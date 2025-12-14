Ion Aramendi y María Amores, sobre la jubilación: "Pensamos en forrarnos y retirarnos, pero todo lo que entra, sale"

Ion Aramendi y María Amores en los premios 'Hombres del Año' de la revista Esquire. Gtres

Faltan 20 días para que termine el año y los planes de Navidad están a la orden del día. Siempre hay personas que lo dejan todo para última hora. Sin embargo, hay personajes como Ion Aramendi (48 años) y su mujer, María Amores (46), que tienen claros sus planes para las fiestas.

El 2025 ha sido un gran año para el presentador de Telecinco, aunque no tanto para los formatos de televisión en los que ha participado. Pero, como se dice, cuando eres desafortunado en algo, eres afortunado en otra cosa. En el caso del vasco, su familia es su gran fortuna.

El pasado miércoles, 10 de diciembre, EL ESPAÑOL coincidió con la pareja en los premios Hombres del Año, organizados por la revista Esquire.

El Real Casino de Madrid se vestía de gala para recibir a infinidad de nombres conocidos del audiovisual español, entre ellos Maxi Iglesias (34), Alba Flores (39) y Álvaro Morte (50), quien entregaba uno de los galardones de la noche.

Sin embargo, este periódico se encontró con una de las parejas más consolidadas del panorama social: Ion Aramendi y María Amores.

Ion Aramendi y María Amores en los premios 'Hombres del Año' de la revista Esquire. Guillermo Jiménez Cortesía Hearst

Ahora, con tres hijos, la Navidad a la vuelta de la esquina y muchos planes por delante, EL ESPAÑOL mantiene una conversación con ellos, en la que se muestran muy cómplices y enamorados.

¿Cómo están? Nos encontramos en la recta final del año, ¿tienen ganas de Navidad?

Ion: Yo tengo ganas de Navidad. A mí es una época del año que me flipa. Sí, sí, con los niños y tal es guay.

María: A mí me encanta. Lo que pasa es que llevamos como un mes de eventos, luces, decoraciones que ya… y cuando llegue ya es como, pero todavía… pero a mí me encanta. A mí siempre me han gustado.

¿Cuáles son los planes reales para estas fiestas?

María: Nos vamos los cinco, que somos cinco, a Salamanca, porque tenemos allí nuestra familia y pues nada, básicamente estar con la familia.

No vamos a hacer nada especial de viajes ni nada hasta después de Navidad. Poder descansar también es importante y bueno, con tres niños... yo prefiero casi cuando están en el colegio.

"No vamos a hacer nada especial de viajes ni nada hasta después de Navidad. Solemos ir a Canarias"

Han dicho que hasta después de Navidad no viajarán. ¿Qué tienen pensado?

Solemos ir a Canarias siempre buscando el calor y es como una costumbre ya que nos dicen: 'Id al Caribe y tal'. No, es que, ¿a Canarias? ¿Para qué vas a ir al Caribe teniendo Canarias? Y solemos ir una semanita o así, espero que nos salga bien este año.

Así que Ion estará todo el rato sin camiseta en la playa.

Bueno, sí, la verdad, para eso voy al gimnasio. Me molestaba antes. Lo que pasa es que te ponen en tu sitio, los pies en la tierra y te ves cómo estás y dices: 'Joder, igual debería hacer algo de deporte'. Así que eso también empuja un poco, o sea que…

Ion Aramendi y María Amores en un acto público. Gtres

Y ya está a tope en el gimnasio, ¿no?

Estoy a topísimo en el gimnasio. Sí, ahora estamos… además hemos empezado a jugar a tenis ya, o sea que guay también.

¿Y qué tal son como pareja de tenis?

María: Pues él juega muy bien, yo juego peor, pero bien.

Ion: No pasa nada, vamos a echar unas risas ahí, a aprender.

¿Era un desafío?

Ion: No, empezamos a jugar porque los niños juegan y nos apetecía también, siempre vamos al club, entonces al final es mejor no estar todo el día en la cafetería. Hacer algo de deporte. No está mal.

