Ernesto y Malena Alterio, rotos y arropados por caras conocidas en el adiós a su padre Héctor: "Se fue de una manera bonita"

Ernesto y Malena Alterio, en el tanatorio donde se han despedido de su padre, el actor hispanoargentino Héctor Alterio. Europa Press

El mundo de la interpretación ha llorado este fin de semana la pérdida de Héctor Alterio. El veterano actor argentino ha fallecido este sábado, 13 de diciembre, a las 96 años. Sus hijos, Ernesto (55) y Malena Alterio (51) se han dejado ver en el tanatorio desolados por la pérdida de su padre y recibiendo el apoyo de familiares. Muchos de ellos, rostros conocidos del mundo del espectáculo.

Ambos actores han acudido serenos y visiblemente tristes al tanatorio de la M-30 de Madrid, donde se ha instalado la capilla ardiente. A su llegada al velatorio, Ernesto Alterio, acompañado por su pareja Ella Jazz y su hermana Malena, ha agradecido las muestras de cariño y el pésame que han recibido.

Al salir del edificio, la actriz ha dedicado unas palabras cargadas de emoción a su padre. "Pensábamos que nunca iba a llegar este día, pero está en el contrato. Está claro, es inevitable", expresó visiblemente emocionada. A continuación, destacaba la forma en la que se produjo su despedida: "Se fue de una manera bonita y bonito, como ha sido siempre. Y se fue bonito"

Ernesto Alterio, en la despedida a su padre, Héctor Alterio, junto a su pareja, Ella Jazz. Europa Press

Por su parte, Ernesto Alterio también ha compartido un mensaje de gratitud y reconocimiento. "Nos da mucha pena, pero también estamos muy agradecidos por tener el padre que tuvimos y que también se fue de la misma manera de arte que vivió", ha confesado ante las cámaras de Europa Press.

Además, ha querido subrayar que su padre "estuvo activo hasta el final, haciendo lo que más le gustaba y que lo hacía fenomenal y que llegó al corazón de muchísima gente, así que muchas gracias a todos".

A la despedida a Héctor Alterio han asistido numerosos compañeros de profesión. Desde Lola Herrera (90) y su hija, la también actriz Natalia Dicenta (63), Mariano Barroso (65), Fernando Tejero (60), Alfonso Bassave (45), Bárbara Santa-Cruz (42), Juan Diego Botto (50), Luisa Martín (65), y la expareja de Ernesto, Juana Acosta (49), con la hija que tienen en común: Lola Alterio (19).

Juana Acosta con su hija Lola Alterio, fruto de su relación con Ernesto Alterio. Europa Press

La jornada ha sido especialmente dolorosa y emotiva para el mundo de la interpretación, que ha perdido a uno de sus grandes referentes en una fecha que coincidía, además, con la celebración de los Premios Forqué en Madrid. Una gala en la que colegas y amigos le rindieron un emotivo homenaje.

El primero en llegar al tanatorio fue Ernesto, acompañado por su pareja, Ella Jazz. La actriz y artista se ha convertido en uno de sus grandes apoyos desde 2019, cuando comenzaron su relación sentimental.

Agradeciendo el cariño recibido por la prensa y numerosos compañeros, el actor no ha podido ocultar su tristeza.

Horas más tarde, Ernesto y Malena han demostrado el gran vínculo que existe entre ellos atendiendo de manera conjunta a la prensa en las inmediaciones del tanatorio. Allí han confesado que la muerte de su padre ha sido tan especial como lo fue su propia vida.

Alfonso Bassave, Juan Diego Botto y Luisa Martín acudieron al tanatorio de la M-30 de Madrid a arropar a Malena y Ernesto Alterio tras la muerte de su padre, Héctor Alterio.

Tanto el protagonista de Todos los lados de la cama como su hermana, Goya a la Mejor Actriz Protagonista por Que nadie duerma, estaban muy unidos a su padre.

El pasado mes de septiembre, con motivo de su 96 cumpleaños, ambos compartieron sendas fotografías junto al actor. "Orgullosa e inmensamente agradecida por el papá que me tocó. Mi tesoro. Avanti con tutti", destacaba Malena. Ernesto, por su parte, expresaba: "Qué gran regalo poder disfrutarte cada día. Te quiero mucho papá".