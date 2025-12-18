Charly, el marido de Lydia Lozano, recibe el alta tras más de dos meses hospitalizado: las lágrimas de la colaboradora

Buenas noticias para Charly, el marido de Lydia Lozano (64 años). Más de dos meses después de ingresar en un hospital a causa de una infección bacteriana -provocada a raíz de una delicada operación de espalda-, Charly ha recibido este jueves, 18 de diciembre, el alta hospitalaria.

Lozano ha vivido en los últimos meses los momentos más duros de su vida. Lo que parecía una intervención sencilla se complicaba después de contraer varias bacterias que afectaron a sus órganos vitales, y por las que tuvo que ser intervenido de urgencia del corazón.

Se llegó a temer incluso por su vida. Debido a que todavía está muy débil tras su larga hospitalización, el marido de Lydia ha llegado a su casa en ambulancia, siendo la colaboradora la encargada de recibirlo a las puertas, emocionadísima y sin poder contener las lágrimas.

Lydia Lozano, en la puerta de su casa, esperando la llegada de Charly en ambulancia. Europa Press

La salud de Charly ha mantenido en vilo a su esposa, y ha llegado a modificar su agenda profesional.

Tras varias semanas alejada de los platós, hace unos días la popular colaboradora reaparecía en ¡De Viernes! y, destrozada, se sinceraba sobre el delicado trance que estaba atravesando el amor de su vida.

"Es un jabato. Si me hicieran a mí tantas cosas no las aguantaría", confesaba rota en lágrimas, reconociendo su miedo y su preocupación ante una lentísima recuperación en la que no se apreciaban avances significativos.

En todo este tiempo, Lydia ha estado al pie del cañón y no se ha separado en ningún momento de Charly, siendo diarias sus visitas al hospital, incluso cuando estuvo enferma de gripe -manteniendo las distancias con su marido y llevando mascarilla-.

Charly, marido de Lydia Lozano, en casa tras más de dos meses ingresado

El pasado viernes cuando, coincidiendo con su 65 cumpleaños, la tertuliana confesaba que su único deseo y el mejor regalo sería que Charly volviese a casa "por Navidad" tras experimentar una ligera mejoría.

"Sólo pido pasar la Nochebuena en casa con él. No quiero nada. Y salud para él, que lo ha pasado muy mal y lo está pasando él, solo pido salud para él", pedía rota en llanto.

Lydia Lozano junto a su marido, Charly, en una imagen de archivo.

Y su deseo se ha cumplido, ya que este jueves, día 18, el arquitecto ha recibido el alta tras más de dos meses ingresado en un hospital madrileño.

Charly, lejos del foco

Charly ha hecho su vida en paralelo a los focos bajo los que trabaja su mujer. Tan solo en diciembre de 2018 apareció, por sorpresa, por primera y única vez en un plató de televisión. Como es lógico, fue en Sálvame.

Charly decidió que era un buen día, y una buena causa, porque su mujer celebraba su cumpleaños. Con la ayuda de los compañeros de Lydia, que ejercieron de cómplices, Charly se presentó con un ramo de flores y una tarta. Hasta ahí duró su debut en televisión.

Charly es un arquitecto que vive completamente ajeno al barullo mediático de su mujer. "Charly es todo, con él me ha tocado la lotería", ha llegado a asegurar Lydia en más de una ocasión.

Lydia y su marido dando un paseo por París en 2019. Gtres

Siempre que su profesión se lo permite, el único hombre en la vida de Lydia se ocupa de la intendencia del hogar mientras ella trabaja en televisión. Saca al perro que tienen en común, arregla los desperfectos de la casa y espera la llegada de su esposa.

Lydia Lozano y su marido se casaron en junio de 1990. Ambos se conocieron mientras Lydia mantenía una relación con un amigo del que luego sería el amor de su vida.

"Yo salía con un amigo suyo, pero la relación no estaba bien. Fuimos a cenar a casa de la familia de Charly y él abrió la puerta, con unos pantalones y unas zapatillas verdes. Me llamó al día siguiente para quedar... y hasta hoy", contó en una ocasión.

