'Despixelamos' a Bianca y Brando, los hijos mellizos de Nieves Álvarez que cumplen 18 años: así son en la intimidad

Bianca y Brando Severini, junto a su madre, Nieves Álvarez, en una fotografía tomada en Madrid en octubre de 2023. Gtres

Nieves Álvarez (51 años) recordará por siempre este 2025. El pasado mes de septiembre, la modelo anunció su compromiso con Bill Saad (55). Según lo previsto, será el próximo 2026 cuando selle su amor con el empresario libanés.

Este miércoles, 12 de noviembre, es otro de esos días especiales que quedará grabado en la memoria de Nieves. Sus hijos mellizos, Bianca y Brando, cumplen 18 años. Así, alcanzan la ansiada mayoría de edad y sus rostros ya no tendrán que verse pixelados en los medios de comunicación de nuestro país.

Bianca y Brando son fruto de la relación de la afamada modelo con Marco Severini (54). La pareja contrajo matrimonio en 2002 tras cerca de ocho años de relación. Su historia de amor, no obstante, llegó finalmente a término en 2015.

Bianca Severini para 'Elle' Instagram

Hablar de Nieves Álvarez es hablar de una de las modelos y comunicadoras más prestigiosas a nivel nacional. Sin embargo, siempre se ha mostrado bastante discreta en lo que respecta a su vida privada.

Esta especie de hermetismo ha sido llevada por bandera por sus mellizos. Y es que, a pesar de que este 12 de noviembre soplan 18 velas en la tarta, se prevé que sigan manteniendo un perfil bajo.

Bianca Severini Álvarez es quizás -dentro de la discreción que envuelve a ambos- la que ha copado el foco en más ocasiones. Una realidad que difiere de sus redes sociales, pues su perfil de Instagram se encuentra cerrado y atesora poco más de 1.000 seguidores. Únicamente se observa su fotografía de perfil, en la que aparece cómplice con su madre.

Hace apenas unas semanas, Bianca se atrevió con un posado para la revista ELLE. No era un reportaje al uso, pues la joven recreó la portada que protagonizó su madre en noviembre de 1999, con un cuello de plumas y mostrando una imagen de su ojo maquillado en azul.

"Estoy orgullosa de poder representarla, sé el referente que es mi madre en su profesión por todo lo que ha conseguido, sin embargo, para mí es una madre normal", confesó Bianca. Además, reveló que estudia Derecho en CUNEF y en un futuro tiene previsto opositar a notaría.

Nieves y Bianca, en Ibiza en 2021. Gtres

Posar para una cámara no es algo desconocido para Bianca. Más de cuatro años atrás, en abril de 2021, Nieves concedió un reportaje junto a la joven para la revista ¡HOLA!

En aquel entonces, se presentaba a Bianca como una joven de dulce y de carácter alegre. Además, se definía como una "enamorada de los caballos".

Por el momento, se desconoce el ámbito en el que se especializará Bianca. Sin embargo, tal y como confesó tiempo atrás, la joven es una amante del arte. "Le gusta la música, le gusta la moda y la agricultura. Desde muy pequeñita pintaba fenomenal y bailaba flamenco de maravilla", apuntó Nieves Álvarez a la cabecera rosa cerca de un lustro atrás.

Brando, por su parte, no tiene redes sociales en activo a día de hoy y escasos son los detalles que se conocen sobre su vida. En aquel reportaje, fue definido por su madre como el pensador. "Tiene mucho carácter, es un chico superdivertido porque te razona las cosas de manera muy inteligente", apostilló la modelo en el año 2021.

A pesar de su discreción, lo cierto es que en los últimos tiempos Bianca y Brando se han dejado ver en algún que otro acto acompañado a su madre. En octubre de 2023, por ejemplo, ambos fueron inmortalizados junto a la modelo en Madrid para dar el último adiós a Fernando Fernández-Tapias.

También han sido captados los mellizos por los medios de comunicación con su padre, Marco Severini, con quien mantienen una estrecha relación. En agosto de 2021, de hecho, todos ellos disfrutaron de unas vacaciones de ensueño en Ibiza.

Aunque no se encontraban solos, pues junto a ellos estaba Adriano (20), el vástago mayor de Nieves y Marco.

Adriano Severini Álvarez llegó al mundo en abril de 2005, siendo el primogénito de la expareja. Al igual que sus hermanos pequeños, mantiene un perfil público bajo. Según ha comprobado EL ESPAÑOL, a día de hoy se encuentra enfocado en sus estudios de Derecho en la Universidad Francisco de Vitoria.

Marco Severini, junto a sus tres hijos, Adriano, Bianca y Brando, en Ibiza en 2021. Gtres

En cuanto a sus redes sociales, su cuenta de Instagram permanece cerrada. Sólo es posible vislumbrar su fotografía de perfil, en la que se muestra ataviado con un traje junto a su hermana, Bianca.