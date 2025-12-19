El 'fenómeno' Manu Ríos: del grupo Parchís a actor de moda, con 9,5 millones de seguidores y una empresa de moda urbana

Hay artistas que lo revientan de un día para otro: dan un salto desde el trampolín de la fama y, casi de la noche a la mañana, se convierten en un fenómeno de masas. No es el caso de Manu Ríos (27 años).

A sus 27 años recién cumplidos (los ha hecho el pasado 17 de diciembre), el actor, conocido internacionalmente por Élite y, más recientemente, por la serie médica Respira de Netflix, puede presumir de ser uno de los nombres más aclamados del panorama audiovisual español.

Sus papeles del doctor Biel de Felipe, así como el de Patrick Blanco Commerford en la producción basada en la vida de estudiantes de un exclusivo colegio son solo sus más destacadas incursiones en la pequeña pantalla. A sus espaldas cuenta con una intensa trayectoria interpretativa.

Pero su experiencia no se queda ahí: también ha trabajado como cantante, bailarín, modelo e influencer. Incluso se ha atrevido a probar suerte como emprendedor. No es de extrañar que se anime a tocar tantos palos: es algo que lleva haciendo desde que era un niño, cuando empezó a dar los primeros pasos de su carrera artística.

Manu Ríos, en un desfile celebrado en París, en 2022. GTRES

Empezó su carrera a los 9 años

Manu Ríos debutó en televisión con tan solo nueve años en el talent musical Cantando en familia, tras participar en un casting local.​ En 2009 apareció como bailarín en el programa ¡Tú sí que vales!, de Telecinco, donde empezó a hacerse popular.

Un año después, con 11 años, se incorporó al musical Los miserables en el Teatro Lope de Vega de Madrid. Allí interpretó el papel de Gavroche, el niño abandonado de la mítica novela de Víctor Hugo. Poco después actuó en el musical infantil Don Pepito.​

Otra gran oportunidad le llegó en 2012, cuando entró en la nueva formación del grupo infantil Parchís. Tenía entonces 13 años. Con la reinventada banda grabó un disco y se fue de gira por toda España.​ Algo que pocos artistas adolescentes logran a tan corta edad. Menos aún en España, donde la industria musical es tan restringida para el segmento infantil.

Del mismo modo que estrellas internacionales como Justin Bieber (31), Christian Bale (51), Justin Timberlake (44) o Britney Spears (44) empezaron a ganar dinero sobre un escenario antes de cumplir la mayoría de edad, Manu Ríos se fue forjando una sólida trayectoria ya en las etapas más tempranas de su vida.

Manu Ríos, con la formación musical Parchís, en 2012. GTRES

Natural de un pequeño pueblo

Nacido el 17 de diciembre de 1998 en Calzada de Calatrava, un pequeño pueblo de Ciudad Real que no llega a los 4.000 habitantes, Manuel Ríos Fernández (es su nombre completo), el actor ha participado en diversos proyectos de televisión.

Entre sus principales papeles en series cabe destacar Chiringuito de Pepe (2014), que supuso su debut como actor de ficción, y en el que se metió en el papel de Mauricio Martínez.

Manu Ríos formó parte de la banda infantil Parchís. GTRES

También formó parte del reparto de La edad de la ira (2022), la adaptación de la novela de Nando López de Atresplayer Premium, en el que ejerció el papel protagonista como Marcos; o el thriller El silencio (2023), de Netflix, protagonizado por Arón Piper (28).​

En Respira (2024) da vida a un joven residente que llega al hospital Joaquín Sorolla de Valencia en plena huelga médica, dividido entre su vocación y el conflicto laboral.​

Su interpretación de un oncólogo en el reparto principal de la exitosa producción ha vuelto a situarlo como el actor con más gancho del momento. Y uno de los más guapos también.

Éxito como influencer

Dotado de un innegable atractivo físico y un poderoso duende a la hora de ejercer las artes escénicas, Manu Ríos parece convertir en otro todo lo que toca.

Cosa que hace, lo borda. Puede que su talento innato para atrapar la atención del espectador tenga mucho que ver con su triunfo como influencer.

A Ríos no le ha ido nada mal como creador de contenido en redes, donde acumula millones de seguidores. Solo en su cuenta de Instagram lo siguen 9,5 millones de followers. Por su parte, en TikTok cuenta con una comunidad de seguidores que asciende a 3,6 millones de usuarios. Ahí es nada.

