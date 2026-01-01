Mónica Martínez brilla en las Campanadas de Telemadrid con un vestido de microcristales y flor 3D de Rubén Hernández

Mónica Martínez con un diseño de Rubén Hernández para las Campanadas de Telemadrid. Reme Fotógrafas

Mónica Martínez (50 años) ha repetido como presentadora de las Campanadas de Telemadrid. La periodista ha despedido el 2025 y ha dado comienzo al 2026 en la cadena autonómica junto al conductor Poty Castillo (65) y la participante de El Camping Irene Soto.

Al igual que en las Campanadas de 2024, este 2025, para tan especial ocasión, Mónica Martínez ha vuelto a confiar en el diseñador Rubén Hernández, que está celebrando su 25º aniversario como modisto y es en la actualidad uno de los creadores favoritos de las celebrities.

Además, uno de los más consolidados en el sector nupcial y un referente en las alfombras rojas nacionales e internacionales.

El alicantino ha confeccionado para la periodista un diseño exclusivo que ha visto la luz en la noche de este miércoles, 31 de diciembre, y del que EL ESPAÑOL conoce todos los detalles.

Mónica Martínez luciendo un vestido joya de Rubén Hernández. Reme Fotógrafas

Mónica Martínez ha brillado con un espectacular vestido joya de corte recto, con un escote Bardot pronunciado y maxi flor 3D en la cintura, realizado en tejido de microcristales en tono rojo rubí, un color que se ha convertido en una apuesta segura en las fiestas navideñas.

Como todos los vestidos de Rubén Hernández Costura, el diseñado se ha hecho de manera totalmente artesanal en su atelier de Alicante.

En el calzado, Mónica Martínez ha elegido la misma paleta de color y se ha decantado por unas sandalias rojas de charol, firmadas por Magrit, la misma marca por la que se decantó en las Campanadas de 2024.

Martínez, así, ha seguido el mismo patrón que hace un año atrás. Sin embargo, la apuesta ha sido completamente distinta.

Boceto del diseño de Mónica Martínez. Cedida a EL ESPAÑOL

Aunque en 2024 llevó un vestido también apostó por un vestido joya y de corte ajustado, el diseño era diferente.

Se trataba de una pieza de escote asimétrico, realizada en gasa de seda natural de color nude, bordada de forma artesanal con diferentes tipos de cristales que rematan en el escote con unos bordados en 3D.

"Todo un premio"

Este 31 de diciembre de 2025 ha sido una noche especial, tal y como vaticinaba la presentadora el pasado 13 de diciembre tras conocerse que volvería a tomarse las 12 uvas ante la audiencia madrileña.

"Todo un premio", escribió entonces en sus redes sociales, mostrándose agradecida por la oportunidad que le ha dado la cadena regional.

"Disfrutarlas con mis compañeros Irene y Poty y que nos elijáis para ese momento televisivo será el broche final de un año duro. Vayamos pensando en nuestros deseos para el siguiente", añadía la periodista sin avanzar mayores detalles.

La cadena ha vuelto a apostar por la periodista en la presentación de las Campanadas, ante el estreno de su nuevo formato, Divino Tesoro.

Próximamente, como ha avanzado Telemadrid, Mónica Martínez conducirá dicho programa para el prime time de la cadena, cuyo objetivo es exponer las cuestiones que más preocupan a los jóvenes.

Exitosa carrera

Mónica Martínez, convertida en una de las presentadoras y periodistas más conocidas del panorama nacional, sigue sumando éxitos a su extensa carrera de profesional.

Graduada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, debutó en televisión en 1991, como presentadora del espacio juvenil La quinta marcha de Telecinco.

En 1999, fue presentadora del Telecupón en esa misma cadena. En 2000, copresentó con Ramón García (64) la séptima temporada del programa ¿Qué apostamos?, en TVE.

Tras este potente inicio de su carrera, llegaron oportunidades junto a grandes profesionales como Manu Carreño (56), Carlos Sobera (65) y Matías Prats (75).

En 2003 condujo con Jaime Cantizano (52) Diario de una boda, programa que Antena 3 dedicó a los preparativos para el enlace de Felipe VI (57) y Letizia (53).

Hable con ellas es otro de los espacios que forma parte de su extenso currículum.

Mónica Martínez ha trabajado en distintas cadenas de televisión y en 2024 estrenó el programa Así se hace en Telemadrid. Próximamente, como ha avanzado la cadena, y tras repetir como conductora de las Campanadas por segundo año, se pondrá al frente de Divino Tesoro.

Mónica Martínez ha lucido un vestido de microcristales y flor 3D. Reme Fotógrafas

Martínez compagina la televisión con su faceta como coach o mentora de comunicadores, para lo que estudió Programación Neurolíngüística y creó el Método suéltale, título del libro que escribió en 2021, con consejos para hablar en público.

Respecto a su vida personal, de la que se mantiene discreta, se conoce que está casada y tiene dos hijos.

Sobre la maternidad, reflexionó hace un tiempo la revista Semana: "Conmigo soy muy exigente e intento trabajármelo y no serlo tanto con ellos. Yo sé que eso no es bueno, ni como madre ni como nadie. Esa ha sido mi forma de ser siempre".