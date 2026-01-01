Cristina Pedroche se lo pone todo en sus Campanadas más estrafalarias: su vestido con retales de sus 11 looks anteriores

Y Cristina Pedroche (37 años) lo ha vuelto a hacer: se ha superado a sí misma después de 12 años al frente de las Campanadas. Decía la vallecana días atrás, a modo de pista, que con este vestido tenía la sensación de cerrar un ciclo, de clausurar una etapa. Y no se equivocaba.

Pedroche ha trabajado en la creación de su vestido más especial, el más emotivo, el que más simbología carga. Y ha hecho de nuevo historia, pues ha protagonizado el primer upcycling de las Campanadas. Esto es, el primer diseño de suprarreciclaje hecho capa.

Pedroche se lo ha puesto todo encima. Literalmente. Al menos, todos los retales de los 11 vestidos que ha lucido durante sus 11 años al frente de las Campanadas de Atresmedia.

Ahora, 12 años en este 2025 con su diseño más estrafalario. El que cierra el ciclo. De cada uno de sus 11 anteriores outfits, Cristina ha selecciondo ese elemento icónico clave de la pieza. El resultado: el que se ve.

CLa capa de retales de Cristina Pedroche.

El diseño, por más llamativo que sea, encierra un poderoso y emotivo y necesario mensaje detrás.

La comunicadora y la Asociación Española Contra el Cáncer se unen para celebrar las Campanadas 2025 lanzando un mensaje en torno a la importancia del apoyo y el acompañamiento.

Coincidiendo con su duodécimo aniversario despidiendo el año ante las cámaras, el vestido para esta ocasión ha sido confeccionado como un doble mensaje.

Por un lado, en agradecimiento a la fidelidad y la confianza de todas las personas que a lo largo de este tiempo le han permitido entrar en sus casas y compartir con ellas una noche tan especial.

Y, por otro, en reconocimiento a la labor que la Asociación Española Contra el Cáncer realiza para apoyar y acompañar a las personas con cáncer y sus familias y para impulsar la investigación en cáncer.

"Quiero dedicar este vestido a toda la gente que me ha apoyado y acompañado desde que me ofrecieron la primera oportunidad de despedir el año y que ha convertido las Campanadas en la experiencia más transformadora de mi vida", sostiene Cristina Pedroche.

"De todas las metamorfosis a las que me he sometido en los últimos 12 años, ésta ha sido la más dura de todas. Ha sido necesario hacer una introspección muy profunda para decir sí a este vestido porque supone un impacto muy grande", agrega la de Vallecas.

"El vestido tiene mucho de mí. También se han ido con él partes muy importantes a las que mi memoria va a permanecer aferrada siempre. Pero en la vida nos vemos obligados a cambiar la forma en que percibimos las cosas o incluso a nosotros mismos", afirma Pedroche.

En este sentido, la AECC cuenta con una de las redes de profesionales e investigadores de cáncer más importantes de nuestro país para apoyar y acompañar a pacientes y familiares y liderar los esfuerzos de la sociedad en disminuir el impacto global de esta enfermedad.

Porque el cáncer se manifiesta en todas las facetas de la vida y hay momentos en que, para adaptarse a la nueva realidad que empieza con cada diagnóstico, se necesita hablar con alguien que haya pasado por lo mismo, recibir orientación o contar con alguien que te acompañe.

El cáncer es, además, la primera causa de muerte en la actualidad en España y afecta a 1 de cada 2 hombres y a 1 de cada 3 mujeres, por lo que resulta igual de importante destinar recursos a la innovación y la financiación de investigación oncológica de calidad.

El vestido de Cristina Pedroche de este año 2025.

También se debería destinar recursos a la promoción de hábitos de vida saludables que prevengan hasta el 40% de los casos de cáncer que la Organización Mundial de la Salud calcula que se podrían evitar.

Y, por supuesto, al apoyo y acompañamiento a las más de 800 personas que cada día reciben un diagnóstico de cáncer en España.

Por este motivo, la AECC pone a su disposición un servicio gratuito de asistencia integral formado por un equipo de profesionales especializados en atención sanitaria, psicológica, social o jurídico laboral que ofrecen el apoyo y acompañamiento necesarios.

"No queremos que haya nadie que no sepa que podemos ayudarle y no queremos que haya un momento del día o de la noche en el que un paciente o un familiar se pueda sentir solo, desatendido o que no tenga dónde llamar", señala Ramón Reyes, presidente de la Asociación.

Agrega: "Por eso, que Cristina nos haya elegido para lanzar hoy este mensaje nos permite recordar a todas las personas con cáncer que el teléfono contra el cáncer existe y que está disponible las 24 horas del día para ofrecer apoyo incondicional y ayudar".

