Fofito se sincera con su hija Nela Aragón en su nuevo canal de YouTube: "Creo que ya me queda muy poquito"

Fofito (76 años) ha hecho muchas entrevistas a lo largo de su profesión. Pero ahora, si cabe, acaba de conceder la más especial. Se trata de una charla con su hija Nela Aragón, psicóloga de profesión y con un nuevo proyecto en YouTube.

Esta es la cuarta conversación de Puertas para adentro, el canal que Nela comenzó hace tres meses y que ahora presenta una nueva entrega con Fofito como protagonista.

"Tengo el privilegio de abrir la puerta para dejar ver algo íntimo, la vida de alguien muy especial para mí: mi padre, Fofito", ha escrito Nela Aragón en sus redes sociales para promocionar la entrevista. Acompaña el texto con una imagen en la que ambos posan de forma idéntica. Un detalle sobre el que ella misma se hace eco.

"Empecé a montar el cartel y me pregunté: '¿Estamos los dos en la misma postura?' ¡Sí! ¿Casualidad, genética o aprendizaje? Un poco de todo", ha comentado.

Una conversación de casi una hora en la que Alfonso Aragón -su nombre real- habla de su profesión, de la magia y la responsabilidad de hacer reír. Un trabajo que comenzó siendo un niño y que le viene por herencia. Fofito es hijo del recordado Fofó y sobrino de Gaby y Miliki.

"A mí me gustaba lo que hacían ellos", confiesa Fofito, quien nació con el nombre artístico puesto, tras asegurar que su padre habría preferido que se dedicara a otra profesión. "Si no hubiese sido payaso, me hubiese dedicado a algo que ayudara a la humanidad", asegura.

Sobre los consejos que le dio Fofó, ha recordado un significativo: "Referentes payasos ha habido muchos. Pero mi papá me decía: 'Míralo, ríete con él y no lo copies".

Fofito junto a sus tres hijas, en una imagen compartida por una de ellas en su perfil de Instagram.

En la entrevista con su hija, Fofito también ha hablado "de lo que no siempre se ve: el esfuerzo, las renuncias y las dificultades que acompañan a la vida circense y a la fama". Para él, una rutina itinerante desde que era un niño.

Fofito nació en La Habana, Cuba, y desde muy pequeño viajó con su familia por todo el continente americano. El famoso payaso recuerda que en su infancia alquilaban pisos o casas que estuviesen cerca. Además, se matriculaban de un colegio a otro en distintos países.

Una vida nómada que siguió tras casarse con Marianela Fernández-Cuervo y convertirse en padre de sus tres hijas, Mónica, Mayte y . Sin embargo, y así lo recuerda la psicóloga, siempre quiso que las cuatro tuviesen un sitio base. En esta etapa era él quien iba y venía.

Nela Aragón, así, le pregunta a Fofito sobre la paternidad en la distancia. "Se echa mucho de menos, pero es bonito porque siempre tienes a alguien al lado que en navidades te dice: 'Estás fuera de casa, pero estás conmigo'".

Fofito en una imagen de archivo- Gtres

En esta temporada de Fiestas sigue siendo así. Pese a su edad y al revés de salud que afrontó hace un año, ha preparado una serie de funciones. El próximo 25 de diciembre, día de Navidad, presentará uno de sus shows en Barakaldo, Bilbao.

"Me gusta la libertad que tienen los artistas", confiesa Fofito en la charla con su hija Nela.

"Tuve la suerte de nacer en una familia de artistas y la continúo", asevera. Fofito, no obstante, ya piensa en el fin de su carrera. "Creo que ya me queda muy poquito. Mis hijas quieren que me retire, pero yo no me quiero retirar", confiesa el payaso casi al final de la charla.

La entrevista, teniendo en cuenta la profesión de su hija Nela, termina con una pregunta sobre la terapia.

"Nunca he ido a un psicólogo, pero sí he tenido conversaciones con mi familia, que eran los que me corregían. Esa fue mi mejor terapia", ha asegurado el artista.

Revés de salud

Fofito regresó al circo el pasado julio tras ocho meses de parón. En noviembre de 2024, un bache de salud lo obligó a cancelar sus presentaciones.

El artista, ampliamente conocido por haber sido uno de los Payasos de la tele, estuvo ingresado en un hospital de Madrid durante 44 días a causa de una neumonía. "Se me fue la olla por completo. Si no fuera por mis hijas y mis sobrinos, estaría ya en la caja que no se abre", confesó él mismo en una entrevista con Sonsoles Ónega (48) el pasado enero.

"Estuve con un pie en el otro barrio. Me han dicho que deje de fumar, y después cogí una especie de virus, que eso fue por lo que me ingresaron. Le tengo que dar las gracias al doctor que me ha tratado", relató entonces el hijo del recordado Fofó.

Durante aquella charla, Fofito aseguró sentirse optimista y con ganas de volver a los escenarios. "A lo mejor bajo el nivel de trabajo. No me voy a hacer otra vez una gira de tres años en el circo, pero fechas señaladas y que me llamen para hacer algo para recaudar fondos", comentó Fofito.

A diferencia del año pasado, este 2025 y hasta comienzos de 2026, Fofito tiene previsto una serie de shows en Barakaldo, Bilbao. Las funciones comenzarán el próximo 19 de diciembre, con parones puntuales los días 22, 23, 24 y 31. También los días 1, 5 y 6 de enero.