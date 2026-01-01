Laura Escanes deslumbra en las Campanadas con un vestido corsé en rojo con el que rinde homenaje al cine clásico

Laura Escanes con vestido de Yolancris para las Campanadas 2025. David Ruano Cedida a EL ESPAÑOL

Laura Escanes (29 años) ha vuelto a dar las Campanadas por tercer año consecutivo en TV3. La influencer se ha unido de nuevo al cantante Miki Núñez (29) para despedir el año desde Barcelona.

Para esta cita tan especial, Escanes ha confiado en la firma barcelonesa Yolancris, que ha creado un maravilloso vestido exclusivamente para esta noche.

La firma ha diseñado junto a la influencer un vestido corsé de inspiración clásica, acompañado por un abrigo de tafetán, fruto de un proceso artesanal y de una coincidencia creativa entre Laura y la diseñadora Yolanda Pérez (47), directora creativa de la marca.

Las Campanadas son un ritual que simboliza renovación, energía y emoción compartida.

Una noche mágica en la que Laura Escanes ha elegido a Yolancris para firmar un vestido único que, como señala la diseñadora, "significa también crear una pieza que se siente, se vive y se recuerda".

Laura Escanes con capa de Yolancris para las Campanadas 2025. David Ruano Cedida a EL ESPAÑOL

Este año, además, la alianza entre Laura Escanes y Yolanda Pérez coincidió de manera espontánea en imaginar el rojo como punto de partida del look, incluso antes de comenzar el proceso creativo.

Laura Escanes confía por segundo año consecutivo en Yolancris para despedir el año. En 2024 sorprendió con un bonito vestido que rindió homenaje a la esencia de Barcelona y del Mediterráneo, fusionando la naturaleza con la pasión por la costura artesanal.

La influencer ya forma parte de la historia de las noches del 31 de diciembre.

Acordes que brotan de su voz a modo de canción, sonrisas cómplices con su compañero y un grito de "¡Feliz año nuevo!" -en catalán, por supuesto- han sido los grandes protagonistas de la noche de Escanes desde la Ciudad Condal.

Una diva del cine clásico

El diseño rinde homenaje a las grandes divas del cine clásico y a las siluetas icónicas de los años 50. Está confeccionado en encaje de algodón francés y tul de seda, con flores de tafetán elaboradas artesanalmente pétalo a pétalo.

Su base técnica es un corsé de estructura larga, característico del archivo de Yolancris.

Laura Escanes con vestido de Yolancris para las Campanadas 2025. David Ruano Cedida a EL ESPAÑOL

El look se completa con un abrigo de tafetán rojo, concebido como pieza escénica. Su volumen envuelve la silueta, preserva el misterio del diseño hasta el directo y aporta un movimiento elegante en cámara.

El conjunto completo nació de una conversación íntima entre Laura y Yolanda. La coincidencia en el color rojo marcó la dirección del proyecto, que hoy cobra más sentido que nunca.

El estilismo combina la fuerza emocional del color, la técnica del corsé clásico y la artesanía del atelier de Barcelona.

Laura Escanes ha formado parte activamente del proceso, desde la elección de los materiales hasta la construcción final del volumen deseado.

Sin duda, un diseño que habla de Escanes más que nunca y que la firma ha sabido plasmar a la perfección sobre la silueta de la presentadora.

Laura Escanes con vestido de Yolancris para las Campanadas 2025. David Ruano Cedida a EL ESPAÑOL

Tras semanas de trabajo artesanal, el resultado es un look que combina estructura, volumen y emoción: un diseño creado para un instante único que reafirma la conexión creativa entre Laura Escanes y Yolancris.

Tres años de Campanadas

La influencer dio el salto al último programa del año en TV3 para despedir el 2023 y dar la bienvenida al 2024. Fue entonces cuando la cadena se dio cuenta de que la creadora era uno de los rostros televisivos nuevos que encajaba a la perfección con la audiencia catalana.

Laura Escanes con vestido de Yolancris junto a Miki Núñez para las Campanadas 2025. Cedida a EL ESPAÑOL

Desde entonces, siempre ha presentado junto a Miki Núñez. Se podría decir que la pareja formada por la influencer y el cantante es comparable a la de Cristina Pedroche (37) y Alberto Chicote (56), quienes llevan 11 años dando las Campanadas juntos.

En su primer año, Escanes confió en el diseñador Ze García para la retransmisión. Un vestido de tul bordado con pedrería en tonos champán se convirtió en el protagonista de la noche, que reunió a más de 900.000 espectadores.

Por otro lado, en su segundo año ya confió en Yolancris, que se encargó de crear un diseño largo inspirado en el Mediterráneo, coronando a la influencer como una especie de "novia sirena" moderna, ante una cuota de pantalla del 32,.

Ahora, en 2026, Laura Escanes, vestida de rojo, se corona como uno de los rostros más televisivos de TV3 y conquista las Campanadas, un año más, junto a Miki Núñez, haciendo de la retransmisión una noche única.