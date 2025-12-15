Carmen Janeiro planea mudarse a Mónaco en 2026: la razón y su "maravillosa" relación con su expareja, Luis Masaveu

Carmen Janeiro en una fotografía tomada el 23 de marzo de 2024. Gtres

Carmen Janeiro (49 años) guarda grandes planes profesionales para el año 2026. Despide un año 2025 agridulce, pues si bien está feliz habiendo regresado de forma temporal a Ubrique, donde vive más cerca de su madre, Carmen Bazán, también se ha enfrentado a un trance aciago.

En los primeros meses del año ella y el que ha sido su pareja sentimental, el millonario Luis Masaveu, uno de los apellidos más acaudalados del país, decidían poner punto final a su historia de amor. Tras un tiempo de idas y venidas, la exdupla decidía tomar caminos separados.

Carmen y Luis daban por concluido un romance que ha durado cerca de 13 años. EL ESPAÑOL pudo confirmar, el pasado mes de septiembre, que ambos se adoran y se profesan un gran cariño. Con el tiempo, el amor se transformó y los dos han sabido adaptarse a su nueva realidad.

Carmen Janeiro y Luis Masaveu en un montaje de EL ESPAÑOL.

Carmen se instaló en Ubrique; y Masaveu viaja mucho y vive a caballo entre Portugal y Suiza. En este tiempo separados amorosamente, la hermana de Jesulín de Ubrique (51) y su expareja han mantenido un contacto fluido. Se han dado cuenta de que les sigue uniendo el emprendimiento.

"Les gusta arriesgar y superarse. Hay gente que vive al filo de la zona de confort". Ese sería el caso de ambos en el plano empresarial. En esa línea, además, se llevan "maravillosamente" como amigos.

Hacen un buen tándem. Si bien hace un tiempo rompieron lazos societarios -fundaron en 2021 dos empresas con sede en Dos Hermanas, Persolvo SL y Ssifex Europa SL, que se dedican a la fabricación de hormigón-, ahora hay interesantes novedades.

Janeiro y Masaveu tienen su proyección puesta en el sector de la banca, como se ha informado, días atrás, en el espacio El tiempo justo, en Telecinco. En ese gremio pretenden emprender nuevos negocios en 2026.

Según la información que se traslada a este periódico, la expareja se está deshaciendo de patrimonio personal y profesional.

Todo ello, con el objetivo de invertir dinero en un ámbito que promete otorgarles pingües beneficios: el sector financiero. De entrada, EL ESPAÑOL ha corroborado que Carmen ha vendido su residencia de Marbella. A principios de año, Carmen viajará a Mónaco para "ver casas".

Carmen Janeiro y Luis Masaveu en un montaje de EL ESPAÑOL. Gtres

Janeiro Bazán está muy ilusionada con esta etapa que se le abre, llena de retos y expectativas, con el año nuevo.

Eso sí, esto no quiere decir que Carmen y Luis se vayan a desvincular por completo de los negocios en España. Nada que ver. De hecho, hay un proyecto que les está dando grandes réditos: una cementera en Asturias, como avanzó Kike Quintana.

Janeiro y la construcción

En la actualidad, como informó EL ESPAÑOL, hace unas semanas, la vida laboral de Carmen Janeiro está muy ligada a la construcción. Atrás parece que quedaron aquellos tiempos en los que probó suerte en el mundo del yoga y la meditación.

Hoy, Janeiro vive volcada en una empresa por la que está apostando fuertemente, llamada Wulmek. Se trata de un grupo europeo, dedicado a la investigación, desarrollo, fabricación y distribución de materiales y sistemas innovadores de construcción.

"Tiene el propósito de mejorar la calidad de la misma, respetando el medio ambiente, y haciendo hincapié en el ahorro energético, la sostenibilidad y la transformación de materiales reciclados", se añade desde la página web.

Carmen Janeiro y Luis Massaveu, durante unas vacaciones, en 2016. Gtres

Se añade: "Para ello, brindamos soluciones eco-ambientales, innovadoras y efectivas en el control térmico, ignífugo, acústico y de sismo resistencia".

Y se concluye: "Con acabados de enlucimiento en las obras, propios del sector de la construcción, enfocados a la reducción de los riesgos asociados a agentes externos tales como el fuego, las altas temperaturas y los movimientos sísmicos".

Carmen, junto a una socia, es administradora solidaria.

La empresa ha sufrido cambios en los últimos meses -la propietaria, Ssifex Europa S.L, fue extinguida-, pero sigue en activo y hoy, según conoce este medio, tiene su fábrica de producción en Morón de la Frontera, en Sevilla.

Carmen está muy contenta con esta nueva realidad profesional. De hecho, tanto en su perfil de Instagram como en Facebook la fotografía que tiene fijada como principal es la imagen corporativa de su empresa.

Mientras Carmen ultima tu tiempo en Ubrique, Masaveu, que lleva la división inmobiliaria de la corporación familiar, sigue instalado en tierras lusas por motivos laborales. Para ellos, la distancia no es ningún problema.

Fue en noviembre de 2019 cuando una revista hizo pública la relación entre Masaveu, uno de los hombres más ricos de nuestro país (según Forbes, es la undécima fortuna patria, con unos 2.500 millones de euros), y la hermana de Jesulín.

Asturiano de nacimiento y licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, es dueño, junto a sus hermanos, de unas bodegas e inmobiliarias.

Completó su formación con un máster en Análisis y Dirección Inmobiliaria por ICADE y otro en Dirección General de Empresas por el IESE Bussines School.