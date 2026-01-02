Paloma Cuevas y Luis Miguel, invitados VIP en la gran fiesta de Nochevieja de Estrella Morente y su familia en Madrid

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL hace apenas unos días, Luis Miguel (55 años) y Paloma Cuevas (53) están disfrutando de las fiestas navideñas en Madrid.

A pesar de los esfuerzos del cantante mexicano y la exmujer de Enrique Ponce (54) por mantener al margen de la prensa su faceta privada, lo cierto es que su vida social en nuestro país es intensa. No han parado.

Han viajado, además, a distintos puntos de España, como Granada. No obstante, este periódico está en disposición de afirmar, en exclusiva, que Luis Miguel y Paloma han despedido el año en Madrid.

Estrella Morente, en su gran fiesta de Fin de Año en Madrid. @kiki_morente

En concreto, el pasado 31 de diciembre, acudieron, en compañía de Alejandro Basteri (53), el hermano del cantante, a una fiesta que organizaron Estrella Morente (45) y su familia.

El conocido como Sol de México y la cordobesa, amiga íntima de la hija del desaparecido cantaor granadino Enrique Morente, fueron dos de los invitados de excepción a la gran fiesta de Nochevieja en un conocido establecimiento culinario en Madrid.

Algunas imágenes de la fiesta, que tuvo lugar en el restaurante Frida Kahlo Gastro-Galería, un templo gastronómico ubicado en la calle Pintor Rosales, han sido compartidas Kiki Morente (36), hermano de Estrella Morente.

La familia Morente cenó en dicho establecimiento y, después, tras tomar las 12 uvas, llegó la fiesta y comenzaron a acudir los amigos. Fue, sin duda, un festejo por todo lo alto, lleno de bailes, palmas y cante en directo.

Al sarao también asistió Mariana Otero, la pareja de Alejandro Basteri. Estos, por cierto, residen habitualmente en el país azteca, pero todo hace indicar que se han trasladado a nuestro país para celebrar el Fin de Año con su hermano y con Paloma.

Antes de acudir a la fiesta de Estrella Morente, Alejandro y su pareja se dejaron ver, el pasado día 31, en otro local de la capital, el restaurante Manero de la calle Marqués de Cubas.

Volviendo a Luis Miguel y Paloma, este diario ha podido saber que su asistencia a la celebración de los Morente no pasó desapercibida.

Ambos evitaron ser captados por las cámaras de los teléfonos móviles de los invitados, pero se mostraron cercanos y amables.

Estuvieron tan sólo un rato en la fiesta y, de acuerdo al relato facilitado a EL ESPAÑOL, se tomaron fotografías con quienes se lo pidieron.

Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel (con bufanda azul), en la fiesta de Nochevieja de Estrella Morente en Madrid. @kiki_morente

Durante el tiempo que estuvieron en el local se les vio muy simpáticos. Y comunicativos también. Porque, tal y como cuentan a este diario, "charlaron con todo el mundo".

Quienes sí permanecieron hasta el final del jolgorio fueron Alejandro Basteri -conocido cariñosamente en su país como Álex- y su compañera.

Kiki Morente, hermano de Estrella Morente, en la fiesta de Fin de Año organizada por la cantante en un restaurante de la capital. @kiki_morente

Estrella, "hermana" del alma de Paloma

En otro orden de cosas, Luis Miguel, su hermano y sus respectivas parejas no han sido los únicos invitados de excepción del gran festejo de Fin de Año de Estrella Morente.

También despidieron el año con ella su madre -y matriarca del clan- Aurora Carbonell, y su tío, el también cantante Antonio Caballero.

El más activo en lo que respecta a las redes sociales fue Kiki Morente, hermano de Estrella. El músico, que mantuvo un breve idilio con Sara Carbonero (41) y con la que rompió en 2022, ha publicado numerosos instantes de la velada a través de Stories.

Cabe recordar que la amistad entre Paloma y Estrella Morente es estrecha y casi familiar. Y se remonta a muchos años atrás.

Paloma Cuevas y Estrella Morente, en una imagen de sus redes sociales. @palomacuevasofficial

Ambas se definen como íntimas, se llaman mutuamente "comadres" y Paloma es madrina de Curro, el hijo mayor de Estrella y Javier Conde (50), lo que refuerza aún más ese vínculo.

Su amistad surgió hace más de dos décadas, en el entorno común del toreo y del flamenco. Y a través del extinto matrimonio de la andaluza con Enrique Ponce, a través del cual conoció a numerosos personajes ilustres de la lidia.

A lo largo de este tiempo han compartido bautizos, cenas, actos familiares y, como ha sucedido hace unas horas, muchas Nocheviejas.

Tal es el amor que se profesan la una a la otra que Paloma ha declarado que la familia Morente‑Conde es "su familia" y que Estrella es su "hermana del alma". Qué mejor plan, pues, que recibir el nuevo año juntas, rodeadas de sus respectivos seres queridos.



