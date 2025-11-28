El llamativo cargo de Ana Villa, mujer de Antonio Flores, en su película: más de 800.000 euros de ayudas y cómo fue su amor

Alba Flores y Ana Villa en la presentación de 'Flores para Antonio' en Madrid.

Gran día para la familia Flores. Este viernes, 28 de noviembre, se estrena en cines Flores para Antonio, una película documental que rinde homenaje a Antonio Flores, el hijo pequeño de Lola Flores, que perdió la vida el 30 de mayo de 1995, cuando apenas tenía 33 años y solo dos semanas después del fallecimiento de su madre.

Detrás de este gran proyecto está Alba (39 años), la única hija del cantante. La actriz perdió a su padre cuando apenas tenía ocho años y ahora, a través de imágenes de archivo, vídeos caseros y fotografías inéditas, revive su historia y deja constancia de su legado.

Alba, sin embargo, no ha estado sola en la producción de la película. En Flores para Antonio también ha trabajado su madre y la que fuera mujer de Antonio Flores, Ana Villa.

El filme es una producción de Flower Power Producciones, la productora familiar dedicada al cine, la música y el teatro. Una empresa gestionada, principalmente, por Ana Villa.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, es ella la administradora única de la compañía desde marzo de 2005. Alba, por su parte, figura como apoderada desde noviembre de 2019.

De Ana Villa también cabe destacar un segundo cargo. Ha sido nombrada representante de Flores para Antonio. No en vano, pese a que siempre ha buscado mantenerse en un discreto segundo plano, ha estado presente en diferentes actos que se han llevado a cabo para promocionar la película documental.

Además de arropar a su hija, Alba Flores, fruto de su relación con el inolvidable artista, ella ha ejercido un rol fundamental en la realización del proyecto.

Ana fue la única mujer del cantante de No dudaría. Si bien Antonio Flores tuvo varios affaire, solo se casó con la madre de su hija.

Se conocieron a comienzos de los años 80. Lo suyo comenzó como una amistad y se transformó en una historia de amor. Se dieron el 'sí, quiero' por lo civil el 19 de marzo de 1986. Una boda mucho más íntima y familiar que la de Lolita Flores (67), quien se había casado tres años antes.

El enlace, sin embargo, fue igual de mediático. Fueron portada del ¡HOLA! junto a La Faraona, vestida de verde y con sombrero. La revista aseguraba que Ana Villa había lanzado el ramo a su cuñada Rosario (62), en señal de que ella sería la siguiente en celebrar su matrimonio.

Cuando se casaron, la productora ya estaba embarazada de su única hija, Alba, quien llegó al mundo siete meses después del enlace.

En su día, Villa dejó claro que se casaba porque estaba enamorada, no porque estuviese embarazada.

Solo estuvieron casados durante tres años. En 1989, Antonio Flores y Ana Villa pusieron fin a su matrimonio. No así a su historia, que siempre ha estado y estará unida por su única hija, Alba. Pese a la separación, mantuvieron una relación cordial. Tanto que ella ha querido participar en la película documental.

El filme, además, relata cómo fueron los inicios de su relación. Villa, incluso, aparece embarazada de Alba Flores.

En 2018, en una entrevista con Vanity Fair, confesó que el hijo de Lola Flores ha sido el gran amor de su vida: "A mí se me ha muerto mucho más que el padre de mi hija: Antonio era el único hombre con el que he compartido mi vida. Claro que seguía enamorada de Antonio. Le quería por encima de todo. Nunca dejé de quererle".

Ana Villa también sigue muy unida a la familia Flores. Les ha acompañado en importantes citas profesionales, pero también en acontecimientos que atañen a su vida privada.

Profesionalmente, la madre de Alba Flores se dedica a la industria del entretenimiento. Eso sí, tras bastidores. Se ha desempeñado, sobre todo, como productora teatral.

820.000 euros de ayuda

Flores para Antonio contaba con un presupuesto de 1.750.000 euros y ha conseguido 820.000 euros del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), que concede las ayudas generales para la producción de largometrajes. Así consta en la resolución sobre proyectos dentro del segundo procedimiento de selección de 2024.

La película documental cuenta con los testimonios de algunas figuras que formaban parte del entorno de Antonio Flores. No falta la música ni bonitas fotografías de archivo, que traen al presente algunas vivencias del cantante.

Al largometraje se han sumado las hermanas de Antonio, Lolita y Rosario Flores. Asimismo, Elena (37) y Guillermo Furiase (31), Antonio Carmona (60) o Mariola Orellana (62).