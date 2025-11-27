Terelu Campos, rota en lágrimas al recordar a María Teresa en su última obra en Madrid: "Siento que hubiera disfrutado mucho"

Siete meses han pasado ya desde que Terelu Campos (60 años) se subiese, por primera vez, a un escenario.

Santa Lola, la obra que hizo debutar a la malagueña como actriz sobre las tablas, vio la luz en el Teatro Zorrilla de Valladolid el pasado 26 de abril y, desde entonces, la obra dirigida y producida por César Lucendo (46) y Lara Dibildos (54), ha recorrido varios puntos de España.

A lo largo de 2025, Terelu ha compaginado el teatro con sus compromisos televisivos: se le ha podido ver en Supervivientes y en su cita semanal con el programa De Viernes. Sin embargo, después de pasar por Murcia, Granada, Benalmádena, Móstoles o Madrid, donde representaron la obra en el Teatro Calderón, el recorrido ha llegado a su fin.

Lejos de conseguir un lleno total en su despedida de los escenarios, ha llamado la atención el poco público que ha asistido a ver la obra, ya que se encontraban los palcos prácticamente vacíos, el paraíso y el anfiteatro, aunque la platea tampoco se ha llenado por completo.

Terelu Campos rota en lágrimas al recordar a su madre en la última función de 'Santa Lola'. Europa Press

"Estoy muy nerviosa, pero de eso no tengo ni idea, te lo prometo. Te lo juro por mi vida que ni he preguntado", ha reconocido a su llegada al teatro cuando la prensa ha querido saber cómo afrontaba su última función y qué le parecía la escasa venta de entradas.

Sin embargo, aunque el público no ha respondido como esperaban, Terelu lo ha dado todo sobre el escenario. "Quiero aprovechar para darle las gracias a todos ustedes por estar esta noche aquí, y a todas las personas que durante las funciones que hemos ido realizando a lo largo de nuestro país, se han molestado también en acudir al teatro. Mi único objetivo siempre ha sido que lo pasaran bien", ha comenzado diciendo.

Y añade: "No había ninguna otra pretensión más que disfrutaran, se rieran, se olvidaran de los problemas; que, por un momento... durante una hora y pico, la vida les sonriera. Y si eso lo hemos conseguido, me doy... bueno, no por satisfecha, soy la mujer más feliz del mundo", ha expresado muy emocionada.

Además, después de que Lara Dibildos la animase a continuar en el teatro, destacando su talento para la interpretación, Terelu no ha podido contener las lágrimas al confesar que con su experiencia como actriz teatral ha cumplido el sueño de dos personas muy importantes en su vida: su madre, María Teresa Campos, y su gran amigo Paco Valladares. "Siento que hubieran disfrutado mucho", ha comentado entre lágrimas.

Terelu Campos, en una charla de Ausonia. Gtres

Eso sí, al terminar la función, la hermana de Carmen Borrego ha confesado que, tras su última función, no volverá "de momento" a los escenarios; no le gustaría repetir la experiencia. "No voy a mentir. De momento esto se ha acabado, Santa Lola se ha acabado, luego Dios dirá", ha comentado a la salida del teatro.

Aunque está muy orgullosa de haber cumplido este gran reto a sus años. "Lo que merece la pena es que el público se lo pase bien; si se lo pasa bien, todos mis problemas son secundarios", ha expresado. Y añade: "Es un gran reto a mis añitos, así… o a mis añazos", reconoce.

César explota contra las críticas