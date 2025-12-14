Del "gracias, Papá" al grito a su prima, Elena Furiase: el emotivo discurso de Alba Flores tras ganar el Premio Forqué

Gran noche la que ha vivido Alba Flores (39 años) en la 31ª edición de los Premios Forqué, celebrada este sábado, 13 de diciembre. El premio a mejor documental ha sido para Flores para Antonio, de Isaki Lacuesta y Elena Molina, quienes han dirigido a la nieta de la mítica Lola Flores en el documental que recuerda la figura de su padre, Antonio Flores.

Visiblemente emocionada, la actriz ha recogido el galardón recordando a la figura de su progenitor. "Gracias, papá", ha empezado diciendo. A continuación se ha dirigido a su prima, Elena Furiase (37), quien prestaba mucha atención a sus palabras desde las gradas. "¡Prima, ven!", le gritaba, mientras indicaba orgullosa: "¡Está ahí mi prima también!".

"Lo primero que quiero decir es que sí, todos somos Gaza. Es lo primero que tengo que decir. En algún lugar hay que hacer mención a esto. Así ha arrancado su emocionado discurso, haciendo alusión a la producción Todos somos Gaza, de Hernán Zin, que competía en la misma categoría.

"Hace falta mucha valentía, buen hacer y mucho cariño para acompañar un proyecto así, que es familiar, que se acaba convirtiendo en una catarsis de una familia y de mí misma. Gracias". Alba Flores recoge el #31Forqué a Mejor largometraje documental para #FloresParaAntonio. pic.twitter.com/KNZgEFu5Hz — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) December 13, 2025

Gracias "a mí misma"

"Gracias a mi familia. Gracias a Isaac y a Elena, por supuesto. Y esta vez me gustaría hacer una mención especial. Porque esto es un premio que dan los productores", decía.

Alba Flores ha dado las gracias a los "compañeres" productores porque "hace falta mucha valentía y mucho buen hacer y mucho cariño para acompañar un proyecto así, que es un proyecto familiar que se acaba convirtiendo en una catarsis de una familia y de mí misma".

"Y han tenido un respeto por los procesos naturales y por los procesos personales, que es una pasada", proseguía diciendo. "Así que gracias, gracias Charly, gracias Clara, gracias Bruna, gracias Sara, gracias Jorge. Gracias Cris, Irene, de producción. Y no sé si me dejo a alguien. ¡A Edu!".

Por último, resaltaba la figura de su progenitora, a la que mostraba su gratitud por el papel que ha desempeñado en el documental desde la producción: "Y a mi madre.... A mi madre, que también ha estado produciendo", ha expresado.

"Y a mí misma, que también soy productora. Gracias por meterme en esta familia también. Muchas gracias. ¡Y viva la música!", ha concluido.

Alba Flores, en la 31ª edición de los Premios Forqué. GTRES

La gala de los Premios Forqué, que ha tenido lugar en el Palacio Municipal de IFEMA Madrid, ha arrancado con un recuerdo especial al veterano actor hispano argentino Héctor Alterio, fallecido este sábado a los 96 años.

Estos galardones abren la temporada de cine español que culmina con los Premios Goya, que se celebrarán el próximo mes de febrero en Barcelona.

En la gala, presentada por Cayetana Guillén Cuervo (56) y Daniel Guzmán (52), acompañados de un personaje creado a través de la inteligencia artificial 'tía', la película Los Domingos ha sido una de las grandes ganadoras de la noche.

La cinta de Alauda Ruiz de Azúa se ha alzado con el Premio Forqué a Mejor Largometraje de Ficción, superando a Maspalomas, Sorda y Sirat, cinta española candidata al Oscar.

Las reacciones de Rosario y Lolita

No ha estado presente en la gala Rosario Flores (62), pero ha podido ver la ceremonia desde casa. Tal y como ha dejado constancia en las redes sociales, no se ha perdido un instante de la velada en la que su sobrina se ha llevado tan importante reconocimiento.

"Enhorabuena a toda la producción de Flores para Antonio por hacer un trabajo tan maravilloso, que está recogiendo tantos premios. Gracias, Alba Flores. Gracias, mi vida. ¡Mucho amor!", ha escrito en su cuenta de Instagram.

Igual de satisfecha se ha mostrado su hermana, Lolita Flores (67), quien ha expresado su emoción por el premio con el siguiente mensaje: "Sin palabras. Antonio vivo gracias a los Premios Forqué. Alba Flores, viva mi familia".