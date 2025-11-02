El millonario patrimonio de Vicky Martín Berrocal a través de sus negocios: de su firma de ropa a una sociedad publicitaria

Vicky Martín Berrocal, en la presentación de su documental el pasado mes de mayo. Gtres Gtres

Vicky Martín Berrocal (52 años) está de enhorabuena. Esta misma semana, se estrenaba la sexta entrega de A solas con, el pódcast en el que charla largo y tendido con diferentes personalidades patrias y a nivel internacional. "No sé qué tiene esta temporada, pero la siento especial", confesaba la onubense en un story de Instagram días atrás.

No es este el único acontecimiento de renombre que ha vivido la exmujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' (57) este año. Y es que 2025 quedará para siempre grabado en la memoria de Vicky y su familia. El pasado mes de mayo, la plataforma Movistar Plus+ publicó Las Berrocal.

El docureality -cuya segunda parte es casi un secreto a voces- permitió conocer más de cerca a la diseñadora. También así a su madre, Victoria. Además, a su hermana, Rocío (43), y su única hija, Alba (25).

Vicky Martín Berrocal, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Nadie puede negar que Vicky Martín Berrocal está viviendo uno de sus mejores años a nivel profesional. Sin embargo, lo cierto es que el éxito en lo laboral no es algo que haya llegado nuevo a la andaluza a raíz de la ampliación del pódcast, su docureality o el aumento de photocalls. María Victoria Martín Martín -nombre real de Vicky- lleva años en el mundo empresarial.

A pesar de que se graduó en Marketing y Ciencias Empresariales, su primer trabajo fue como representante de toreros, etapa en la que mantenía una historia de amor con Manuel Díaz 'El Cordobés', el padre de su única hija, de quien se separó a comienzos de los 2000.

EL ESPAÑOL, a través de Informa, la empresa líder en el tratamiento y venta de información de compañías, ha constatado que el nombre de Vicky figura en diversas administraciones a día de hoy.

Aunque también son varios los negocios en los que formó parte y ya no participa activamente. Muchos de ellos, heredados tras la muerte de su padre, José Luis, en el año 2008.

A continuación, este periódico hace un repaso por las empresas en las que María Victoria Martín Martín desempeña un rol destacado.

Vicky Martín Berrocal y su hija, Alba Díaz, en una fotografía de 2023. Gtres

1. Nexgen Studios S.L.

Hace apenas unos meses, el 13 de febrero, Vicky asumió el cargo de administradora única de Nexgen Studios S.L., ampliando su actividad empresarial al sector creativo y audiovisual. La sociedad, cabe apuntar, se encuentra destinada a la gestión de derechos de imagen y publicidad.

2. Estudio de Mercado 2020 S.L.

Desde el 20 de febrero de 2020, figura como administradora mancomunada de la empresa, dedicada a la compraventa de fincas rústicas y urbanas y su explotación.

3. Victoria Colección

Su trayectoria en el mundo de la moda comenzó de la mano del diseñador Ángel Schlesser, aunque no fue hasta el año 2016 cuando creó su propia firma de moda. Para su creación, se asoció con Alfonso Vivancos, consejero delegado de la marca Scalpers, y fundó la empresa White and Brilliant S.L.

Mientras Vivancos figura como presidente y consejero delegado, Vicky desempeña el rol de socia única y consejera de la empresa.

A día de hoy, Victoria Colección cuenta con tres puntos de venta en toda España. Así, es posible hacerse con ropa de gala de la firma de ropa de la andaluza en Sevilla, Madrid y Valencia.

Vicky Martín Berrocal, en una imagen de su Instagram.

Según los datos existentes, la empresa facturó en 2019 cerca de dos millones de euros. Una cifra que únicamente descendió al año siguiente a consecuencia de la pandemia sanitaria del Covid-19.

Tal y como reveló el programa TardeAr unos meses atrás, la marca fundada por la andaluza facturó en el ejercicio de 2024 un total de 3,8 millones de euros. Además, siempre, según aseveró el citado formato, "cuenta con activos valorados en más de dos y medio millones de euros".

Otros negocios

El trágico deceso de su progenitor llevó a la andaluza a tomar las riendas de buena parte de sus empresas. Desde el año 2009, Vicky Martín Berrocal ejerce como vicepresidenta y consejera de la sociedad Gerencias Turísticas Almerienses S.A. Su hermano por parte paterna, José Luis Jr., figura como presidente. La empresa gestiona una explotación hotelera radicada en Roquetas de Mar, en Almería.

Según ha comprobado este portal, la sociedad, activa desde hace más de cuatro décadas, ha perdido fuelle en los últimos años, hasta el punto que fue apercibida de un posible cierre registral en 2022, por falta de indicios de actividad.

Cabe puntualizar que el cierre de hoja registral no significa que la empresa se encuentre cerrada, sino que no puede inscribir nuevos actos en el Registro Mercantil hasta que se subsane la causa que lo provocó.

Se trata de una sanción que impide, entre otros aspectos, cambios de administradores o el depósito de cuentas.

En una línea parecida se encuentra El Toril, la ganadería de su padre. La onubense fue administradora mancomunada de la sociedad empresarial desde el 1 de agosto de 2016 hasta su cese el 10 de febrero de 2022, participando en la gestión compartida de la empresa.

Cerca de un año atrás, en noviembre de 2024, la empresa vivió la reapertura de la hoja registral.

Colaboraciones con marcas

Más allá de su innegable éxito en el mundo empresarial, lo cierto es que Vicky es una de las influencers más destacadas del panorama nacional. A día de hoy, atesora cerca de millón y medio de seguidores en redes sociales. De ahí que haya sido objeto de numerosas colaboraciones con marcas.

Sin ir más lejos, este pasado mes de abril, Martín Berrocal lanzó su colección de maquillaje de la mano de Bobbi Brown en el marco de una edición limitada de sus productos favoritos. Además, unos años atrás, en 2017, salió a la luz su marca colaboración cápsula con la firma de zapatos Unisa.