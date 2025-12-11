El otro negocio en conjunto de Kiko Hernández y Fran Antón en Melilla mientras el actor sigue en huelga de hambre

Kiko Hernández (49 años) y su marido, Fran Antón (44), atraviesan un complicado momento. La Policía de Melilla ha cerrado su bar, El cielo de Melilla by Fran y Kiko, que regentan en conjunto en la azotea del Hotel Melilla Centro.

Las autoridades han precintado el local un año y medio después de su apertura. Las razones no han trascendido, aunque desde hace un tiempo Kiko Hernández viene denunciando que está siendo víctima de un comportamiento injusto y abusivo, a su modo de ver.

"Tenemos una licencia que nos dio el dueño del local y que está vigente", ha explicado, por su parte, Fran Antón, quien se mantiene encadenado a la puerta del bar y en huelga de hambre como señal de protesta.

El matrimonio inauguró El cielo de Melilla by Fran y Kiko el 1 de junio de 2024. Entonces ya eran socios de una productora, constituida en diciembre de 2023, según ha podido comprobar EL ESPAÑOL. Ambos tienen el mismo cargo: administrador solidario.

Se trata de Khanton Producciones, cuyo domicilio social también se encuentra en Melilla. Su objeto es la "organización de eventos sociales como bodas, aniversarios, graduaciones, primera comunión, bautizos, fiestas de cumpleaños, fiestas infantiles, fiestas sorpresa, desayunos, comidas y cenas de gala, eventos empresariales y toda clase de eventos sociales".

La empresa carece de página web. No obstante, se promociona a través de Instagram. Fran Antón, además, le da visibilidad desde la biografía de su propio perfil, donde comparte el usuario de la productora.

Su última publicación data del 24 de abril. Un post conjunto con Fran Antón y con imágenes de la obra La última folclórica. La empresa, no obstante, se mantiene activa y solvente.

Fran Antón y Kiko Hernández en un acto en Madrid. Gtres

En sus redes sociales Khanton Producciones pone el foco en la producción de televisión, teatro y espectáculos. Un sector al que siempre han estado vinculados.

El matrimonio, de hecho, se conoció en 2022 en la obra de teatro Las troyanas, que dirigía Fran Antón y protagonizaba Kiko Hernández. Se casaron un año después, el 23 de septiembre de 2023, en Melilla, de donde es originario el actor.

No en vano, ha sido en Melilla donde han constituido su productora y su bar terraza, cerrado desde este pasado martes, 9 de diciembre.

"Por motivos que no puedo decir y que desconozco, la Policía Local nos ha clausurado el local. Dice que no podemos entrar ni podemos sacar nada. No me han dejado entrar a por nada", anunció Fran Antón en un vídeo publicado en sus redes sociales, comunicando dicha medida.

"Entonces, he decidido quedarme aquí, en El Cielo, en la puerta. Porque tenemos un mes de muchísimos eventos y trabajo. Creo que la única solución que hay, ya que la justicia no está de nuestra parte, ha sido encadenarme aquí", aseguró.

En señal de protesta, el marido de Kiko Hernández también anunció que comenzaría una huelga de hambre "hasta que no se solucione o haya alguna solución".

Para terminar, Fran Antón pidió el apoyo de sus seguidores: "Se lo digo a la gente que quiero y que me tiene un poquito de estima: que comparta este vídeo".

En la madrugada de este miércoles, día 10, Fran Antón insistió en un segundo vídeo que estará en esta situación hasta que encuentre una solución. Por otro lado, agradeció el apoyo de su comunidad y anunció que de momento, desconectará de las redes sociales.

Un duro revés para Fran y Kiko, que desde el comienzo han estado implicados en el negocio, tal y como conoce este periódico. Fran Antón y Kiko Hernández han supervisado desde la carta hasta la programación de actividades. Su objetivo es que el local, ahora precintado, se convierta en un espacio cultural y social.

La elección de Melilla como sede del local y de su productora no es casual. Para Fran Antón, ha supuesto volver a sus raíces y contribuir al desarrollo de su ciudad natal. Para Kiko Hernández, representa una nueva etapa profesional.