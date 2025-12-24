Ana Peleteiro, embarazada por segunda vez: "Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande y especial"

Ana Peleteiro y Bejamin Compaore, en una fotografía de sus redes sociales.

Ana Peleteiro (29 años) ha recibido por adelantado su regalo de Navidad. La atleta ha anunciado este miércoles, 24 de diciembre, Día de Nochebuena, que está embarazada por segunda vez junto a Benjamín Compaoré (38).

"Que nos tocara la lotería tres veces en un mismo año habría sido abusar", ha escrito Peleteiro en un post de Instagram.

Y ha añadido: "Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande, bonito y especial para despedir este 2025".

Las palabras que ha compartido Peleteiro han venido acompañadas de un tierno carrusel de fotografías. Una serie de instantáneas en las que aparece la dupla sonriente junto a la ecografía.

Además, se aprecia en una de las imágenes a Lúa (3), la primogénita de Peleteiro y Compaoré, sosteniendo la fotografía de su futuro hermano.

La gallega y su razón de amor han recibido la mejor de las noticias tras un año delicado, tal y como ella misma ha confesado en el post de Instagram.

Cabe recordar que el pasado mes de julio, Ana Peleteiro anunció en sus redes sociales que había perdido el bebé que esperaba.

"Hoy hemos tenido que pasar por uno de los momentos más agridulces de nuestra vida, pero lo afrontamos fuertes y más unidos que nunca", confesó entonces la deportista.

La gallega, sin embargo, ha demostrado resiliencia y coraje estos últimos meses. Así lo demostró en una entrevista con EL ESPAÑOL el pasado noviembre.

Ana Peleteiro y su marido, Benjamín, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

"He vivido un poco de cal y un poco de arena. Mi bebé está en el cielo cuidándonos, con lo cual tenemos mucha suerte de tenerlo ahí mirándonos desde otra parte del mundo", verbalizó ante este portal un mes atrás.

Ahora, la vida ha vuelto a dar un regalo a Ana Peleteiro y Benjamín Compaoré. Aunque cierto es que no es el único motivo que les ha hecho sonreír durante este 2025.

La propia atleta ha ido compartiendo en su perfil de Instagram el proceso de reforma de su nueva casa. "Es un proyecto que me hace mucha ilusión, que estoy haciendo con mi familia, al fin y al cabo en mi ciudad, en la que nací, en la que crecí. Volver a mis raíces es súper importante para mí", apuntó Peleteiro a este portal.

Además, a finales del mes de junio, inauguró el primer proyecto empresarial junto a su marido. El lugar elegido no podía ser otro que Ribeira, A Coruña, lugar natal de Peleteiro.

Ana Peleteiro y su futuro marido, Benjamin Campaoré, en el 'baby shower' de su hija. Instagram

Se trata de Area Café, la cafetería en la que ambos llevan muchos meses trabajando para ofrecer el mejor espacio en el que disfrutar de todos y cada uno de los productos del local.

La historia de amor de Ana y Benjamín se remonta tiempo atrás. Aunque se conocieron en 2016, no fue hasta 2021 cuando iniciaron su relación. Un romance que quedó fuertemente sellado con el nacimiento de Lúa en 2022 y su boda en 2023.