Qué fue de Victoria Vera, la musa del destape que desafió al Régimen y a la que pusieron dos bombas para acabar con ella

La actriz Victoria Vera en un fotomontaje de EL ESPAÑOL.

El cine español de los años 70 y 80 vivió una transformación radical que marcó un antes y un después en la cultura del país. Tras décadas de censura y represión, la llegada de la Transición política abrió las puertas a un despertar.

Fue el nacimiento del llamado cine del destape, un género que reflejaba los cambios sociales y la necesidad de explorar nuevas formas de libertad. En ese contexto emergió la figura de Victoria Vera (72 años), actriz que se convirtió en símbolo de modernidad.

Aún hoy es recordada como la musa de la Transición. La España de los años 70 estaba marcada por la rigidez de la censura franquista. El cine, como otras expresiones artísticas, había estado limitado por normas que impedían mostrar la sexualidad de manera abierta.

El destape no fue sólo un fenómeno cinematográfico, sino también social. Representaba la liberación de una generación que buscaba romper con el pasado y experimentar nuevas formas de expresión. Actores y directores encontraron en este género un espacio para desafiar las normas.

Victoria Vera, en una instantánea tomada en 2003.

En ese contexto, Victoria Vera se consolidó como una de las figuras más importantes. Su carrera estuvo marcada por interpretaciones inolvidables.

Uno de los episodios más recordados fue su participación en la obra de Antonio Gala, ¿Por qué corres, Ulises?, donde protagonizó un sonado desnudo al quitarse el imperdible que sujetaba la túnica sobre su escote.

Ese gesto se convirtió en un símbolo de lucha contra las restricciones y en una declaración de independencia artística. La propia web de la actriz la define como "una referencia de libertad".

"Hicimos el ensayo ante el censor y, al acabar, dijo que me pusieran un imperdible", recuerda, "el día del estreno le pregunté a Antonio Gala qué hacía y me dijo: 'Haz lo que te dé la gana'", ha explicado recientemente Victoria en una entrevista.

Vera participando en 'Mira quién baila', en 2007. Gtres

Cuando Victoria lanzó el imperdible al aire, su gesto se convirtió en toda una declaración de intenciones. "Me lo quité y lo lancé al aire, entre otras cosas, porque me daba miedo pincharme", ha asegurado.

Para apostillar: "Ahí empezó todo. Vi que el público no dijo nada. No hubo ni una sola palabra que pudiera ser molesta. Al contrario, aplaudió. Fue maravilloso, una sensación de que aquello estaba empezando a cambiar".

"Después de aquello me mandaron varias cartas explosivas, metieron dos bombas dentro del escenario. Tuvimos que parar la función porque de repente aparecieron unos policías corriendo por los pasillos", ha rememorado junto a Sonsoles Ónega (48).

En otro orden de cosas, su credibilidad, sensualidad y capacidad camaleónica la convirtieron en una intérprete única, admirada tanto por profesionales del sector como por el público y la crítica especializada.

Aunque su mayor éxito lo alcanzó en el cine español, Victoria Vera también participó en coproducciones internacionales con Estados Unidos, Italia y México.

Su talento le permitió compartir pantalla con leyendas del cine como Omar Sharif, Anthony Quinn, Peter Fonda y Alice Cooper, consolidándose como un icono de los años 90.

Su extenso currículum refleja una carrera llena de éxitos y de colaboraciones con elencos de prestigio. La crítica la ha señalado como una actriz singular por su independencia y personalidad, capaz de adaptarse a diferentes géneros y estilos sin perder su esencia.

A pesar de sus triunfos en el cine, Victoria Vera siempre ha confesado que el teatro fue su verdadera pasión. Para ella, el escenario representa el lugar más comprometido y difícil para un actor, donde las emociones se comparten con el público sin interrupción.

"El teatro crea un momento mágico e irrepetible que permanece en la memoria del espectador", ha dicho en numerosas ocasiones.

Alejada de los focos

En los últimos años, Victoria Vera ha estado alejada de los medios de comunicación. Una de sus últimas apariciones mediáticas fue en 2011, cuando posó para la revista Interviú en su 35 aniversario, a los 55 años.

En ese momento también ocupó titulares por una supuesta relación con Carlos Martínez de Irujo, aunque siempre mantuvo un perfil discreto respecto a su vida privada. Durante años se centró en cuidar a su madre, ya fallecida, lo que la apartó aún más de la vida pública.

Victoria Vera saludando a Felipe VI en marzo de 2015. Gtres

En una entrevista en La Razón, Vera aprovechó para denunciar la gerontofobia que, según su visión, se había evidenciado durante la crisis sanitaria, señalando la falta de empatía hacia las personas mayores.

En el plano de los reconocimientos, la última vez que se la pudo ver públicamente -antes de su entrevista con Sonsoles Ónega en Antena 3- fue en junio de 2021, cuando recibió el Bombín de San Isidro, un reconocimiento que supuso su puntual reaparición.

En ese acto quiso dedicar el premio a su gran amigo Octavio Aceves, fallecido pocos días antes.

En la actualidad, Victoria Vera permanece apartada de los focos y de la vida mediática, tras décadas de intensa exposición como actriz y figura del cine del destape.