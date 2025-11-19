Anita Matamoros en la fiesta de GHD en Madrid.

Anita Matamoros en la fiesta de GHD en Madrid. Gtres

Anita Matamoros, sobre la salud de su cuñada Marina Romero: "Está refugiada en la familia y disfrutando de sus hijos"

La influencer ha acudido a la primera fiesta de la Navidad en Madrid y ha actualizado cómo está viviendo la novia de su hermano su enfermedad.

Más información: La "increíble fuerza" de Marina Romero, pareja del hijo de Makoke, en su peor momento: "Es ella la que anima a todos"

Empiezan las fiestas de Navidad y este pasado martes, 18 de noviembre, se ha dado el pistoletazo de salida a la celebración de la natividad con uno de los eventos públicos más esperados del año.

La marca GHD, como todos los años, ha reunido a decenas de figuras y rostros conocidos en Madrid. Entre ellas, Anita Matamoros (25 años), María Pombo (31), Dulceida (36) o Violeta Mangriñán (31), quienes han desfilado con sus looks por el hotel Rosewood Villamagna.

Ha sido en la mencionada fiesta donde Anita Matamoros se ha encontrado con EL ESPAÑOL y se ha sincerado sobre el momento de salud que atraviesa la novia de su hermano Javier Tudela (31), Marina Romero (28).

Fue a principios de septiembre cuando se conoció la dolencia de Marina. La joven se sinceró a través de sus redes sociales con una preciosa carta de amor a su pareja: "Saldremos más unidos y más fuertes".

Anita Matamoros, Javier Tudela y Marina Romero en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Desde entonces, Marina se mantiene lejos de los focos, volcada en su lucha contra la enfermedad y en su familia, principalmente en los dos pequeños que tiene en común con Tudela, Javi (4) y Bianca (1).

Ahora ha sido Anita Matamoros la que ha actualizado cómo se encuentra su cuñada cuando la prensa ha querido saber cómo pasará estas navidades: "Marina está refugiándose y disfrutando del tiempo con sus hijos, con mi hermano. Bueno, con su familia y sus amigos, con nuestra gente... que al final es lo más importante", ha revelado.

Y aunque asegura que la influencer "está bien", ha explicado que "tampoco quiero hablar por ella porque son cosas muy delicadas y no creo que nadie tenga que hablar por nadie".

"Ya te digo, cuando te enfrentas a problemas es donde hay que estar, donde hay que tener la cabeza. Con este tipo de cosas te das cuenta de que no necesitamos motivos para celebrar y para estar juntos. Así que hay que celebrar en Navidad y un viernes cualquiera, y un miércoles también", afirma emocionada y positiva.

Anita Matamoros en el fiesta de GHD en Madrid. Gtres

Las nupcias de Makoke se tuvieron que cancelar por la enfermedad de Romero; sin embargo, tienen claro que cuando pase este trance llegará el momento del ', quiero'.

"Boda va a haber, vamos. Vamos, que sí va a haber boda", ha exclamado, desvelando que "hasta la propia Marina está con ganas en ese sentido. Y va a ser un día que esperamos con más ganas todavía. No ha podido ser porque lo importante en ciertos momentos es la familia. Así que hay que priorizarla".

Hablando de familia, y tras protagonizar un cariñoso reencuentro ante las cámaras con su hermana Laura Matamoros (32) a su llegada a la fiesta, presumiendo de la maravillosa relación que tienen, Anita ha mandado un enigmático mensaje a su padre, Kiko Matamoros (68), con el que lleva varios años distanciada.

"Hay que estar tranquilo, uno tranquilo. Hay que centrarse en lo importante, hay que priorizar siempre. Y hay que tomarse las cosas con calma. Así que amor para todos y tranquilidad para todos. Y salud para todos", ha aseverado.