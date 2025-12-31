Publicada

Cristina Pedroche (37 años) es la encargada de presentar, una vez más, las Campanadas de Atresmedia. Una tradición que este 2025 cumple 12 años, un número especialmente significativo, pues serán 12 campanadas, 12 uvas y 12 vestidos. También son 12 las excentricidades de Pedroche, pues este miércoles, 31 de diciembre, también promete la de Vallecas dar que hablar. 

Un esperado estilismo que correrá a cargo, como viene siendo desde hace 11 años, de su mano derecha, Josie (45).

Todo comenzó de forma inesperada en 2014. La presentadora debutaba ante la Puerta del Sol junto a Frank Blanco (49) para retransmitir las Campanadas para LaSexta.

Para la especial fecha optó por un vestido de Charo Ruiz en color negro, con transparencias y encajes que cubrían lo justo y dejaban ver por completo su ropa interior. Desde entonces, se crea todo un espectáculo en torno a su estilismo.

Este año, la comunicadora de Vallecas volverá a ser el rostro principal en el cierre de año de Atresmedia. Junto a Alberto Chicote (56), Cristina Pedroche acompañará a los españoles en la despedida del 2025 y la bienvenida al 2025.

Este 2025, más allá de por la retransmisión de las Campanadas, es un año especialísimo para Pedroche. Serán 12 campanadas, 12 uvas y 12 vestidos.

Por duodécimo año consecutivo, la de Vallecas paralizará la noche del 31 de diciembre y, como manda la tradición se tomará las 12 uvas con todos los españoles en el conteo de las 12 campanadas, mientras descubre su esperado estilismo, en el que ha trabajado durante meses de la mano de Josie. 

Previo al look de 2025, EL ESPAÑOL recoge todos los estilismos que ha lucido la presentadora a lo largo de estos años. 

    2014 - Charo Ruiz

    En 2014, fue la primera vez que Cristina Pedroche presentó las Campanadas. En aquella ocasión, para La Sexta, lució un vestido de la diseñadora Charo Ruiz en color negro, con transparencias y detalles en encaje que cubrían sus pechos, pero que dejaban ver por completo su ropa interior.
    2015 - Pronovias

    En 2015, Pedroche dio el salto a Antena 3, a la cadena grande de Atresmedia, y lo hizo junto a Carlos Sobera.

    La de Vallecas sorprendió con un vestido de transparencias en color blanco con 20.300 cristales que habían sido tallados a mano durante 350 horas. Fue la primera vez que la presentadora se puso en las manos de Pronovias, la firma que le ha acompañado en varias ocasiones en las Campanadas.
    2016 - Hervé Moreau - Pronovias

    En 2016, se decantó por un corsé con escote corazón en terciopelo azul noche con una falda de tul del mismo color con degradé de cristal de bohemia.

    Un look que completó con una chaqueta bolero de tul cristal con 20 estrellas bordadas con brillantes de cristal y 25 tiras realizadas también en cristal de bohemia. 

    El vestido fue obra de Hervé Moreau, director creativo de Pronovias, para el que el equipo dedicó más de 150 horas de trabajo. Estaba inspirado en la última colección de la firma Le Ciel y rememoraba una noche estrellada.
    2017 - Pronovias

    Confeccionado con encaje, chantilly y más de 200 cristales bordados, está inspirado en el icónico vestido Caraola de la colección. El mono dejaba al descubierto la impresionante figura de la presentadora, que no llevaba ropa interior debajoFue diseñado en exclusiva y de nuevo por Hervé Moreau

    ntes de sorprender a todos con su mono blanco, Cristina Pedroche lució una impresionante capa en color rojo, que tuvo mucho más éxito.
    2018 - Tot-Hom

    Marta Rota, la fundadora de la firma catalana Tot-Hom, fue la elegida por la presentadora para diseñar su esperada pieza del Fin de Año 2018. Bajo el nombre 'Hada del bosque', Pedroche llevó un modelo inspirado en un diseño de Yves Saint Laurent de 1999, que rinde homenaje al medio ambiente.

    Y es que cuidar de la naturaleza y frenar el calentamiento global fue uno de los compromisos que se propuso la presentadora para el 2019.

    El diseño fue acusado de plagio por su gran parecido al de Yves Saint Laurent.
    2019 - Jacinto de Manuel

    Cristina Pedroche se quitaba la capa minutos antes de las Campanadas de 2019 y dejaba ver su 'escultural' cuerpo. Nunca mejor dicho.

    "Se trata de una escultura del artista Jacinto de ManuelHecho artesanalmente con pan de oro reciclado y al que su creador ha llamado 'Venus MMXX'", explicaba la presentadora sobre su sorprendente armadura dorada.

