La declaración de Luis Canut a Patricia Pérez tras su ceguera: "Me gustaría que me diesen 10 minutos para volver a verla"

Este pasado lunes, 24 de noviembre, ha sido un día muy importante, de esos que marcan un punto de inflexión en la trayectoria vital, para EL ESPAÑOL y todos los que lo forman y hacen posible: el diario ha celebrado 10 años. Un magno acontecimiento que se ha festejado por todo lo alto.

El Palacio de Cristal de Cibeles ha acogido la fiesta que conmemora esta década de EL ESPAÑOL. Los rostros más importantes y destacados del país no han querido perderse el evento: lo más granado de la sociedad se ha dado cita en la celebración del momento.

Hay un matrimonio, en concreto, que ha brillado sobremanera; el formado por la presentadora Patricia Pérez (51 años) y su marido y razón de amor, el guionista y productor Luis Canut (61). La dupla está más unida que nunca, y Patricia ha demostrado ser un férreo apoyo para Luis.

No hay que olvidar que, a nivel de salud, Canut transita por un trance convulso. La vida se paralizó por completo para él en marzo de 2022, tras contraer una meningitis criptocócica por la que estuvo ingresado cinco meses en un hospital en estado muy grave.

Una enfermedad que a punto estuvo de costarle la vida y le dejó graves secuelas, sobre todo en la visión. "Del ojo derecho no veo y del izquierdo tengo una nitidez del 0.02. Tengo alrededor de un cinco por ciento de visión. No tengo visión ni frontal", admitió Luis hace un tiempo.

Agregó: "Por eso, no puedo reconocer ningún rasgo de nadie ni de nada. Veo luz y algunas figuras". Hace unos días, Canut acudió al programa Land Rober de la televisión gallega acompañado de su esposa, Patricia. Allí emocionó al público al compartir cómo es su día a día tras la enfermedad.

"Cuando me preguntan qué es lo que más echo de menos de no ver... Yo no echo de menos nada, sinceramente. Lo único que realmente me duele un poco y que me encantaría es volver a ver a Patricia, es la verdad. Yo la recuerdo, pero me encantaría", reconoció.

Apostilló, acto seguido: "Nunca me voy a olvidar de su cara, es la verdad, su cara la tengo grabada, pero me encantaría que me diesen 10 minutos para volverla a ver".

Sus palabras conmovieron a Patricia, quien entre lágrimas tomó la mano de su marido y la llevó a su rostro para que pudiera "verla" a través del tacto.

"Da igual, nos tocamos", respondió ella con ternura. El momento se convirtió en una declaración de amor mutuo. Patricia, visiblemente emocionada, aseguró que su vínculo con Luis es indestructible.

"Cuando conocí a Luis mi mundo cambió. Sabía que quería estar a su lado, como fuera, como amiga, como pareja... es una persona que a mí me hace muy feliz. Me encanta, Luis".

Y añadió: "El secreto es querer estar. La vida a veces es bonita, menos bonita, dura, menos dura, pero cuando tú quieres estar con esa persona...". Luis, al escucharla, no dudó en besarla y exclamar: "Cómo no voy a ser feliz si tengo a Patricia a mi lado".

Más allá de la historia de amor, el matrimonio se ha convertido en un ejemplo de resiliencia. Canut asegura que, pese a las dificultades, ha encontrado un sentido positivo en su experiencia: "Yo estoy muy agradecido a mi enfermedad, incluso a mi ceguera; esto me ha traído cosas muy bonitas".

El periodista recordó que llegó a sentirse más cerca de la muerte que de la vida: "Sentía que había terminado el partido, que tenía que rezar, que ese momento era mi momento. Estaba rodeado de médicos, me dio un ataque muy fuerte. Realmente ese era el final y Patricia me abrazó. Yo estaba ya fuera y, de repente, algo me devolvió a la vida y todo esto es un regalo".

Luis y la ONCE

Recientemente, Luis compartía algo muy especial en sus redes sociales, se ha afiliado a la ONCE. "Hombre valenciano, ciego, feliz y orgulloso de su recién estrenada afiliación", escribía, posando con un bastón de invidente y una gran sonrisa.

La filosofía de vida de Luis Canut, desde que comenzó su dolencia, ha cambiado y ahora se encuentra "bien". Sabe que ha pasado por un proceso complicado, pero Canut afirma que todo está bien. Además, el guionista está "orgulloso de llevar bastón y de ser ciego", como manifestó en diciembre en ¡De Viernes!