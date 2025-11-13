Javier Ambrossi ha abandonado la casa conyugal tras romper con Javier Calvo y el especial apoyo que recibe uno de ellos

La noticia de la ruptura sentimental entre una de las parejas más exitosas del mundo audiovisual español, la formada por Javier Ambrossi (41 años) y Javier Calvo (34), era un secreto a voces desde hacía semanas entre las bambalinas de los medios de comunicación.

Durante este tiempo el entorno de la dupla cerró filas, hasta que finalmente el quiebre sentimental ha salido a la luz, confirmado por EL ESPAÑOL. Los Javis, como se los conoce en el gremio televisivo y cinematográfico, han roto, han terminado su historia de amor.

Sólo la del amor, pues su imperio, su marca, sigue intacta. Así se ha confirmado este pasado martes, día 11 de noviembre, cuando la noticia copó todos los titulares: el sello Los Javis sigue adelante con sus proyectos y la hoy expareja ha concluido su romance en buenos términos.

Javier Ambrossi junto a su hoy expareja, Javier Calvo, en un photocall, hace un tiempo. Gtres

De acuerdo a los datos que maneja EL ESPAÑOL, Ambrossi y Calvo tomaron caminos separados hace unos meses y fue el hermano de Macarena García (37) quien abandonó el domicilio que fue conyugal, pese a que lo adquirieron de forma conjunta.

Así pues, según se traslada a este periódico, en la actualidad sólo Calvo habita la casa que la expareja compró en la zona de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Ambrossi, por su parte, está viviendo en el centro de Madrid, en un piso de su propiedad.

Se insiste en que la comunicación entre ellos es fluida, en aras de su entendimiento profesional. La expareja, que acaba de terminar el rodaje de su última película, La bola negra, encuentra en su entorno, en su familia y amigos, el asidero emocional que necesita en estos momentos.

Si bien se detalla que la mayoría de las amistades de ambos confluyen y forman parte de un mismo círculo, cada uno trata de encontrar consuelo por separado. En el caso de Javier Calvo, como ha informado EL ESPAÑOL en anteriores artículos, se apoya en grandes amigos.

Uno de ellos, con quien ha sabido forjar Javi Calvo una gran relación, es Guitarricadelafuente (28), protagonista del último film en el que han trabajado Los Javis, La bola negra, y donde también figuran nombres de la talla de Penélope Cruz (51) y la estrella de Hollywood Glenn Close (78).

No es el cantautor la única persona que sostiene a Calvo en este momento tan delicado a nivel sentimental, también encuentra refugio el mítico actor de la serie Física y Química en tres personas con las que comparte pasión musical: Álex de Lucas, Elena Rodríguez y Marco Frías.

Los Javis, en el Festival de San Sebastián, en 2023. Gtres

Huelga decir que ha formado recientemente un grupo musical llamado Raya Diplomática, junto a estos tres amigos. Esta banda nace como una propuesta artística que mezcla punk, pop y cultura popular española. Calvo se pone al frente del micrófono en esta nueva aventura musical.

Así, explora letras que abordan "temas de identidad, género y emociones intensas con un enfoque desenfadado y performativo", rezan algunas crónicas. Raya Diplomática ha presentado, recientemente, su primer single Todo rosa, un homenaje a la vedette Rosa Valenty.

Este grupo, además, ha participado en festivales como el Primavera Sound y el BBK Live. Su primer EP, titulado ¡¿Qué pasa?! ¡¿Ya nadie quiere ser un hombre?!, refleja su espíritu provocador y su compromiso con una estética queer y festiva.

La banda ha sido descrita como una "celebración de la diversidad y el exceso", con actuaciones enérgicas y visualmente impactantes que combinan música, humor y crítica social.

Cuenta esta persona con la que contacta EL ESPAÑOL que este proyecto musical también se ha convertido en un bálsamo para Calvo. Donde ha invertido horas y dedicación en los últimos meses. En otro renglón, conviene destacar el quiebre no sólo amoroso sobre Los Javis, también familiar.

Desde los inicios de su relación con Ambrossi, que ha durado cerca de 14 años, Calvo ha sido acogido como un miembro más por la familia Ambrossi, especialmente por Macarena García, actriz y hermana de Javier Ambrossi, con quien Calvo ha desarrollado y libra una estrecha amistad.

En diversas entrevistas, Calvo ha expresado su cariño por Macarena, describiéndola como "una hermana" y destacando la complicidad que siempre han compartido tanto dentro como fuera de los escenarios.

Ha mencionado en varias ocasiones que la familia de su hoy expareja lo hizo sentir como en casa, y que las celebraciones familiares, los viajes y los proyectos compartidos con Macarena y Javier eran parte fundamental de su vida.

Esta cercanía se reflejaba también en redes sociales, donde era habitual ver a Calvo junto a Macarena en momentos íntimos y festivos, consolidando una imagen de familia elegida que muchos admiraban.

Incluso tras la reciente ruptura sentimental entre Calvo y Ambrossi, se ha mantenido el respeto y el cariño por los vínculos familiares construidos.