Rafa Nadal comparte el álbum de fotos de su viaje con Xisca Perelló y su familia a Japón: las 5 personas que los acompañan

Rafa Nadal, en Japón, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Lo suyo no es hacer alarde de su vida privada. De carácter discreto, Rafa Nadal (39 años) es poco dado a mostrar fotografías que muestren cómo es su intimidad. Sin embargo, su reciente viaje a Japón ha resultado ser tan inspirador que ha hecho una excepción.

El ganador de 22 Grand Slams, Rafa Nadal, de 39 años, ha compartido un amplio álbum de instantáneas de su periplo por el país nipón, donde lo ha pasado de maravilla con su mujer, Xisca Perelló (37), sus dos hijos, y otros seres queridos.

"¡Pasé unos días inolvidables en Japón con mi familia!", ha expresado en su cuenta de Instagram. "Nos encantó explorar, descubrir la cultura y las tradiciones, y visitar tantos lugares increíbles. ¡Gracias por la amabilidad, la hospitalidad y la cálida bienvenida!".

Rafa Nadal y su familia, durante unas vacaciones en Japón. Instagram

Los padres, la hermana y la suegra de Nadal

Rafa Nadal, que anunció oficialmente su retirada del tenis profesional el 10 de octubre de 2024, ha disfrutado de su tiempo de ocio con los suyos.

En su reciente escapada familiar a Japón ha estado acompañado por su esposa, sus dos hijos -el mayor, Rafa, de tres años, y el pequeño, Miquel, que nació el pasado mes de agosto.

También han estado con ellos sus padres, Sebastià Nadal y Ana María Parera; su hermana, Maribel Nadal; y su suegra, María Pascual, el tenista ha mostrado en sus redes sociales la que califica como una “aventura inolvidable en el país del sol naciente”.

Rafa Nadal y su mujer, Xisca Perelló, han viajado estos días a Japón en compañía de sus seres queridos. Instagram

Carlos Costa, su mánager

No es la primera vez que Rafa aparece con toda la familia al completo. El extenista está muy unido a sus progenitores y a su hermana Maribel, que le acompañan en los momentos más trascendentales de su vida, dándole un apoyo incondicional.

Pero en estos días de asueto habría otra persona más con ellos. Se trata de Carlos Costa, extenista profesional que llegó a ser número 10 del mundo en el ranking ATP durante la década de los 90.

Tras retirarse del circuito, inició una exitosa carrera como mánager de deportistas, convirtiéndose en el agente y mano derecha de Rafa Nadal desde que el tenista era adolescente.​

Rafa Nadal, con su hermana Maribel, en las redes sociales. Instagram

Un viaje familiar

La relación de Carlos Costa con Rafa Nadal va mucho más allá de lo profesional: sigue siendo su representante y es uno de sus principales consejeros.

Es, por tanto, una figura clave en la carrera de Nadal. Y alguien de gran influencia en su vida personal y en la gestión de su imagen pública.

Además, Costa es cofundador y director de desarrollo de negocio de la Rafa Nadal Academy by Movistar, colaborando estrechamente en los proyectos deportivos y empresariales de Nadal.

Rafa Nadal y Xisca Perelló, durante su estancia familiar en Japón. Instagram

Junto a Xisca, con kimono

Así, en el viaje por las maravillas de Oriente de Rafa Nadal y su mujer no les ha faltado la compañía de su círculo más íntimo.

En una de las imágenes que ha compartido el de Manacor aparece junto a Xisca. Los dos ataviados en un tradicional kimono y sin zapatos en el interior de un restaurante, tal y como manda la costumbre del país nipón.

Cabe recordar que, días antes de aterrizar en Japón, Rafa Nadal se dejó ver en Hong Kong (China). Acompañado de su hermana Maribell, su representante Carlos Costa y otros miembros de su equipo de la Rafa Nadal Academy, visitó el Rafa Nadal Tennis Center de la ciudad.

Su paso por China

Fue el pasado 27 de octubre cuando el extenista visitó dicho complejo, inaugurado en 2022 y que forma parte de la red internacional de centros impulsados por la Rafa Nadal Academy by Movistar.

En este centro, Nadal tuvo la oportunidad de hacer un recorrido por sus instalaciones, desde varias pistas de tenis y áreas de entrenamiento dedicadas a su carrera.

También visitó un área dedicada a su trayectoria, donde se exhibe una réplica de cada ‘Grand Slam’ y varios vídeos e imágenes que reflejan su carrera profesional.

Rafa Nadal, junto a sus padres, su hermana y uno de sus hijos, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Ubicado en el prestigioso complejo Hong Kong Golf & Tennis Academy (HKGTA), el Rafa Nadal Tennis Center de Hong Kong surgió de la alianza entre ambas entidades para ofrecer formación de alta calidad a jugadores de todas las edades y niveles.

Los programas de enseñanza siguen la metodología de entrenamiento que caracteriza a su academia de Mallorca.

En relación a esta visita, Maribel Nadal escribía en sus redes sociales: "Días muy especiales en Hong Kong visitando el Rafa Nadal Tennis Center. Qué bonito ver cómo niños y niñas locales se forman con la metodología de la Rafa Nadal Academy y comparten su ilusión por el tenis. Enhorabuena a todo el equipo por el gran trabajo que estáis realizando".