La de Vallecas luce este vestido debajo de la capa.

Como responsable de la dirección creativa del estilismo de Cristina Pedroche para las Campanadas 2025 vuelve a situarse Josie (45).

Su trayectoria lo han convertido en la única persona con la capacidad de formalizar tanto el desafío profesional de corte y confección como el elevado componente personal que suponía hilvanar una antología en cuerpo y alma de los diferentes vestidos que Cristina ha lucido.

"Esta melé de deseos incumplidos, de elementos que forman parte de la memoria colectiva de millones de espectadores, viene a celebrar 12 años de estilismos para las Pedroche Campanadas", manifiesta.

"Ha sido un placer poder estar al frente de 11 de ellos y un honor jugar con este histórico de elementos para ensamblarlos en uno nuevo que reciba al 2026"

"Este ejercicio ha sido posible gracias a la generosidad y el desprendimiento de Cristina, que ha renunciado para siempre a muchos de ellos tal y como los mostró en su primera vida, pero ahora les ha dado una nueva con este primer upcycling presentado en unas Campanadas", abunda Josie.

El diseño, detalle a detalle

"Me siento muy afortunado de haber podido contribuir al crecimiento de este evento y a dotarlo de una semiótica textil propia, un ritual cada año más imitado, y a poder aprovechar el enorme foco creado alrededor para comunicar mensajes que trascienden la moda", concluye Josie.

El resultado es un look que incorpora una serie de elementos icónicos mostrados a lo largo de estos 12 años que confluyen en un ejercicio de suprarreciclaje hecho capa.

En el delantero, se mezclan distintos tejidos extraídos de capas/abrigos con los que ha despedido el año anteriormente -mikado rojo de 2016 o tafetán rosa tiza de la capa de 2017-.

Cristina Pedroche posando con su estilista, Josie.

Aderezados en algunos tramos con aplicaciones de cristal del primer vestido que Herve Moreau hizo para Pronovias en sus primeras Campanadas de Antena 3.

Los distintos negros salpicados y el lazo de la cabeza proceden del vestido que acompañó la escultura dorada de 2019 y su primer vestido para La Sexta de Charo Ruiz.

Este diseño de Charo Ruiz ha sido despiezado para realizar también un abanico del que cuelgan los llamadores de ángeles que Cristina llevó durante sus embarazos.

Destaca en el delantero de esta nueva capa reciclada, cuya base es el edredón que Nacho Aguayo creó para Pedro del Hierro y que llevó para recibir 2021, la asimetría de sus mangas.

La derecha está sacada del abrigo/capa fucsia y verde lima de 2016, con cadenas de strass procedentes del tocado de Olivier Bernoux que decoró su coleta en 2020.

La izquierda, por otro lado, es una de las cascadas de tul que componían la cola del vestido de Tot-Hom con el que despidió 2018.

El diseño de Cristina Pedroche, al detalle.

Tanto los pechos dorados como el glúteo que se aprecian en un lateral son un despiece de la escultura titulada VenusMMXX de Jacinto de Manuel que hizo en base al cuerpo de Cristina en 2019.

Este mismo artista ha versionado la Paloma de la Paz que fue un top en 2022 que corona el polisón de tafetán rosa tiza extraído de la capa de 2017 y que esta vez abre sus alas para pedir aún más este deseo incumplido.

Otros elementos míticos de las Campanadas que forman parte de esta antología son las flores diseminadas que vienen del vestido con que recibió 2019 y que han sido customizadas con tejidos propios de otras ediciones.

También resulta emblemática el ala que sale del cuello y que fue creada por BUJ Studio para acompañar el vestido de Manuel Piña de 2021 o el parche circular que procede de la tienda de campaña de refugiados que llevó en 2023 a modo de abrigo y que confeccionó Garaizabal Studio.

El interior rescata los bordados que Johan-Luc Katt realizó para las botas que pisaron 2021 por primera vez y que ahora giran en torno a la cadera de un mini vestido que recrea un collar de estrellas y cadenas en el pectoral, extraídos del bustier de terciopelo azul de 2016.

Este collar conecta con el que enmarca el rostro de Cristina y que parte de una tiara realizada con la mascarilla que llevó el año de la pandemia y que está rematada con un ramillete de plumas del casco de Vivas Carrión.

Así como los cristales de gotas de leche materna creados por la joyería Morir de Amor que vienen del look de 2024 y que se reparten a lo largo del conjunto realizado para este año nuevo.

De cara a favorecer la salud y el movimiento natural de los pies, en línea con la fidelidad de Cristina con la filosofía barefoot, las sandalias han sido realizadas completamente a medida y respetando la anatomía de sus pies.