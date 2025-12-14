Shaila Dúrcal y Carmen Morales rompen su silencio sobre la ruina económica de Fedra Lorente: "Hemos ayudado"

El testimonio de Fedra Lorente (73) sobre la difícil situación económica que atraviesa ha provocado un gran impacto. La actriz, conocida por su papel de La Bombi en el mítico Un, dos, tres... responda otra vez, el espacio dirigido por el malogrado Chicho Ibáñez Serrador. revelaba hace unos días que se encuentra en la más absoluta ruina.

Su precariedad financiera, anunciada a través de una entrevista en la revista Semana, se produce apenas unos meses después de la muerte de su marido, Miguel Morales.

El excomponente del grupo Los Brincos falleció el pasado mes de septiembre a los 75 años como consecuencia de una enfermedad que llevó con la máxima discreción. Ahora, la icónica actriz ha desvelado que su marido fue víctima de varias estafas por internet y que eso provocó situaciones complicadas en su familia: ha tenido que recurrir a la ayuda de Cáritas para poder comer.

Sobre su testimonio se han pronunciado sus sobrinas, Carmen Morales (55) y Shaila Dúrcal (46). Ambas hermanas, hijas de la desaparecida Rocío Dúrcal, han respondido sobre este asunto en la alfombra roja de los Premios Forqué, y le han mandado sus mejores deseos.

Primeras palabras de Carmen Morales y Shaila Dúrcal tras la dura confesión de su tía, Fedra Lorente

Carmen Morales: "Mi tío me consultó"

Cabe recordar cuál es el vínculo familiar que une a Carmen Morales y a Shaila Dúrcal con Fedra Lorente. La actriz estuvo casada desde 1975 con el músico Miguel Morales. Este era hermano de Antonio Morales "Junior", el padre de ambas.

Carmen Morales reconocía que estaba al tanto de las estafas de las que fue víctima su tío. En su caso, sí tenía conocimiento de lo que sucedía. Su tío llegó a hablarle de ello en varias ocasiones.

"Él me consultó y yo le hice ver que todo era una estafa, pero él no lo quiso ver. Se lo tomaba un poco a la defensiva", ha explicado la actriz. "Es muy complicado hacer ver a una persona que piensa que está haciendo el bien, que está siendo estafado".

En estos momentos, la intérprete tiene claro que lo único que puede hacer ahora "es intentar ayudar a mi tía y a mi prima lo máximo posible en tema de papeleos y en tema económico incluso... Ahora lo que me preocupa es eso, estar aquí para ellas e intentar ayudar y solucionar todos estos problemones que tienen encima".

Asimismo, ha recordado que "mi hermano y yo hemos ayudado, pagado todo el tema del tanatorio y lo del fallecimiento".

La propia Fedra ha hablado públicamente sobre esta ayuda que ha recibido de sus seres queridos. Así se ha mostrado agradecida de que sus sobrinos nunca la hayan dejado sola: "Hemos estado ahí para lo que hacía falta y lo que haga falta en el futuro también", aseguraba la artista.

Shaila Dúrcal y Carmen Morales aseguran que su familia está "muy unida". GTRES

"Nos apoyamos muchísimo"

Por su parte, Shaila Dúrcal se ha mostrado un tanto confusa. Volcada en su trabajo al otro lado del Atlántico, no sabía lo que estaba pasando en España con su tía Fedra: "Acabo de llegar de México la verdad y pues me he encontrado con...".

"No tengo toda la información, pero te puedo decir que somos una familia que nos apoyamos siempre muchísimo y nos damos mucho amor y cariño. Y para eso estamos, en los momentos buenos, en los regulares y en los débiles también", ha subrayado.

Sin querer más detalles de esta delicada situación, la cantante ha mostrado su apoyo a su tía y ha destacado que "lo más importante es eso, que estemos unidos y que podamos apoyarnos".

Fedra Lorente ha confesado estar en la ruina económica. GTRES

El panorama financiero al que tiene que hacer frente Fedra Lorente comenzó a raíz de varias estafas. Tal y como ella misma ha deslizado, su marido fue víctima durante varios años de un engaño por internet.

El excomponente de Los Brincos creía estar ofreciendo dinero a una mujer americana que decía estar enamorada de él y que le pedía dinero para salir de situaciones supuestamente extremas y poder sobrevivir.

Al parecer, su entorno intentó advertirle, pero él confiaba plenamente en esta presunta mujer, que prometía devolverle el dinero con un talón. Un día, el prometido cheque le fue enviado por correo electrónico. Cuando fue a cobrarlo al banco, le comunicaron que era falso.

Con la estafa, el marido de Fedra Lorente perdió 50.000 euros. Pero no fue la única trampa en la que cayó. Más adelante volvería a picar el anzuelo. Y sería víctima de una nueva estafa.

La cosa fue a mayores cuando unos falsos abogados le prometieron ayudarle a recuperar el dinero que perdió en el primer engaño. Tampoco se dio cuenta entonces de que se había dejado engañar por unos delincuentes. Estos se hicieron pasar por profesionales de su soporte informático.

“La cosa es que es un huevón y que se ha dejado llevar", relataba Fedra Lorente en el plató de ¡De viernes! "Él ha querido ayudar, ha querido hacerlo a su manera y le ha entrado a su cabeza que están peor".

"Las cosas que le decían eran terribles. Que los niños no tenían para comer, que el marido la pegaba, que el papá se estaba muriendo… Siempre había historias", añadía ante las cámaras de televisión.