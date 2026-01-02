De Nieves Álvarez a Susanna Griso o Miley Cyrus: los famosos nacionales e internacionales que celebran su boda en 2026

Como dice el tema de John Paul Young, Love is in the Air (El amor está en el aire) y nunca mejor dicho para un selecto grupo de celebridades que este 2026 lograrán pronunciar el tan esperado “sí, quiero”.

Casi todos lo harán por primera vez y, algunos, como Nieves Álvarez (51 años) o Susanna Griso (56) se casarán por segunda. Todas las novias llevan muchos meses eligiendo vestidos de novia y, lo más importante, han estado en permanente contacto con sus respectivas wedding planners.

Por ello, EL ESPAÑOL hace un repaso de los casamientos más importantes y significativos que tendrán lugar en el 2026.

Nieves Álvarez y Bill Saad en un acto en Madrid. Gtres

Nieves Álvarez y Bill Saad

En septiembre de 2021, a Nieves Álvarez y Bill Saad (58) les presentaron en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común.

La modelo española siempre ha ido con pies de plomo en cuanto a las relaciones serias ya que no quería otro divorcio como el del fotógrafo italiano Marco Severini, padre de sus hijos, Adriano (20) y los mellizos Brando (18) y Bianca (18).

El empresario y filántropo también aportará dos vástagos a la unión, Julián y Jaime. Hace años perdió a su hija Tara de manera trágica.

La top model española explicó en Y ahora Sonsoles cómo le pidió matrimonio el empresario libanés: “Fue en julio en El Líbano en una ermita muy humilde, sin anillo y sin nada”.

Tremendamente orgullosa de su pareja, en el podcast de Vicky Martín Berrocal (52) reveló que “para ser una relación profunda no tienes que crear dramas. Tienes una persona al lado que quiere que brilles y cuanto más brilles más orgulloso va a estar él”.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

A tenor de su currículum vitae, el enlace de Georgina Rodríguez (31) y Cristiano Ronaldo (40) será el más ostentoso del año, a no ser que en el último momento se cuele alguna de lejano Bollywood.

Después del mundial de la FIFA, la pareja se casará por primera vez en un lugar del que aún no han trascendido detalles. Sin embargo, a él le gustaría casarse en Funchal (Portugal).

El flechazo surgió en 2016 cuando el futbolista acudió a comprar a Gucci, donde la ahora influencer era dependiente. Surgió el flechazo. Tras una década siguen prácticamente tan enamorados como el primer día y han creado una bonita familia numerosa.

Cristiano tiene tres vástagos, Cristiano Jr. (15), fruto de una relación temporal y los mellizos Eva y Mateo, nacidos de un vientre de alquiler.

Con Georgina tuvieron a Alana Martina (8) y en 2022 iban a tener gemelos, pero durante el parto falleció Ángel y sobrevivió Bella Esmeralda (7).

Paco Arango va a contraer matrimonio con Begoña Aguilera, experta en fondos de inversión. GTRES

Paco Arango y Begoña Aguilera

Por primera vez, Paco Arango (60), director de cine y creador de la Fundación Aladina, se casará con la financiera bilbaína Begoña Aguilera la próxima primavera.

Hace unos meses, el empresario confesó lo que le había dicho su madre, fallecida hace algo más de tres años: "Paco, búscate una vasca que te cuide’, porque ella era vasca… Me la mandó mi madre desde el cielo".

Como no podía ser de otra manera, Cupido hizo de las suyas. La pareja se conoció en una cena de solteras organizada por una amiga de Paco -heredero de la fortuna de Plácido Arango, fundador de la cadena de supermercados Arrará y de los conocidos VIPS- a la que asistió Begoña. Todo un flechazo.

Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal, en su última aparición pública juntos, el pasado miércoles 8 de octubre en Madrid. GTRES

Susanna Griso y Luis Enríquez

En 2007, Susanna Griso (56) y Luis Enriquez se conocieron gracias a su amigo común David Gistau, consagrado periodista que tristemente falleció en 2020 a los 49 años. Se convirtieron en buenos amigos y solían verse con regularidad.

