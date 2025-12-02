La antigua casa de Jesulín de Ubrique en Cádiz, sin fechas para esta Navidad: una noche cuesta más de 300 euros

Unos días atrás, EL ESPAÑOL informó en exclusiva del gran momento profesional que atraviesa Jesulín de Ubrique (51 años) gracias a su negocio de combustible.

Desde hace años, el andaluz se encuentra al frente de Taurovox S.L. Recientemente, ha presentado las cuentas del ejercicio 2024 y los datos demuestran que es su inversión más rentable. Así, posee un patrimonio neto superior a los 800.000 euros.

A lo largo de su trayectoria, el marido de María José Campanario (46) también ha amasado una gran fortuna gracias a sus inversiones inmobiliarias.

Jesulín de Ubrique, en una fotografía tomada en agosto de 2023. Gtres

Si bien posee varios pisos en Ubrique, lo cierto es que ninguna de estas residencias es comparable a la mítica finca Ambiciones. Una vivienda formada por 3000 hectáreas en el Parque Natural de Grazalema.

Durante años, Ambiciones fue la principal residencia de Jesulín y su familia. Un lustro atrás, en 2020, se anunció que sería puesta en alquiler con el intento de convertirla en un espacio para eventos de lujo, pero finalmente el proyecto fracasó.

Previo a su estancia en esta finca, el andaluz vivió en una suerte de casa ubicada en la urbanización El Bosque, en Cádiz. Al igual que Ambiciones, Casa el Torero -como se le bautizó tiempo atrás- está disponible para alquilar. En este caso, se presenta como un éxito de cara a la inminente Navidad.

Varias estancias de Casa el Torero. Booking

Según ha comprobado EL ESPAÑOL, la antigua casa de Jesulín de Ubrique convertida en un alojamiento rural no tiene disponibilidad de reservas de cara a estas fechas tan marcadas.

En este sentido, desde el próximo 23 de diciembre hasta el día 2 de enero no es posible hospedarse en la que un día fue el hogar del ex de Belén Esteban (52), presentándose así como un gran triunfo ante las navidades.

Febrero es el único mes cercano que cuenta con disponibilidad completa. En marzo, sin embargo, varios días se encuentran ya cerrados.

La espectacular vivienda se encuentra disponible para alquiler en varios portales inmobiliarios. El precio medio por persona y noche está situado en 341 euros.

Jesulín de Ubrique el día de su 38 cumpleaños en la Finca Ambiciones. Gtres

El precio a desembolsar la que fuera durante años la residencia principal de Jesulín va ligado al atractivo que envuelve la casa. Y es que sus más de 300 metros cuadrados incluyen cinco habitaciones -de las cuales dos incluyen lavabo privado-, dos salones y un patio interior.

Casa el Torero se encuentra equipada con todo tipo de comodidades. Además, según se hace saber en una de las plataformas inmobiliarias en las que se encuentra, dispone de un jardín de 150 metros con su mobiliario de exterior. Aquí se ubica una piscina y dos plazas de garaje.

A pesar de que ya no pertenece al diestro, el hecho de que fuera su residencia anteriormente se considera un absoluto reclamo. De hecho, la web Escapada Rural presenta la vivienda en su catálogo como la antigua casa de Jesulín de Ubrique.

De acuerdo a la información que publicó Vanitatis unos años atrás, la venta de la finca se realizó directamente con el torero, puesto que el propietario actual conocía a un familiar del diestro.

En aquel entonces, Casa el Torero no se encontraba en las condiciones idóneas para ser explotada como casa rural, por lo que tuvo que ser sometida a una reforma parcial.

Jesulín de Ubrique y María José Campanario en una imagen de archivo. Gtres

A día de hoy, el torero sigue viviendo a escasos 30 kilómetros de El Bosque, en su chalé ubicado en la urbanización Arcos Gardens, en Arcos de la Frontera, junto a su mujer, María José Campanario, y sus dos hijos pequeños, Jesús Alejandro (18) y Hugo.

Fue el pasado mes de marzo cuando el matrimonio se vio obligado a emitir un comunicado con motivo de la mayoría de su hijo Jesús. "Cualquier tipo de acción que conduzca al despixelado de su rostro, será objeto persecución legal ante los Tribunales competentes", rezaba parte del escrito.

Una situación similar se producía tres días después con Julia (22), la primogénita de Campanario.

"Alcanzada la mayoría de edad, es en todo caso prerrogativa personalísima de la demandante el elegir cuál va a ser su conducta ante los medios de comunicación en el marco del artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1982".

Su última entrevista

En los últimos años, Jesulín de Ubrique se ha mantenido en un discreto segundo plano de cara a la esfera pública. No obstante, el pasado mes de octubre, el diestro concedió una sincera entrevista en el plató de Gente Maravillosa, el programa de Canal Sur presentado por su amiga Toñi Moreno (52).

"Yo quiero a todos mis hijos por igual, eso está más que controlado", confesó Jesulín ante las cámaras de la cadena andaluza. Además, trató temas sobre el estado actual de su matrimonio con María José.