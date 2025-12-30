Dabiz Muñoz se pone el vestido de 40 pezones de leche materna que Cristina Pedroche lució en 2024: "Se me cae el flow..."

Faltan poco más de 24 horas para despedir el presente 2025. Cuando apenas queda un día para que Cristina Pedroche (37 años) vuelva a ser la protagonista de las Campanadas de Antena 3, su marido, Dabiz Muñoz (45), ha querido ser fiel a la tradición de cada 30 de diciembre.

Así, se ha enfundado el vestido que lució la de Vallecas el año pasado. Aquel con el que Pedroche emuló ser una diosa que protege la infancia con un diseño de 40 pezones del que emanaba su propia leche materna.

Con gran sentido del humor, Dabiz postea junto a la imagen: "Siento tener que decirlo yo, pero se me cae el flow a puñados de los bolsillos. No te pido que me superes, Pedroche, al menos iguálame".

Acto seguido, el chef crea expectación sobre el diseño que lucirá su mujer este inminente miércoles, 31 de diciembre, en la Puerta del Sol de Madrid: "Aunque lo mismo el año que viene no puedo ponérmelo yo".

Y concluye: "Todos a comerse las uvas donde está la suerte, que es en Antena 3". Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar en su muro: "Me encantas", "Te superas", "Todo el año esperando esta foto", "Qué maravilla".

Huelga decir que el vestido de Cristina Pedroche del año pasado, como en realidad todos, tenía un gran mensaje de fondo.

El objetivo era visibilizar la importancia de proteger a cada niño y cada niña frente a cualquier tipo de violencia, abuso y explotación.

El resultado fue un mecano-chandelier del que emergen más de 40 pezones manando leche materna cristalizada, y que Josie define como "una deidad femenina asociada a la maternidad, la tierra, la fertilidad, la agricultura y la vida".

Un año de ¿crisis?

Durante 2025, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han estado en el centro de la atención mediática debido a los constantes rumores de crisis y separación.

Las especulaciones comenzaron a intensificarse a raíz de unas declaraciones de Pedroche en las que describía a su marido como "infeliz", señalando que sólo parecía disfrutar en momentos muy concretos de su día a día.

Estas palabras generaron un fuerte impacto y abrieron la puerta a interpretaciones sobre un presunto desgaste en la relación, especialmente en un año en el que ambos afrontaban numerosos compromisos.

La situación se complicó cuando Pedroche se instaló temporalmente en casa de sus padres, un movimiento que alimentó aún más los rumores de distanciamiento.

Dabiz Muñoz fue preguntado por la prensa en el aeropuerto y sus respuestas ambiguas -incluyendo un "sí, nos hemos separado" que después matizó-, avivaron la sensación de que la pareja atravesaba un momento delicado.

Los medios recogieron también que la presentadora había reconocido que estaban sucediendo "demasiadas cosas", sin entrar en detalles, lo que reforzó la idea de una crisis abierta.

Finalmente, ante la creciente presión mediática, Pedroche decidió pronunciarse públicamente para aclarar la situación.

A través de sus redes sociales, explicó que la llamada "separación" había sido malinterpretada y que muchas de las informaciones difundidas no estaban contrastadas.