios días ingresada en la UCI en un hospital de Lanzarote, Sara Carbonero (41 años) ha sido finalmente trasladada a planta.

La periodista, cabe recordar, acudió el pasado día 2 al centro sanitario al sentir un fuerte dolor abdominal y fue sometida a una operación. Desde el primer momento, eso sí, su evolución ha sido favorable.

La información ha sido confirmada este día 8 en el programa El tiempo justo. Tal y como han apuntado en el citado formato, la periodista ha abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital canario en el que lleva seis días ingresada.

Sara Carbonero en una imagen de archivo. Gtres

Cierto es que el entorno más cercano de Carbonero ha expresado desde el primer momento que este bache de salud nada tiene que ver con el cáncer de ovario que le fue diagnosticado en el año 2019.

Eso sí, no han entrado en más detalles a lo largo de este tiempo.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.