Francisco Rivera, tras celebrar la captura de Nicolás Maduro: "Han insultado a mi madre y han amenazado a mis hijos"

El pasado 3 de enero, Francisco Rivera celebró su 52 cumpleaños. Ese mismo día, durante la madrugada, se llevó a cabo la captura de Nicolás Maduro (63 años) en Venezuela. Un acontecimiento histórico que el torero recibió, en sus propias palabras, como un regalo.

"Gracias y gracias, señor Trump, por este regalazo. Pero no se pare ahí. Siga limpiando el mundo de escoria", escribió el diestro junto a un vídeo publicado en su perfil de Instagram, en el que insistía que la detención de Maduro era "el mejor regalo" que podía recibir.

"Señor presidente Trump, muchas gracias. Ha puesto la primera primera piedra para liberar a un país maravilloso, en el cual tengo muchísimos amigos", decía Francisco Rivera. "Lo ha liberado de un narcoterrorista, asesino, cobarde... Un dictador con todas las palabras", sentenciaba rotundo.

El hijo de Paquirri, además, pedía al presidente de Estados Unidos que también pusiera el foco en España. "Por la libertad siempre", finalizaba su discurso, por el que ha recibido aplausos y críticas. Sobre estas últimas ha hablado este lunes, 5 de enero, en un nuevo vídeo publicado en sus redes sociales.

Francisco Rivera ha comenzado leyendo un mensaje público que ha recibido de un venezolano, quien ha escrito una carta a los españoles o a aquellos que estén preocupados por el interés de Donald Trump (79) en el petróleo de Venezuela.

Este usuario, como hace constar el torero en su lectura, hace una serie de preguntas. "Si no puede responder sí a al menos a la mitad, entonces sus opiniones sobre nuestros petróleo y Trump no son bienvenidas", ha escrito el citado ciudadano.

Tras leer las interrogantes, en las que expone con claridad las dificultades que han vivido los venezolanos en las dos últimas décadas, Francisco Rivera comenta: "Son preguntas que yo no puedo contestar sí".

A continuación, el marido de Lourdes Montes (41) asegura que tiene muchos amigos en Venezuela. "Creo que han vivido un auténtico horror, una pesadilla. Muchos amigos se han ido. Es un país maravilloso con gente maravillosa", expresa el empresario.

Respecto a su comentario del pasado sábado, 3 de enero, matiza: "Si alguien ve en mis palabras la intención de que Estados Unidos entre con sus armas en España, tiene una mente retorcida".

Francisco Rivera, sin embargo, aprovecha para hacer una petición: "Lo que sí me gustaría y sí pido a las autoridades competentes es que quienes han obtenido algún beneficio de la dictadura de Maduro, que lo pague".

"Lo digo en un país en el que supuestamente somos libres. Aunque uno no puede hablar con libertad porque si no le gusta a muchos lo que uno dice, te escriben, te insultan, te amenazan", comenta Francisco Rivera, quien precisamente ha sido víctima de estas situaciones en los últimos días.

"Han insultado a mi madre, han amenazado a mis hijos, me han amenazado a mí", denuncia el diestro. "Qué mente más retorcida. Estamos locos. Estamos perdiendo la cordura", asegura.

En esta misma línea, añade: "La ruptura social que hay es alucinante. Es una pena. Vamos a pasar mucho tiempo en reconstruirlo. La culpa la tienen muchos políticos que han dividido la sociedad. Es imperdonable. La historia los juzgará. También los estáis insultándome y amenazándome", insiste.

Para terminar, Francisco Rivera envía un nuevo mensaje a los venezolanos: "Me alegro por su felicidad. Con eso me quedo".