Manu Ríos, en la París Fashion Week, en 2019. GTRES

Modelo de alta costura

Gracias al tirón de su belleza también le han surgido colaboraciones como modelo para firmas de moda internacionales.​ Ha sido invitado habitual en semanas de la moda de prestigio como París Fashion Week, Milan Fashion Week y otros eventos.

En algunos casos ha desfilado y en otros ha ejercido como guest star. Son varias las marcas que se han fijado en él para contar con su presencia en primera fila o en la pasarela.

Ejemplos de ello son las firmas Jacquemus, Ferragamo, Tom Ford (en la Semana de la Moda de París de 2025) y Loewe, que lo ha contratado para distintos desfiles masculinos.

Manu Ríos, en la MET Gala, en Nueva York, en 2023. GTRES

Las casas de haute couture se lo rifan. Tanto, que puede presumir de ser uno de los pocos hombres españoles que ha participado en la Met Gala, la cita anual con la moda que tiene lugar en el Metropolitan Museum of Art Costume Institute (Met Gala).

Allí fue invitado, hace dos años, a engalanarse con atuendos de Karl Lagerfeld en la presentación de la muestra A Line of Beauty exhibition en Nueva York.

Valga como apunte que solo muy pocas celebridades patrias han sido invitados a la Met Gala. Entre los afortunados a formar parte de tan exclusivo círculo se encuentran nuestras figuras más destacadas fuera de nuestras fronteras: las actrices Penélope Cruz (51) y Elsa Pataky (49), el director de cine Pedro Almodóvar (76), la cantante Rosalía (33), y la modelo Eugenia Silva (49).



Lo de codearse con VIP's, por cierto, es cosa habitual en él. Una vez coincidió con la mismísima Madonna (67) en una fiesta. El pasado mes de octubre, en una entrevista conjunta con Blanca Suárez (37), el actor reveló en el plató de El Hormiguero que estuvo en una celebración organizada por la intérprete de éxitos como Vogue o Like a Virgin.

“No me invitó ella directamente, fui el +1 de alguien. Fue lo más surrealista del mundo, de repente estaba bailando con Sharon Stone”, explicó en su charla con Pablo Motos (60).

Su marca de moda

Motivado por su pasión por la moda, hace dos años se lanzó de lleno a un proyecto empresarial que le apasiona: su propia firma de moda. Se trata de Carrer, que cofundó en 2023 con el estilista Marc Forné.

Manu Ríos es director creativo de la marca, cuyas colecciones, tal y como indican en la tienda online, se diseñan en Barcelona "y se producen de forma ética" en países como España, Portugal o China, "en función de la tecnología y la experiencia requeridas".

"Carrer' significa calle", destacan en la web de la marca. "Y calle significa ready-to-wear. Inspiramos nuestras creaciones en clásicos de la moda vintage y el urban style, reinterpretando prendas que se han mantenido con el paso del tiempo y siguen siendo sinónimo de versatilidad", añaden.

"Nuestro objetivo es crear clásicos atemporales, genderless e impregnados de un atractivo nostálgico", puntualizan. Para sus creadores, su negocio es "una invitación a vivir la vida urbana con una curiosidad en constante crecimiento, enfocada en la comodidad y la utilidad".

Basta con echar un vistazo al site para comprobar cómo son las prendas que comercializan: desde trajes de chaqueta realizados en colaboración con Santa Eulalia (a 475 euros las blazers y 274 euros los pantalones), a chaquetas de piel, a pantalones, camisas y complementos como gorras y camisetas de algodón.

Discreta vida sentimental

Si algo llama la atención de Manu Ríos es que, pese a su fama dentro y fuera de España, ha sabido mantener su vida privada al margen del interés mediático.

Discreto en lo relativo a su faceta más personal, no han salido a la luz relaciones de pareja conocidas. Se le ha vinculado sentimentalmente con su socio, Marc Forné, aunque esa relación nunca ha sido confirmada.

Lo cierto es que en rara ocasión habla de sí mismo. En una entrevista reciente a la revista Esquire, confesó que le gusta, de vez en cuando, echar la mirada atrás, a sus comienzos.

"Este trabajo es muy intenso, muchas veces puede resultar muy frustrante y se te olvida por qué lo estás haciendo. De repente pierdes el foco. Y para mí la clave es volver a los inicios", decía. "Mola volver a ese niño interior, a seguir disfrutando… Últimamente intento reconectar mucho con eso, con no perder el disfrute, las ganas".