La presentadora de Espejo Público se divorció en 2020 del periodista Carles Torra (59), con quien tiene tres hijos, Jan (22), Mireia (20) y Dorcette, adoptada por el matrimonio en 2013 en Costa de Marfil.

Tras un largo periodo de calma sentimental volvió a reconectar con Luis de una manera especial y siete meses después de oficializar el noviazgo decidieron que se casaban.

Ambos son unos enamorados del mar y se dirán el “sí, quiero” el 25 de julio en la Costa Brava. Allí celebrarán su amor de una manera informal con sus seres queridos y alejados de las etiquetas.

Patricia Cerezo @paticerezo

Patricia Cerezo y Kiko Gámez

Cuatro años después de que iniciaran su historia de amor, Patricia Cerezo (53) se casará con Kiko Gámez, un atractivo director ejecutivo e ingeniero de telecomunicaciones al que ya ha calificado como “el hombre de su vida”.

La exmujer de Ramón García (64), de quien se separó en 2021 tras 24 años juntos y dos hijas en común, Natalia (22) y Verónica (19), está pletórica, a tenor de las imágenes que circulan por las redacciones de prensa rosa.

De momento se desconoce el lugar y la fecha del enlace.

Annna Ferrer y Mario Cristóbal

Durante un viaje a Menorca, el diseñador de producto digital Mario Cristóbal se puso de rodillas y pidió matrimonio a Anna Ferrer (28), la única hija de Paz Padilla (56). Él se puso a llorar y ella, a pesar de estar en shock, enseguida aceptó la propuesta.

Después de tres años de noviazgo, la empresaria y celebridad de internet ha contratado los servicios de una wedding planner ya que la boda será en Cádiz, aunque la pareja vive en Madrid.

En unas recientes declaraciones a Europa Press, la joven reveló que su madre “me está queriendo ayudar y como está disponible para mí, sí lo necesito. Pero también respetando mucho mi opinión y lo que yo quiera hacer".

Carlota Cortina y Eugenio Gallego

La jet set empresarial volverá a vivir un día de felicidad con el enlace de Carlota Cortina, nieta de los empresarios Alicia Koplowitz (73) y Alberto Cortina (78), con Eugenio Gallego, empresario descendiente del cofundador de SEAT Eugenio Gallego Perales.

Los preparativos de la boda son casi como un secreto de estado, ya que a su abuela le aterra salir en la prensa del corazón.

Algo que sorprende ya que el novio tuvo un pasado movidito ya que tuvo una relación durante cuatro años con la polémica Oriana Marzoli (33), de Mujeres y Hombres y Viceversa o Gran Hermano Vip.

En una de las pocas declaraciones que ha ofrecido Carlota, aseguró a ¡Hola! que le encantaría ser madre porque “soy una persona muy familiar y cada vez me gusta más estar en casa”.

Foto: Taylor Swift / Belvedere, Vienna

Taylor Swift y Travis Kelce

En julio de 2023, el deportista Travis Kelce (36) intentó entregar a Taylor Swift (36) en su camerino una pulsera de la amistad con su número de teléfono tras el concierto de Eras Tour en Kansas City, pero no tuvo éxito.

Él, que había sido un fervoroso fan que veía todos sus videoclips en YouTube se sintió algo descorazonado, pero no se rindió. Kelce explicó la anécdota en su podcast, ella se enteró y se conocieron. En septiembre de 2023, la mega estrella musical y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs ya eran pareja.

Su noviazgo lo han llevado con mucha discreción, aunque en algunas ocasiones han deleitado a sus fans con apariciones inesperadas como cuando Travis recorrió más de 10.000 kilómetros para sorprender a su novia en un concierto o cómo ella acudía con sus amigas a ver partidos de fútbol americano.

