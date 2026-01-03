Noelia López, viuda de José Antonio Reyes, sobre su cáncer inoperable: "Mis hijas dijeron 'qué guapa' al verme sin pelo"

La vida de José Antonio Reyes se truncó por completo mientras iba al volante de su coche. Era un día, en apariencia, cualquiera. El que fuera extremo del Sevilla, del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Arsenal y de la Selección, murió el 1 de junio de 2019 en un accidente de tráfico. Tenía 35 años.

El vehículo que conducía, un Mercedes de alta gama, se salió de la calzada en la autovía A‑376 entre Sevilla y Utrera. Ardió en cuestión de segundos. La investigación apuntó a un reventón de rueda agravado por un exceso de velocidad a unos 187 kilómetros por hora. En el siniestro falleció también un primo suyo y otro resultó gravemente herido.

Seis años después de la muerte de su marido, Noelia López, la viuda del deportista, considerado uno de los talentos más precoces del fútbol andaluz, le ha rendido un sentido homenaje. Y ha hablado de la dura enfermedad por la que está pasando.

"Mis hijas son mi apoyo"

En el plató del programa ¡De viernes!, en Telecinco, la andaluza ha recordado el tiempo que disfrutó con su marido junto a sus dos hijas, Noelia (11) y Triana (7), quienes se quedaron huérfanas con apenas 5 y 2 años, respectivamente.

"Era una persona que estaba las 24 horas riendo. Se llevaba a la gente de calle... Era muy especial y le gustaba hacer sentirse especial a todo el que tenía al lado", ha explicado al hablar de José Antonio Reyes.

La pareja contrajo matrimonio en 2017 tras varios años de noviazgo. Se conocieron en Granada, mientras ella estudiaba Ingeniería en la Universidad. Poco después él le planteó que se fueran a vivir juntos. Deseaba formar una familia con ella.

Dos años después de iniciar su idilio, llegó la noticia de su primer embarazo. Todo parecía un cuento de hadas hasta que aquel fatídico accidente de coche acabó con sus sueños de pasar el resto de su vida juntos.

Cuando su marido perdió la vida, tuvo que comunicarle a sus hijas que su padre ya no iba a estar más junto a ellas: "Vas adaptando la información a su edad sin hacer daño. Sé que se lo he hecho contando la verdad, pero querían saber... Ellas han buscado información por su cuenta y creo que eso duele más".

"Estoy muy orgullosa de las hijas que tengo y cómo afrontan los reveses de la vida. Son muy maduras y aprendo mucho de ellas también. Son mi ilusión y mi apoyo", ha recalcado.

Noelia López y José Antonio Reyes.

Su "ansiedad" tras su diagnóstico de cáncer

Lo que nunca imaginó Noelia López es que, tras enviudar, iba a tener que afrontar otro duro revés: un diagnóstico de cáncer: "Fue un momento muy complicado y muy difícil de gestionar. Me causó mucha ansiedad y muchísimo miedo".

"Pensaba que nada peor podía pasarme. Mis hijas tenían 9 y 5 años entonces", ha expresado. "Fueron todo noticias muy malas al principio, me apoyé en gente que me ayudó en mi vida, son ángeles".

Le diagnostican un tumor ginecológico inoperable contra el que continúa recibiendo tratamiento. "En la primera revisión ven otra cosa en otro sitio y ahí dije no puede ser… empecé otro tratamiento", ha relatado.

"Todas las noticias fueron bien a partir de ese momento. Que este yo aquí sentada contando esto es para agradecer a todas las personas que me han contado su historia. Yo querría historias reales. No quería un psicólogo. A mí me daba ánimos la historia de la gente que ha salido adelante", añadía.

Una vez más, una de las etapas más duras de este nuevo varapalo fue comunicarle a sus niñas lo que estaba sucediendo: "No hablé de la palabra cáncer desde el principio. Les dije que mami estaba malita y que íbamos a rezar mucho y a pedir a papi (...) El pelo se empezó a caer en la primera quimio del segundo tratamiento. Les dije que había una medicina que hacía que se caía el pelo y mi peque me dijo 'no te la tomes".

Mensaje de agradecimiento

Para Noelia, experimentar la caída de su cabello fue otro paso más en su tratamiento: "Llega el momento en que se cae el pelo. Aparezco con dos tijeras, le doy una a cada una y digo "a cortar". Me dijeron: ¿como lo quieres? Me lo cortaron cortito y, conforme se iba cayendo más, yo ya me pongo mi peluca. En una de estas, se levantaron antes que yo y me vieron sin pelo, y fue... "Pero, mami, qué guapa". Me veían guapa como fuera".

Emocionada, Noelia López ha mostrado su gratitud a todas las personas que la han acompañado en este proceso: "Quiero dar las gracias a todas las personas que me han ayudado en todos los momentos difíciles de mi vida".

"Primero a mis padres, que están ahí incondicionalmente, soportando mis cambios de humor. A mis hijas que son la razón de mi vivir, son un orgullo. A las amistades y a todas las personas que se cruzan en mi camino para hacerme la vida más bonita", detallaba.

Por último, mostraba su "apoyo a todas las personas están esperando el resultado de unas pruebas, comenzar un tratamiento". Y subrayaba: "Que me miren a mí, que estoy aquí contando esto porque agradezco todas esas historias que han compartido conmigo. Yo comparto la mía porque sé que va a ayudar".

"Espero que mi historia sirva de ejemplo para otras personas", concluía, rota en lágrimas.