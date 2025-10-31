Retrato íntimo de Marily Coll, buena amiga de Olivia Valère: de un pequeño susto a su casa en el barrio de Salamanca

No conocer a Marily Coll, una de las figuras más célebres del mundo de la alta costura en España, especialmente en Madrid, y rostro queridísimo en el papel couché -y amiga de grandes personajes-, es prácticamente imposible. Coll es historia viva y guardiana de grandes secretos de los famosos.

Marily es sinónimo de discreción, de buenas maneras y de lealtad. "Apuesto a que no hay nadie que hable mal de ella", desliza una fuente de total solvencia a EL ESPAÑOL. "Sabe mucho, pero calla más", agrega este buen amigo de la diseñadora.

Puede presumir de haber sido íntima amiga de Carmen Sevilla, de Olivia Valère, y también de José Ortega Cano (71) y Victoriano Valencia (94). Entre las celebridades que han sido sus clientas están, además, Ana García Obregón (70), María Teresa Campos o Julio Iglesias (82).

Marily Coll junto a un buen amigo, Pablo Sebastián. Europa Press

En paralelo, la presencia de Marily en actos sociales y benéficos ha sido constante durante décadas. En otro orden de cosas, cuenta el informante que Marily es una amiga leal. La muerte de Carmen Sevilla fue un golpe duro para ella. También el deceso de Olivia Valère la trastocó.

En lo personal, según ha podido conocer EL ESPAÑOL, Marily sufrió el pasado mes de febrero un pequeño percance, una caída, de la que, afortunadamente, poco a poco se va recuperando.

Coll vive en el barrio de Salamanca, en Madrid. De acuerdo a los datos que controla este periódico, es viuda -su marido murió hace unos años-, y no ha tenido descendencia.

En entrevistas ha confesado que, tras enviudar, su entorno le sugirió abandonar la moda, pero ella decidió seguir adelante, encontrando en su trabajo el mejor de los bálsamos. Marily también ha hecho sus pinitos en la televisión, y ha aparecido en diversos programas.

Marily abrazada a Enrique del Pozo. Europa Press

Principalmente, en calidad de invitada para mostrar su trabajo, su casa o hablar de moda y alta costura. Algunos de esos espacios son Déjate de historias, ¿Quién vive ahí? También ha intervenido en programas como Quítate de historias, reportajes y entrevistas puntuales en Telecinco.

Una carrera apasionante

Autodidacta y apasionada por la moda desde niña, comenzó su carrera casi por casualidad, cosiendo por afición y viajando a París para comprar botones y aprender técnicas de bordado.

Con el tiempo, convirtió esa pasión en una firma personal que ha vestido a celebridades, aristócratas y mujeres influyentes del panorama nacional.

Instalada en el barrio de Justicia, en pleno centro de Madrid, su boutique ha sido un referente de la moda clásica con toques contemporáneos. Marily ha diseñado trajes de chaqueta, vestidos de cóctel, tocados y complementos que han desfilado por alfombras rojas y recepciones oficiales.

Su estilo se caracteriza por la elegancia sobria, el cuidado artesanal y una atención al detalle que la ha convertido en una diseñadora de culto para quienes valoran la moda como expresión de personalidad.

Marily sigue activa, participando en eventos, colaborando con medios y manteniendo viva su pasión por la moda. Se podría concluir que Coll es una mujer elegante, generosa y fiel a sí misma, que ha hecho de la Alta Costura una forma de vida.