Un paseo en coche de caballos o una visita a los estadios de la ciudad: la hoja de ruta de Carla Goyanes y su hijo en Sevilla

Carla Goyanes (42 años) ha vuelto a demostrar que, cuando se trata de exprimir el tiempo en familia, no hacen falta grandes viajes ni largas estancias. A veces, basta con una escapada bien planificada para crear recuerdos que se quedan grabados para siempre.

Eso es exactamente lo que ha hecho estos días aprovechando el puente: 48 horas mano a mano con su hijo Santi en Sevilla, una ciudad que siempre ofrece algo nuevo incluso a quienes ya la conocen.

"A cada hijo hay que dedicarle tiempo de calidad", ha comenzado diciendo Carla al compartir su escapada. Y lo cierto es que esta pequeña ruta madre-hijo no solo ha sido un homenaje a ese propósito, sino también un recorrido perfecto por algunos de los lugares más emblemáticos de la capital andaluza.

La influencer eligió como base el hotel Cristine Bedfor, un alojamiento boutique con encanto donde descansaron entre plan y plan, y desde el que comenzaron a descubrir la ciudad con la emoción de dos turistas primerizos.

Carla Goyanes de viaje en Sevilla con su hijo Santi. Instagram

Uno de los primeros puntos de su itinerario fue el Belén de la Fundación Cajasol, uno de los nacimientos más espectaculares y visitados de Sevilla cada Navidad.

Carla solo mostró una pequeña parte, pero suficiente para transmitir la magnitud y el detalle artístico de una tradición que cada año reúne a miles de visitantes. Para Santi, fue una introducción perfecta al espíritu navideño sevillano.

A partir de ahí, madre e hijo se lanzaron a recorrer los grandes imprescindibles de la ciudad. La Catedral de Sevilla, imponente y majestuosa; la histórica Torre del Oro, vigilante del Guadalquivir; y el Real Alcázar, uno de los palacios más bellos y mejor conservados de España.

Un trío monumental que permite entender la riqueza cultural y patrimonial de la ciudad en apenas unas horas.

También hubo espacio para el disfrute más relajado. Pasearon por el Parque de María Luisa, uno de los pulmones verdes más bonitos del país, y se dejaron llevar por el ritmo pausado de un paseo en barco por el Guadalquivir, una actividad perfecta para ver Sevilla desde otra perspectiva.

Más tarde, Santi pudo vivir otro de esos momentos que se recuerdan con una sonrisa: un paseo en coche de caballos, una tradición turística que, aunque clásica, sigue enamorando a los más pequeños.

Carla Goyanes de viaje en Sevilla con su hijo Santi. Instagram

Por supuesto, no podía faltar el toque futbolero. Carla llevó a su hijo a conocer tanto el estadio del Sevilla FC como el del Real Betis, una visita doble que demuestra que en esta familia la pasión por el deporte convive sin rivalidades.

El recorrido continuó en Las Setas de Sevilla, aunque Carla reconoció que es un plan “más para pequeños”, y culminó con una experiencia que les dejó fascinados: una visita al Teatro Flamenco Sevilla, donde disfrutaron de un espectáculo íntimo y cercano que les permitió sentir el arte jondo de verdad.

Como broche final, la gastronomía. De tapas por las calles del centro, descubrieron mil opciones, aunque Carla destacó San Marco, las pizzas de Orsini y la hamburguesa del hotel, que conquistó a Santi.

Un viaje breve, pero completo. Una hoja de ruta perfecta para disfrutar Sevilla en familia. Y, sobre todo, un recordatorio: el tiempo de calidad no se mide en días, sino en momentos.