Cuando el 12 de febrero los Kansas City Chiefs ganaron la NFL, el prolongado beso de la cantante y el jugador se viralizó inmediatamente. Se comprometieron el pasado mes de agosto y se casarán el 13 de junio de 2026 en Rhode Island (este de Estados Unidos) en el exclusivo hotel Ocean House.

Dua Lipa y Callum Turner

La divina providencia. Así se podría calificar la historia de amor de Dua Lipa (29) y Callum Turner (35), que coincidieron en el restaurante londinense The River Café donde se dieron cuenta que estaban leyendo el mismo libro de Hernán Díaz titulado Trust.

La edición británica de la revista Vogue ofreció la exclusiva del compromiso la pareja en junio del año pasado. En la entrevista, la cantante admitió que “estoy obsesionada con él (con el anillo). Es muy de mi estilo. Es bonito saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce muy bien”.

Se trata de una pieza única formada por una banda gruesa de oro amarillo y un diamante que a primera vista parece engastado a tensión o en semibisel.

Unos días después de las navidades de 2024, la cantante y el actor empezaron a ser fotografiados en actitud cariñosa por las calles. Pero no confirmaron su relación hasta julio del año pasado en Instagram. Se desconoce fecha y lugar del enlace.

Tom Holland y Zendaya

Son el gran misterio de los novios de este año que recién comienza porque a última hora se ha sabido que, debido a sus agendas tan apretadas, el enlace entre Tom Holland (28) y Zendaya (28) probablemente se celebre a finales de 2026 o, incluso, en 2027.

El protagonista de Spiderman está un poco chapado a la antigua ya que antes de proponerle matrimonio pidió permiso al padre de la también cantante y actriz.

La pareja se conoció durante el rodaje de Spiderman: Homecoming (2016), pero no iniciaron su relación hasta cinco años después. En unos meses protagonizarán la nueva gran película de Christopher Nolan, La Odisea, junto a Anne Hathaway y Matt Damon.

Maxx Morando y Miley Cyrus en la premiere de 'Avatar: Fuego y Cenizas' en Los Ángeles. Gtres

Miley Cyrus y Maxx Morando

A raíz del compromiso entre Miley Cyrus (33) y Maxx Morando (27), una fuente cercana a la pareja dijo a la revista ELLE la boda “definitivamente se celebrará a su manera” ya que ambos son “muy discretos” pero que desean hacer “algo divertido y significativo que les resulte muy especial”.

Lo suyo parece una historia de película porque ambos se conocieron en una cita a ciegas en 2021. Tras cambiar impresiones se cayeron bien y empezaron a salir juntos evitando el agobio de los paparazzi.

Maxx es baterista de la banda Lilly y ya ha colaborado con su novia en el álbum Endless Summer Vacation. De momento, los dos tortolitos viven en la mansión que la ex niña prodigio Hannah Montana compró en Malibú por 7,9 millones de dólares.

La intérprete de Flowers ya ha estado casada en una ocasión. Lo hizo ni más ni menos que en 2018 con Liam Hemsworth (35), por lo que se convirtieron en cuñados de Elsa Pataky (49), pero se separaron ocho meses después.

Talita Von Furstenberg, sobrina de Marie Chantal, ha celebrado su compromiso nupcial con la familia real griega. Instagram

Talita von Fürstenberg y Rocco Brignone de Brabant

Otra de las parejas que sacudirá las páginas de ecos sociales de los medios más importantes del mundo está formada por Talita von Fürstenberg (26), nieta de la diseñadora Diane von Fürstenberg (79) y sobrina de Marie Chantal de Grecia (54), y Rocco Brignone de Brabant, un rico empresario descendiente de unos importantes banqueros italianos que poseen en México el complejo turístico Costa Careyes.

Al igual que ocurre con otras parejas, en este caso se desconoce cuándo y dónde tendrá lugar la ceremonia.