Paz Padilla sorprende a su hija, Anna Ferrer, tras convertir su casa en el océano mágico de 'La Sirenita' por el Día de Reyes

Paz Padilla y su única hija, Anna, en un acto de su marca el pasado junio. Gtres

Un año más, Paz Padilla (56 años) ha sorprendido a su única hija, Anna Ferrer (28), con una majestuosa decoración por el Día de Reyes. Una tradición que lleva a cabo desde hace varios años y que llena de expectación a la influencer, así como a los seguidores de la actriz.

Este 2026, la humorista ha transformado su casa en el océano mágico de La Sirenita, tal y como ha compartido en sus redes sociales al filo de las 13 horas de este martes, 6 de enero.

Paz Padilla ha publicado un vídeo con la clásica canción de la película de Disney, Bajo del mar, compartiendo cada detalle de la decoración. Madre e hija se han vestido de sirenas y juntas han explorado el espacio. "Bienvenidos al océano mágico de las Padilla", han escrito.

La humorista no se ha olvidado de ninguno de los detalles de la película. Tampoco de sus personajes. Burbujas, peces, estrellas de mar, un pulpo hecho con globos y cajas en forma del mítico cangrejo Sebastián han formado parte de la decoración.

Anna Ferrer Padilla, emocionada, también ha mostrado los detalles a través de sus stories de Instagram. "No estáis preparados para la decoración de este año", comenzaba diciendo en una de sus publicaciones.

La influencer llegó a casa de su madre en la noche de este pasado lunes, 5 de enero. Nada más entrar en la vivienda, como es habitual, su madre le cubría los ojos con un antifaz. Ha sido en la mañana de este martes, día 6, cuando ha descubierto el océano mágico de La Sirenita.

Horas más tarde, Paz Padilla ha revelado su propuesta en un post conjunto con su hija, consiguiendo cientos de reacciones. Muchos de sus seguidores han quedado maravillados con la decoración de este 2026.

"Madre mía, qué pasada. Siempre nos sorprendes", "qué imaginación", "qué fantasía" o "mi sueño" son algunos de los comentarios que ha recibido la actriz.

Cabe recordar que el año pasado madre e hija "viajaron al espacio", después de que Paz Padilla transformara parte de su casa en una nave espacial. Entonces se enfundaron en un traje de astronauta para recorrer cada rincón de la estancia decorada.

En 2024, la presentadora optó por empapelar el salón y la cocina de su casa con papel de regalo verde. Un excesivo uso de envoltorio que desató la furia de los seguidores de la presentadora, teniendo en cuenta que siempre ha manifestado su vínculo con el medio ambiente y la naturaleza.

Hace apenas unos días, Paz Padilla y Anna Ferrer recordaban ambas decoraciones en un vídeo recopilatorio que rememoraba las majestuosas propuestas de la humorista desde 2017.

Un año ilusionante

Este 2026 es un año especial para la creadora de contenido. En los próximos meses se dará el 'sí, quiero' con su novio, Mario Cristóbal.

Fue el pasado octubre cuando anunciaron públicamente que después de tres años de relación, decidían formalizar su historia de amor.

"Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoqué de vida, pero no de amor. ¡Mil veces sí!", escribió entonces Anna Padilla, mostrando su anillo de compromiso.