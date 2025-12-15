Juanma Castaño y su pareja, Helena Condis, cuando creen que nadie los ve: complicidad y cariño previo a una cita especial

Desde hace cuatro años, Juanma Castaño (48 años) mantiene una sólida relación con Helena Condis (37), también periodista deportiva. La pareja, así, no solo comparte su vida sentimental. Tienen el mismo trabajo y amigos en común. Precisamente, con varios de ellos que se han reunido a propósito de las Fiestas.

Según conoce EL ESPAÑOL, hace unos días se desplazaron juntos a una comida de Navidad con compañeros del ámbito deportivo, que tuvo lugar en un restaurante del barrio Salamanca en Madrid. Previo a esta cita especial, este periódico fue testigo de su sintonía y complicidad, dejando bonitas imágenes de las que no suelen hacerse eco.

Aunque nunca han ocultado su relación y han posado juntos en varios photocalls, Juanma Castaño y Helena Condis son discretos en lo que a su vida personal se refiere. En sus redes sociales, de hecho, no suelen mostrar fotografías en pareja.

Helena Condis y Juanma Castaño en camino a la comida de Navidad con sus compañeros. Raúl García

Pocas veces se les ha visto derrochar amor y complicidad en público, como lo hicieron en su camino al restaurante donde los esperaban sus compañeros de profesión. No iban solos. Los acompañaba el también presentador deportivo Manolo Lama (63).

Una comida casual y sin ningún dress code marcado, a juzgar por los estilismos que llevaban. Juanma Castaño lució un vaquero básico, que completó con un jersey azul marino y chaqueta de cuero negra. Al look sumó unas gafas de sol clásicas de la marca Ray-Ban, que no le impidieron pasar desapercibido.

Helena Condis, por su parte, apostó por un vaquero gris y se protegió de las bajas temperaturas con un abrigo largo de piel en marrón chocolate -uno de los colores que viene pisando con fuerza desde hace varios meses- y bufanda de visón a tono.

Juanma Castaño y Helena Condis no tuvieron reparo en intercambiarse gestos de cariño en público, pese a que fueron reconocidos por varios transeúntes.

Juanma Castaño y Helena Condis, muy cariñosos, se cogieron de la mano en determinado punto del recorrido. Raúl García

Como ha podido saber este periódico, los pararon por el camino para hacerse fotografías. La pareja no pasó desapercibida e incluso, los reconocieron muchos más que a otros famosos que suelen transitar la Milla de Oro madrileña.

Al margen de ello, se mostraron al natural: cogiéndose de la mano en parte del recorrido, intercambiándose abrazos y sonrisas. Unas imágenes que confirman el buen momento por el que pasa su relación.

Su historia de amor se hizo pública por casualidad, en el verano de 2021, cuando Juanma Castaño dejó ver sin querer una imagen de Helena Condis en el fondo de pantalla de su móvil durante un directo con Ibai Llanos (30).

Desde entonces no se escondieron más. Acudieron juntos a diferentes actos públicos, posaron en photocalls e incluso, hablaron de su relación.

Juanma Castaño, muy cariñoso con su pareja, Helena Condis. Raúl García

"Me conoce. Sabe que estoy capacitado para meter la pata hasta el fondo en muchas situaciones", comentó Juanma Castaño en tono de humor poco después de que se conociera su relación, en una gala de la revista Esquire que supuso su primera aparición como pareja.

Poco después de aquel posado, el periodista se consagró como ganador de la sexta edición de MasterChef Celebrity. Un título que compartió con Miki Nadal (58).

Durante el talent, Castaño confesó que si ganaba, se casaba. Sin embargo, nunca ha confirmado si ha dado un paso más en su relación con Helena Condis. De ser así, no sería su primer paso por el altar.

Juanma Castaño estuvo casado con Noelia Diego, con quien tiene dos hijos, Dani y Pablo. Rompieron su matrimonio en 2019, dos años antes de que se hiciera pública su relación de Helena Condis, periodista, entre otros espacios, de El Partidazo de COPE, programa que presenta el de Gijón y que cierra el 2025 como líder de la radio nocturna.

El Partidazo de COPE se ha consolidado como uno de los grandes programas deportivos de la radio española. En el último Estudio General de Medios (EGM) de 2025, ha cerrado el año como líder de las noches deportivas con unos 767.000 oyentes.

Así, Juanma Castaño y Helena Condis viven una ilusionante etapa, tanto en lo personal como en lo profesional.