Retrato íntimo de Josie, el artífice del fenómeno Pedroche en las Campanadas: de su vida familiar a la finca que heredó

La expectación en torno al vestido que lucirá Cristina Pedroche (37 años) en la noche de este miércoles, 31 de diciembre es, si cabe, mayor a la de otros tiempos. Este 2025 la de Vallecas cumple 12 años al frente de la última emisión del año en Atresmedia.

Un número especialmente significativo, pues serán 12 campanadas, 12 uvas y 12 vestidos. De estos 12 looks, 11 han estado a cargo de Josie (45), su estilista y mano derecha. Para él, este año es tan especial como para Cristina Pedroche.

Por primera vez, el de Ciudad Real ha participado en el proceso de confección del vestido.

"Es que es media vida. Tú ten en cuenta que la gente que tenía 12 años, cuando nos vio la primera vez, a ella, porque yo llevo 11, pues ahora tiene 24", comentó el pasado noviembre Josie.

Cristina Pedroche y Josie en una imagen de redes sociales. Instagram

En el gremio televisivo, a Josie se le conoce, sobre todo, por ser el 'cerebro' del estilismo de Cristina Pedroche en las Campanadas.

No obstante, el virtuoso estilista es mucho más que el artífice de esta suerte fenómeno fashion que forma parte del imaginario colectivo español. Es José Luis Fernández‑Pacheco Gallego, manchego, periodista de formación y estilista de vocación.

Josie nació en Manzanares (Ciudad Real) en 1980 y creció junto a sus dos hermanos en una familia acomodada. A sus 18 años se mudó a Madrid, donde cursó sus estudios de Periodismo y Humanidades en la Universidad Carlos III.

Siempre interesado por la industria del fashion, Josie completó su vida académica con el máster de Moda de Vogue y algunos cursos en la prestigiosa escuela Central Saint Martins, de Londres.

Una exquisita formación que le ha permitido firmar en las principales cabeceras: Glamour, Vogue, Harper’s Bazaar, ICON o Esquire.

Sin embargo, la televisión ha sido su gran escaparate. La popularidad de Josie aumentó exponencialmente cuando concursó en MaterChef Celebrity, en 2020, convirtiéndose en uno de los participantes del talent más buscados en la web y donde se alzó como tercer finalista.

No obstante, Josie no era un novato en la pequeña pantalla. Su primera experiencia televisiva fue en 2008, como profesor de Supermodelo.

Dos años más tarde llegó El armario de Josie y entre 2014 y 2024, colaboró en Zapeando, el mismo formato en el que participa Cristina Pedroche.

Josie, como concursante de 'MasterChef Celebrity' en 2020. TVE

Un año después de entrar en el programa, comenzó su alianza con la colaboradora de Vallecas.

Desde entonces son la dupla perfecta. Ambos han conseguido que España entera -sintonice o no las Campanadas a través de Atresmedia- hable del look de Cristina Pedroche antes, durante y después de Nochevieja.

"Cada año reabren la conversación sobre los límites del cuerpo, del espectáculo y de la moda como expresión social. Eso es puro impacto cultural, historia de la comunicación de moda en nuestro país", aseguró a EL ESPAÑOL Maripi Robles, directora de No Solo Una Idea y experta en moda y comunicación.

Villa Josie

Volviendo a la trayectoria profesional de Josie, también conviene recordar que el estilista manchego, entre sus proyectos televisivos, ha sido concursante en Tu cara me suena o Bailando con las estrellas.

Su currículum profesional es tan vasto como conocido. Pero su vida personal la maneja con discreción. Aunque se sabe que tiene dos hermanos y que sus padres siguen viviendo en La Mancha, Josie habla poco de su familia.

Solo se ha atrevido a mostrar su parcela personal con algún post en redes sociales o abriendo las puertas de la espectacular casona del siglo XVIII que heredó de sus tías abuelas en La Mancha y a la que ha dado el nombre de Villa Josie.

Una propiedad completamente restaurada que se ha convertido en uno de sus grandes proyectos de 2025.

Tras varios meses de reforma -documentado a través de sus stories de Instagram-, el pasado octubre abrió sus puertas a la revista de arquitectura AD, convirtiéndose en el protagonista del número de aquel mes y dejando al descubierto todos los detalles de su espectacular casa.

"Un caserón manchego histórico convertido por Josie en templo de arte, oficios y memoria familiar", tal y como tituló la revista, de la que Josie, a través de sus redes sociales, ha hecho una serie de 'antes y después'.

Desde el pasado octubre, el estilista ha compartido los detalles de cada estancia de esta casa, convertida en su refugio y llena de su esencia. Si bien ha buscado conservar algunos de sus elementos y espacios originales, Josie le ha dado su toque personal, donde la moda y el arte juegan un rol protagonista.

"Viviendo rasé"

Cada una de estas publicaciones terminan con su mítica frase, ya convertida en mantra y en su seña de identidad: "Viviendo rasé". Dos palabras que resumen su filosofía de vida y de estilo y que es hoy la firma de sus post, de su biografía de Instagram o de sus historias televisivas.

La palabra rasé no tiene una definición concreta. La utilizaba la madre de un amigo suyo para referirse a esas señoras de estilo "elegante, atrevido, genuino y de raza".

En francés ya tenía un apartado en el diccionario y Josie adaptó la expresión al castellano, añadiéndole varias "e" al final. Algo así como "raséeeeeee".

El término vale para todo. También para despedir el año con uno de los proyectos que más le enorgullece capitanear: el look de la Pedroche en las Campanadas.

Una puesta en escena que domina el prime time de la televisión y en la que combina cultura de moda, sentido del show y una complicidad absoluta con Cristina Pedroche, a quien siempre ha defendido a capa y espada frente a críticas y polémicas.

Sus proyectos para 2026

Con el esperado estilismo de la presentadora de Vallecas Josie pone el broche de oro a su 2025, el año en el que abrió las puertas de la villa que heredó de sus tías abuelas para convertirla en un paradisíaco refugio.

2026 también se perfila como un gran año para el estilista. Es uno de los concursantes confirmados de Maestros de la Costura Celebrity 2 y prevé comenzar un doctorado el próximo verano.

"Voy a hacer una investigación en artes escénicas y moda centradas en la Edad de Plata con dos directoras de lujo. Estoy contento de que quieran dirigir y firmar mi tesis. Ha llegado el momento de pasar de ser Josie a ser don José", ha comentado en una entrevista con El País.