    La televisiva, además, volvió a hacer una oda al cambio climático y a la necesidad de concienciación, mientras desde el balcón de la Puerta del Sol gritaba a los presentes: "Sí, soy una estatua de Oscar".
    2020 - Pedro del Hierro

    La presentadora madrileña comenzaba la conexión del 31 de diciembre del trágico 2020 con una especie de capa blanca, un espectacular abrigo acolchado de más de 100 metros que imitaba a un edredón, en un guiño a los meses de confinamiento en casa y a la necesidad que tenía la población de ver la luz el próximo año.

    Esa misma estela siguió el minivestido de brillantes con forma de mascarilla que lució tras quitarse la capa. Ambas piezas llevaban la firma de Pedro del Hierro, confeccionados por Nacho Aguayo, director creativo de la prestigiosa marca.

    El microvestido joya fue realizado con 16.308 cristales bordados a mano sobre una única pieza. Además, sobre su cabeza mostraba un impresionante tocado. Una "cascada de luz" compuesta por 2021 cristales creada tras 160 horas de trabajo en el taller del diseñador Olivier Bernoux.
    2021- Manuel Piña

    En 2021, su secreto mejor guardado fue una pieza de museo; perteneciente a la colección que el diseñador manchego Manuel Piña legó con su muerte a Manzanares -Ciudad Real-, su pueblo natal, que actualmente la atesora en un museo que lleva su nombre. 

    El vestido pertenece a la colección primavera-verano 1991, la última presentada por Manuel Piña en la Pasarela Cibeles, y está inspirada en los insectos y reptiles.

    En vida, este celebérrimo manchego realizó la colección como revisión a su trayectoria profesional. La pieza seleccionada para la gran noche de Pedroche fue la I.0116. Un diseño transparente, confeccionado en tafetán calado iridiscente, con acabados metálicos y dos aros que aportan volumen geométrico a modo de caparazón del escarabajo.
    2022- Íñigo Garaizabal

    Uno de los diseños más criticados de la vallecana fue el que escogió para despedir el 2022. Con esta creación, en colaboración con ACNUR, pretendía dar visibilidad a la realidad de las personas refugiadas en todo el mundo

    Muchos le criticaron por hablar -y concienciar al mundo- sobre el drama de los refugiados mientras, por ejemplo, en el restaurante DiverXO -de su marido- los menús cuestan cerca de 400 euros. Algunos lo vieron incongruente. 

    Tampoco se terminó de comprender que en el diseño trabajaran 100 personas.

    El estilismo estaba compuesto por tres piezas. Una capa, una falda, y una prenda interior de arte figurativo. 
    2023- Paula Ulargui

    En diciembre de 2023, Pedroche lo volvió a hacer y dio mucho de qué hablar con la elección de su vestido. La de Vallecas se unió a Greenpeace para la creación de su estilismo, con el que quiso visibilizar la necesidad de proteger el agua, el recurso más preciado para nuestra existencia y la de las futuras generaciones.

    La idea original junto con la dirección creativa del estilismo más viral del año corrió a cargo de Josie, el creador del vestido que luce Cristina Pedroche desde 2015.

    En 2023, contaron con la ayuda de la diseñadora navarra Paula Ulargui y su equipo de investigación y confección sostenible. 

    El resultado de esta idea fue una prenda cargada de simbología en clave sostenible, lo que Josie definió como una "alegoría del agua como recurso fundamental para la creación de la vida", inspirada en la ninfa fluvial. Un ser mitológico que presidía las aguas o fuentes y se consideraba que contaba con poderes para inspirar a aquellos que bebían de sus aguas.
    2024 - VivasCarrión

    El pasado año, Cristina Pedroche, de la mano de UNICEF España, alzó su voz a favor de la infancia. El objetivo era visibilizar la importancia de proteger a cada niño y cada niña frente a cualquier tipo de violencia, abuso y explotación.

    Lo hizo con un diseño creado con técnicas de alta sombrerería. El diseño incluía croché de algodón y 8.500 cristales creados a partir de gotas de leche materna cristalizada que Pedroche conservó durante su primera maternidad. Aquello era un símbolo de protección, resultado del trabajo de la joyera Belén Mazas, de la firma Morir de Amor.

    El diseño estaba compuesto por corsé, casquete y guardainfantes, realizado en su totalidad con técnicas de alta sombrerería, creando hormas ad hoc que daban forma a las diferentes piezas. Una vez creada la estructura, Vivascarrión tuvo que enrejar, ensedar y ahormar las piezas en el molde con croché de algodón para salpicar las gotas de leche materna acristalada.

    Un laborioso proceso artesanal de más de 2.500 horas de trabajo que dan como resultado un vestido joya de más de 42 kg. El vestido es una auténtica obra de arte. 