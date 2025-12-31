Cristina Pedroche (37 años) es la encargada de presentar, una vez más, las Campanadas de Atresmedia. Una tradición que este 2025 cumple 12 años, un número especialmente significativo, pues serán 12 campanadas, 12 uvas y 12 vestidos. También son 12 las excentricidades de Pedroche, pues este miércoles, 31 de diciembre, también promete la de Vallecas dar que hablar.

Un esperado estilismo que correrá a cargo, como viene siendo desde hace 11 años, de su mano derecha, Josie (45).

Todo comenzó de forma inesperada en 2014. La presentadora debutaba ante la Puerta del Sol junto a Frank Blanco (49) para retransmitir las Campanadas para LaSexta.

Para la especial fecha optó por un vestido de Charo Ruiz en color negro, con transparencias y encajes que cubrían lo justo y dejaban ver por completo su ropa interior. Desde entonces, se crea todo un espectáculo en torno a su estilismo.

Este año, la comunicadora de Vallecas volverá a ser el rostro principal en el cierre de año de Atresmedia. Junto a Alberto Chicote (56), Cristina Pedroche acompañará a los españoles en la despedida del 2025 y la bienvenida al 2025.

Este 2025, más allá de por la retransmisión de las Campanadas, es un año especialísimo para Pedroche. Serán 12 campanadas, 12 uvas y 12 vestidos.

Por duodécimo año consecutivo, la de Vallecas paralizará la noche del 31 de diciembre y, como manda la tradición se tomará las 12 uvas con todos los españoles en el conteo de las 12 campanadas, mientras descubre su esperado estilismo, en el que ha trabajado durante meses de la mano de Josie.

Previo al look de 2025, EL ESPAÑOL recoge todos los estilismos que ha lucido la presentadora a lo largo de estos años.