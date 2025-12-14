Karla Sofía Gascón hace balance de su año más agridulce: "Me siento como Obi-Wan Kenobi, si me matas me haces más fuerte"

Fue hace casi un año cuando salieron a la luz los polémicos tuits de Karla Sofía Gascón (53 años) que enturbiaron su nominación a los Oscar por su papel protagonista en la película Emilia Pérez.

En enero de 2024, la periodista y guionista Sarah Hagi expuso y viralizó una recopilación de aproximadamente una docena de tuits antiguos de la actriz (publicados mayoritariamente entre 2018 y 2019) en los que lanzaba comentarios ofensivos y racistas, dirigidos algunos contra la comunidad musulmana o criticando ediciones anteriores de los Óscar.

Aquello le pasó una costosa factura. La revelación se produjo apenas una semana después de que Gascón hiciera historia al ser nominada a la estatuilla a Mejor Actriz por su papel en la cinta de Jacques Audiard, justo antes de que comenzara el periodo de votación final de la Academia.​

El escándalo provocó que Netflix y el equipo de promoción de la película la apartaran de la campaña de premios. La actriz cerró temporalmente su cuenta de X (antes Twitter). Incluso emitió un comunicado de disculpas, pero el daño a su imagen pública ya había aniquilado cualquier posibilidad de ganar el dorado galardón.

Este sábado, en la 31ª edición del Premio Forqué, en el que la actriz ha sido la encargada de entregar el reconocimiento a Mejor Largometraje de Animación, Karla Sofía Gascón ha hecho balance de su año más complicado... al menos, a nivel profesional.

"Todos los días crecemos"

Karla, ¿cómo se encuentra?

Muy bien, aquí estamos en la alfombra de los de los Forqué, estupendo. Vengo a entregar el premio a mejor largometraje de animación.

Estamos encarando ya el final de año. ¿Qué balance hace de este año, que para usted ha sido un poco agridulce?

Bueno, ha sido agridulce, pero en definitiva yo creo que al final la balanza siempre va a favor de la persona. Creo que he aprendido muchísimas cosas muy importantes. He superado muchos obstáculos... y a mucha gente que quería pisarme. Eso me hace crecer y hacerme más fuerte.

Soy un poquito... me siento a veces como Obi-Wan Kenobi o como Luke Skywalker cuando cuando le decían a Darth Vader: 'Si me si me matas, lo que vas a hacer es hacerme más fuerte'. Pues a mí lo mismo, no hablando seguido, pero casi.

¿Piensas que después del 2025 habrá un antes y un después de Karla?

Siempre, todos los días. Cuando me levante mañana siempre va a haber un antes y un después, porque lo mismo me levanto con un dolor de espalda que te pasas. Sí, la verdad es que todos los días crecemos y aprendemos cosas nuevas y evolucionamos como seres humanos. No hay un día igual.

¿Volvería a pisar la alfombra roja de los Óscar después de todo esto?

Yo no no tengo ningún problema. Yo no tengo nada que esconder. No tengo nada que temer. No tengo nada que ocultar ni tengo nada por lo que agachar la cabeza. Yo todo lo que he hecho en mi vida tiene un por qué, una razón y un sentido. Creo que las cosas que que hago no son para hacer daño a nadie, sino para hacer mejor a nuestra humanidad.

Y echando la vista atrás, si tuvieses que volver a tomar la decisión.. ¿pasarías esta vez por alfombra?

Yo nunca dije que no quisiera pasar por la alfombra. A mí no me dejaron pasar, esa es la única cuestión.

¿Cómo vas a pasar la Navidad este año?

En casa con la familia, poca cosa... con los gatos. Intentaré ponerles un cosito de reno, pero jamás se van a dejar, me morderán.

Si tuviese que escribir una carta a los Reyes Magos, ¿qué pediría?

Que se acabe la oscuridad y la maldad en este mundo.

Recibe mensajes de odio

En la alfombra roja de los Premios Forqué, celebrados en el Palacio Municipal de IFEMA Madrid, Karla Sofía Gascón ha recordado que aún recibe mensajes intimidatorios a través de las redes sociales.

Karla ha desvelado que "muchísimas veces" recibe mensajes amenazantes y cargados de odio por las redes sociales. Son de tal magnitud que le han llegado a decir que "si me veían y tal, me iban a descuartizar y me iban a meter en una bolsa".

En su caso, ha procurado no tomarse en serio las amenazas. En ocasiones ha respondido a sus haters invitándoles al teatro. "Estaba trabajando en teatro, en México, y les decía 'por favor venid a verme al teatro y ya después ya me descuartizáis', pero no vino nunca nadie", ha sentenciado.

"Al final soy una persona que me alimento incluso de eso. Es una gasolina para mí", añadía, "pero entiendo que a otras personas, pues, les haga muchísimo daño".