María: Bueno, él siempre ha sido deportista, ha jugado al baloncesto profesional y yo no, pero ahora que me he puesto con el deporte, el gimnasio no me gusta, lo hago sinceramente por estar bien, por estar buena, un poco medio buena al menos.

Me apetece hacer algo de deporte como divertido, al aire libre, entonces el tenis nos ha dado ahora por ahí también.

Han dicho que con tres hijos hay veces que descansar es complicado. ¿Cómo se llevan como pareja ahora que tienen tres hijos?

Ion: Nos llevamos espectacular, mejor que nunca. De hecho, deseamos hacer cosas solos sin ellos, o sea, con ellos estamos todo el día, pero aprovechamos cualquier ocasión para salir juntos… nos encanta salir.

Además, solos lo pasamos mejor que con nadie y también luego con amigos.

María: Es verdad que estamos juntos con los niños y nos llevamos muy bien, tal, y entonces cuando podemos salir… Mis amigas dicen: '¿Por qué no salís más con nosotras?' Y les digo: 'Es que me apetece estar con Ion a solas y aprovechar para hablar cosas que no podemos hablar nunca y disfrutar como antes'.

"Ion la verdad es que para mí es lo mejor de mi vida"

Ion la verdad es que para mí es lo mejor de mi vida, porque es lo más difícil encontrar una pareja que te dure tanto y seguir bien y querer que siga bien. Los hijos pues bueno…

Esto de coordinar planes solos y lograr hacer cosas, ¿es muy difícil o consiguen lograrlo?

Ion: Nada, lo llevamos en el calendario. Es complicado, porque no tenemos la familia aquí, entonces al final dependemos también de ayuda externa y no siempre se puede, pero vamos, en cuanto podemos, tenemos oportunidad y el trabajo nos lo permite, allá que salimos ella y yo.

¿Y la conciliación? Debe ser complicado con tres pequeños…

Ion: Es complicada. Ella ha sacrificado mucho a nivel profesional para hacerse una carrera como influencer, pero pudiendo estar en casa más y yo ahora estoy mucho tiempo en casa también, o sea que estamos… ahora estamos conciliando muy bien, la verdad.

Ion Aramendi y su familia en un estreno. Gtres

¿Y dónde le apetecería estar, María?

Yo siempre he sido directora de casting y estuve hasta en First Dates, lo empecé yo el programa y todo, y lo echo un poco de menos y sí que podría volver seguro, porque es que llevo más tiempo que Ion en la tele.

Yo empecé en el 2000 y él mucho más, en el 2009. Podría volver, pero es un sacrificio de muchas horas y yo si me entrego… o sea, no voy a hacerlo a medias.

Entonces no estaría bien ni en el trabajo ni en casa, y son tres niños con tres edades muy diferentes, que si llego a las 8 de la tarde a casa sinceramente es como si no los tuviera.

Y el tema de tener una familia extensa, ¿fue algo que simplemente surgió o siempre fue un sueño?

Ion: Ha sido un regalo, la verdad. Bueno, siempre ha sido un sueño. Yo siempre he querido tener un montón de hijos. Es verdad que nos pilló mayores y entonces hemos tenido lo que hemos podido, pero vamos, las dos, mediana y pequeña, fueron regalos, sobre todo, pequeña que fue sorpresa.

María Amores: "Nos pilló mayores y entonces hemos tenido lo que hemos podido"

María: Te arriesgas mucho y luego piensas: 'Voy a tener una persona de 20 años en mi casa cuando yo ya esté jubilada, la niña ahí saliendo por la noche'. O sea, que no es fácil, pero sí, yo creo que pasas la barrera de tres y como que todo el mundo te sobrerrelaja, dices: 'Uno más'.

Si es que es verdad, como que se cuidan más entre ellos. Tú ya no estás tan obsesionada con todo, sino que todo fluye más, por lo menos para mí.

¿Y piensan en la jubilación en algún momento?

Ion: No, no, estamos muy lejos de eso. Solo pensamos en forrarnos y en retirarnos, pero lo de forrarse... todo lo que entra sale. De momento vamos poco a poco.